Kal Ka Rashifal: जानें कल कैसा रहेगा आपका दिन व क्या होगा खास? जानें कल का राशिफल
kal Ka Rashifal 03 September 2025 Rashifal : कल के दिन चंद्रमा धनु राशि में रहेंगे, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र, आयुष्मान योग और एकादशी तिथि है। कल की ग्रहों की स्थिति का प्रभाव विभिन्न राशियों पर कल अलग-अलग तरह से देखने को मिलेगा। दैनिक राशिफल के आधार पर मकर राशि के व्यापारियों के लिए दिन शुभ रहेगा तो वहीं मीन राशि के एक्टिंग, मॉडलिंग से जुड़े लोगों को अच्छे ऑफर मिलने की संभावना है। अन्य राशि के लोगों के लिए भी दिन खास रहने वाला है। कल के राशिफल के माध्यम से आप जान सकेंगे कि आपके लिए कौन से कदम सही होंगे और किस दिशा में आपको ध्यान केंद्रित करना चाहिए। पढ़ें मेष से मीन तक सभी राशियों का दैनिक राशिफल-
मेष राशि (Aries)
पूर्व अनुभवों का लाभ उठाते हुए मेष राशि वाले कल के दिन अपने लिए बेहतर निर्णय ले सकेंगे। नकारात्मकता फैलाने वाले व्यक्ति से व्यापारी वर्ग दूर रहें, क्योंकि ऐसे लोगों के संपर्क में बने रहने से आपका काम से ध्यान भटक सकता है। युवा वर्ग को व्यवहार में परिवर्तन लाने की जरूरत है क्योंकि आपके बर्ताव के कारण पार्टनर आपसे दूरी बनाते हुए नजर आ सकते हैं। संपत्ति के हिस्से बंटवारे को लेकर बड़े भाई या पिता के साथ कुछ मतभेद होने की आशंका है। घुटनों और कमर दर्द की समस्या बढ़ सकती है, भारी वजन के समान को उठाने से बचना चाहिए।
वृष
वृष राशि के लोगों के लिए चैन की सांस लेने का दिन है, यदि लगातार कुछ दिन से वर्कलोड या अन्य कारणों से परेशान थे, तो कल आपको राहत मिलेगी। कोई पुराना टैक्स बड़ी धनराशि के रूप में सामने आ सकता है, जिसे लेकर व्यापारी वर्ग काफी परेशान दिखेंगे। युवा वर्ग मूल सिद्धांतों के साथ किसी भी तरह का कोई समझौता न करें, बल्कि चुनौतियों से लड़ने के लिए खुद को तैयार रखें। परिवार संबंधी निर्णय लेते समय विवाद होने की आशंका है इसलिए बातचीत के माध्यम से बातों को सुलझाने का प्रयास करें। नियमित दिनचर्या का पालन करेंगे तो सेहत को अच्छा रख सकेंगे।
मिथुन
मिथुन राशि वाले दूसरों की कमियों को धैर्यपूर्वक बताएं, ऊंची आवाज और तीखे स्वर के कारण आपके और उनके संबंध खराब हो सकते हैं। व्यापार में निवेश की योजना बनाएंगे, अपना हर एक कदम बहुत समझदारी के साथ बढ़ाएं। किसी पुराने मित्र से लंबी वार्तालाप होने की संभावना है। महिलाएं स्किन केयर को लेकर काफी एक्टिव दिखेंगी, किसी तरह के ब्यूटी ट्रीटमेंट में धन खर्च होने की संभावना है। सेहत में मोटापे के कारण कुछ अन्य समस्याएं बढ़ सकती है, इसलिए वजन को लेकर गंभीरता दिखाएं और उसे कंट्रोल करें।
कर्क
इस राशि के सरकारी कर्मचारी कार्यप्रणाली को साफ सुथरा रखने का प्रयास करें, क्योंकि कल कुछ लोग रिश्वत देकर गलत कार्य कराने का प्रयास कर सकते हैं। स्टॉक के रखरखाव को सजगता दिखानी होगी क्योंकि लापरवाही के चलते हैं माल खराब होने की आशंका है। ओवर कॉन्फिडेंस और ईगो की वजह से मित्रों के साथ संबंध बिगड़ सकते हैं। घर के माहौल को हल्का और शांत रखने के लिए आपका उनके साथ समय व्यतीत करना बहुत जरूरी है। सेहत को ध्यान में रखते हुए इम्यून सिस्टम मजबूत रखें और योग अवश्य करें।
सिंह
थकावट और सुस्ती जैसी समस्याओं के कारण सिंह राशि वाले कल के दिन कार्यों में औरों से पीछे हो सकते हैं। ग्रहों की स्थिति को देखते हुए कल के दिन धन या अन्य कोई जरूरी सामान उधार लेने की स्थिति बन सकती है। युवा वर्ग कल चिंतित और व्यथित नजर आएंगे, जिसका कारण पार्टनर की नाराजगी भी हो सकती है। धार्मिक कार्यक्रमों का हिस्सा बनेंगे, परिवार के साथ धर्म-कर्म के कार्य करते हुए नजर आने वाले हैं। थोड़ी बहुत जरूरी एक्सरसाइज करते रहें, इससे आप फिजिकली फिट रहेंगे और मांसपेशियों में भी लचीलापन बना रहेगा।
कन्या
