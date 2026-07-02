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Kal Ka Rashifal 3 July 2026: मेष व कुंभ सहित इन राशियों की आज चमकेगी किस्मत,प्रेम और परिवार को लेकर  कैसा रहेगा शुक्रवार का दिन? पढ़ें 3 जुलाई 2026 का पूरा राशिफल

Kal Ka Rashifal 3 July 2026: आज का दिन कई लोगों के लिए नए फैसले लेने और पुराने काम पूरे करने का संकेत दे रहा है. रिश्तों में प्यार बढ़ सकता है, जबकि नौकरी और कारोबार में मेहनत का अच्छा नतीजा मिलने की संभावना है. सोच-समझकर फैसले लें और बेवजह की बहस से बचें.3 जुलाई 2026, शुक्रवार का दिन कई राशियों के लिए नई शुरुआत और अच्छे अवसर लेकर आ सकता है. किसी को करियर में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा तो किसी के रिश्तों में मिठास आएगी.आइए जानते हैं सभी 12 राशियों का आज का राशिफल.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

By: Shivashakti Narayan Singh | Published: July 2, 2026 3:19:53 PM IST

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आज का मेष राशिफल - Photo Gallery
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आज का मेष राशिफल (Aaj Ka Mesh Rashifal)

आज नए लोगों से मिलने और रिश्तों को मजबूत करने का मौका मिलेगा. दोस्तों के साथ अच्छा समय बीतेगा. किसी भी नए काम की शुरुआत करने के लिए दिन अच्छा है. बस ऐसे लोगों से सावधान रहें जो अपनी असली बात छिपाते हों.

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आज का वृष राशिफल (Aaj Ka Vrishabh Rashifal)

आज जिम्मेदारियों को समझकर काम करें. किसी जरूरी फैसले को टालने की बजाय समय पर पूरा करें. परिवार और दोस्तों का साथ मिलेगा. मिलकर काम करने से अच्छे नतीजे मिल सकते हैं.

आज का मिथुन राशिफल - Photo Gallery
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आज का मिथुन राशिफल (Aaj Ka Mithun Rashifal)

आज लोग आपकी बात ध्यान से सुनेंगे. अपने विचार खुलकर रखें. नौकरी और कारोबार में नए मौके मिल सकते हैं. सेहत भी अच्छी रहेगी. हल्की एक्सरसाइज और आराम आपको तरोताजा रखेंगे.

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आज का कर्क राशिफल - Photo Gallery
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आज का कर्क राशिफल (Aaj Ka Kark Rashifal)

आज मेहनत का फल मिलने के संकेत हैं. लंबे समय से रुका काम आगे बढ़ सकता है. आत्मविश्वास बना रहेगा और मन खुश रहेगा. करियर में आगे बढ़ने के अच्छे अवसर मिल सकते हैं.

आज का सिंह राशिफल - Photo Gallery
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आज का सिंह राशिफल (Aaj Ka Singh Rashifal)

भावनाओं में बहकर कोई बड़ा फैसला न लें. धैर्य रखें और हर काम सोच-समझकर करें. आपकी मेहनत रंग लाएगी और काम में सफलता मिलने की संभावना है. लक्ष्य पर पूरा ध्यान रखें.

आज का कन्या राशिफल - Photo Gallery
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आज का कन्या राशिफल (Aaj Ka Kanya Rashifal)

आज किस्मत आपका साथ दे सकती है. नौकरी और कारोबार में फायदा मिलने के योग हैं. नए लोगों के साथ काम करने का मौका मिलेगा. समझदारी से लिया गया फैसला आगे लाभ देगा.

आज का तुला राशिफल - Photo Gallery
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आज का तुला राशिफल (Aaj Ka Tula Rashifal)

आज अपने मन की बात समझने की कोशिश करें. जल्दबाजी से बचें. रिश्तों में प्यार और समझदारी बनाए रखें. किसी खास व्यक्ति से मुलाकात भी हो सकती है.

आज का वृश्चिक राशिफल - Photo Gallery
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आज का वृश्चिक राशिफल (Aaj Ka Vrishchik Rashifal)

आज बेवजह की शंका से दूर रहें. थोड़ा समय खुद के साथ बिताएं. सोच-विचार करने से कई उलझनें दूर होंगी. जल्दबाजी में कोई फैसला न लें.

आज का धनु राशिफल - Photo Gallery
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आज का धनु राशिफल (Aaj Ka Dhanu Rashifal)

आज आपकी ऊर्जा और उत्साह लोगों को प्रभावित करेगा. अपने विचार साफ तरीके से रखें. किस्मत आपका साथ दे सकती है और रुके हुए काम पूरे होने की संभावना है.

आज का मकर राशिफल - Photo Gallery
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आज का मकर राशिफल (Aaj Ka Makar Rashifal)

आज मन को शांत रखने की जरूरत है. काम के साथ थोड़ा आराम भी करें. भविष्य की चिंता छोड़कर आज के काम पर ध्यान दें. धीरे-धीरे सफलता मिलती जाएगी.

आज का कुंभ राशिफल - Photo Gallery
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आज का कुंभ राशिफल (Aaj Ka Kumbh Rashifal)

आज आपका व्यवहार लोगों का दिल जीत सकता है. परिवार और दोस्तों का पूरा साथ मिलेगा. आत्मविश्वास बढ़ेगा और कई अच्छे मौके सामने आ सकते हैं. रिश्तों में खुशी बनी रहेगी.

आज का मीन राशिफल - Photo Gallery
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आज का मीन राशिफल (Aaj Ka Meen Rashifal)

आज आपकी मेहनत और नए विचार सफलता दिला सकते हैं. सेहत का ध्यान रखें और खान-पान संतुलित रखें. किसी नए काम की शुरुआत करने के लिए दिन अच्छा है.

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डिस्क्लेमर - Photo Gallery
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डिस्क्लेमर

इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें.Inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.

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