Kal Ka Rashifal 29 September 2025: मेष, मिथुन और कर्क राशि वालों को मिल सकते हैं करियर में नए अवसर, पढ़ें पंडित शशिशेखर का कल का राशिफल

मकर

मकर- आज के दिन स्वयं के पास कार्यभार होने के बावजूद दूसरे लोगों की मदद करनी पड़ सकती है .व्यापारी वर्ग को अनजान व्यक्ति को कारोबार में शामिल करने से बचना है, फिर चाहे वह एक कर्मचारी ही क्यों न हो. आय और व्यय के बीच का जो संतुलन बनाया था, वह कुछ बिगड़ा हुआ नजर आ रहा है, जिस कारण आज आपको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है. लव लाइफ के मामले में ग्रहों की चाल आपके लिए फेवरेबल है, प्रेमी के साथ आज आनंदपूर्ण समय बिताने का मौका मिलेगा. बच्चो की शिक्षा एवं सेहत को लेकर एक्टिव रहना है, क्योंकि दोनों के ही बिगड़ने की आशंका है. योगाभ्यास करते रहना है, क्योंकि फिटनेस के लिए यह बहुत जरूरी है.