इस राशि के लोगों के लिए दिन चुनौतीपूर्ण रहेगा, दिन की शुरुआत से ही आपके पास कार्यों का ढेर लगा सकता है। फाइनेंस का काम करने वाले लोगों को ध्यानपूर्वक काम करने की सलाह दी जाती है क्योंकि आपके साथ किसी तरह की धोखाधड़ी होने की आशंका है। युवा वर्ग मन को स्थिर रखें क्योंकि अनैतिकता, बुरे आचरण, गलत संगत और व्यसन युवा वर्ग को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। बहन के साथ किसी जरूरी काम से आपको बाहर जाना पड़ सकता है। यदि किसी तरह का कोई स्किन इंफेक्शन है, तो बिना किसी देरी के डॉक्टर से परामर्श लें।
तुला
कल के दिन तुला राशि के लोगों के कार्यों की कड़ी समीक्षा की जा सकती है, इसलिए कार्यों की दोबारा जांच जरुर करें। ऐसे लोग जो स्क्रैप का काम करते हैं, उनके लिए दिन कुछ स्ट्रेस देने वाला हो सकता है। दोस्तों की सफलता आपके लिए प्रेरणा का काम करेगी, स्वयं मोटिवेट होकर लक्ष्य को हासिल करने के लिए मेहनत को बढ़ाएंगे। व्यक्तिगत जीवन और काम में तालमेल बनाए रखें, अन्यथा रिश्तों और काम दोनों का ही नुकसान होने की आशंका है। बदन दर्द, जुकाम और बुखार जैसी समस्या होने की आशंका लग रही है।
वृश्चिक
इस राशि के लोगों को ऑफिशियल कार्यों के चलते यात्रा करनी पड़ सकती है, लेकिन इस बार स्थान मनचाहा होगा। कारोबार में जीवनसाथी और संतान को भी शामिल करें, दोनों के सहयोग से आपको काफी राहत मिलेगी साथ ही कारोबार भी अच्छा चलेगा। खेलकूद में रुचि रखने वाले युवाओं को इसकी प्रैक्टिस और बढ़ा देनी चाहिए, क्योंकि जल्दी ही आप किसी प्रतियोगिता का हिस्सा बन सकते हैं। ननिहाल पक्ष से शुभ समाचार प्राप्ति होने के साथ निमंत्रण भी मिल सकता है। वायरल बीमारियों से अपना बचाव करें, साथ ही संतान यदि बहुत छोटी है तो उसका भी खास ध्यान रखें।
धनु
जल्दबाजी के काम आपको परेशानी की ओर ले जा सकते हैं, यदि कार्यभार अधिक है तो इसे कम करने करें और प्रयास करें कि आप जो भी कार्य करें वह एकदम सही हो। व्यापारी वर्ग को आसपास के पड़ोसियों से थोड़ा सतर्क रहना है, क्योंकि वह मीठी बोली का प्रयोग करके आपको जाल में फंसाने की कोशिश कर सकते हैं। जिन युवाओं ने नौकरी के लिए आवेदन भरा था, उन्हें कल इससे जुड़ी शुभ सूचना प्राप्ति की संभावना है। माता-पिता के साथ किसी रिश्तेदार के यहां जाना हो सकता है। जिन लोगों को भी डायबिटीज है, उन्हें खानपान का ध्यान रखना है क्योंकि शुगर लेवल बढ़ने की आशंका लग रही है।
मकर
इस राशि के लोग योग, ध्यान से दिन की शुरुआत करें, इससे आप सकारात्मक ऊर्जा का संचरण महसूस करेंगे। पार्टनरशिप के लिए अच्छे और बड़े ऑफर प्रस्तावित हो सकते हैं। तो वहीं लोहा व्यापारियों के लिए दिन खास रहेगा, कोई अच्छी डील होने की संभावना है। लव पार्टनर के साथ कहीं बाहर घूमने की प्लानिंग करते हुए नजर आने वाले हैं। तीखा और स्पष्ट बोलने के कारण ससुराल पक्ष के साथ संबंधों में खटास आने की आशंका है। अस्थमा पेशेंट बाहर जाते समय मास्क पहनना बिल्कुल न भूलें, जितना हो सके धूल मिट्टी वाली जगह से दूर रहें।
कुंभ
कुंभ राशि वाले कठिन कार्यों की चर्चा वरिष्ठ अधिकारी से कर सकते हैं, लेकिन समय व स्थिति देखकर ही अपनी बात रखें। व्यापारी वर्ग को रुके हुए धन की प्राप्ति की किस्तों के रूप में यानी छोटे-छोटे टुकड़ो में मिल सकती है। विद्यार्थी वर्ग को गुरु मार्गदर्शन की जरुरत पड़ सकती है क्योंकि कल आपको कुछ विषयों को समझने में कुछ कठिनाई महसूस होगी। पड़ोसियों के साथ चल रहा कोई पुराना मसला सुलझता दिखाई दे रहा है। मानसिक रूप से काम करने के साथ फिजिकल भी एक्टिव रहना होगा, तभी हेल्दी एंड फिट रहेंगे।
मीन
इस राशि के जो लोग एक्टिंग , मॉडलिंग का काम करते हैं, उनके लिए दिन शुभ है। जो लोग ऑनलाइन व्यापार करते हैं, उन्हें बड़ी मात्रा में ऑर्डर मिलने की संभावना दिख रही है। जिन युवाओं का कल के दिन कोई इंटरव्यू या एग्जाम है, तो हल्के पीले रंग के कपड़े पहनकर जाएं। जीवनसाथी के साथ भविष्य संबंधी योजनाओं पर चर्चा होने की संभावना है। सेहत में चिंता से घिरे होने के कारण सेहत में कुछ गिरावट आ सकती है।