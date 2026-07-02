Kal Ka Rashifal 3 July 2026: मेष व कुंभ सहित इन राशियों की आज चमकेगी किस्मत,प्रेम और परिवार को लेकर कैसा रहेगा शुक्रवार का दिन? पढ़ें 3 जुलाई 2026 का पूरा राशिफल

Kal Ka Rashifal 3 July 2026: आज का दिन कई लोगों के लिए नए फैसले लेने और पुराने काम पूरे करने का संकेत दे रहा है. रिश्तों में प्यार बढ़ सकता है, जबकि नौकरी और कारोबार में मेहनत का अच्छा नतीजा मिलने की संभावना है. सोच-समझकर फैसले लें और बेवजह की बहस से बचें.3 जुलाई 2026, शुक्रवार का दिन कई राशियों के लिए नई शुरुआत और अच्छे अवसर लेकर आ सकता है. किसी को करियर में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा तो किसी के रिश्तों में मिठास आएगी.आइए जानते हैं सभी 12 राशियों का आज का राशिफल.