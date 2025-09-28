Kal Ka Rashifal 29 September 2025: मेष, मिथुन और कर्क राशि वालों को मिल सकते हैं करियर में नए अवसर, पढ़ें पंडित शशिशेखर का कल का राशिफल - Photo Gallery
  • Home>
  • Gallery»
  • Kal Ka Rashifal 29 September 2025: मेष, मिथुन और कर्क राशि वालों को मिल सकते हैं करियर में नए अवसर, पढ़ें पंडित शशिशेखर का कल का राशिफल

Kal Ka Rashifal 29 September 2025: मेष, मिथुन और कर्क राशि वालों को मिल सकते हैं करियर में नए अवसर, पढ़ें पंडित शशिशेखर का कल का राशिफल

Kal ka Rashifal 29 September 2025 : ग्रहों की बदलती चाल, नक्षत्र और योग के आधार पर दैनिक राशिफल की गणना की जाती है. जिसमें जातक के करियर, व्यापार, परिवार और सेहत आदि से संबंधित दिनभर में होने वाली सकारात्मक और नकारात्मक घटनाओं के बारे में बताए जाने का प्रयास किया जाता है. आज आश्विन शुक्ल सप्तमी तिथि, मूल नक्षत्र और सौभाग्य योग है. चंद्रमा धनु राशि में रहेंगे. राशिफल के माध्यम से जानते हैं कि आज के दिन की ग्रहीय स्थिति आपके लिए अनुकूल है या नहीं? जानते है आज का दिन आपके लिए कैसा रहने वाला है, पढ़ें सभी 12 राशियों का दैनिक राशिफल.

By: Pandit Shashishekhar Tripathi | Published: September 28, 2025 1:00:37 PM IST

Follow us on
Google News
aries horoscope - Photo Gallery
1/12

मेष

मेष- मेष राशि के नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को शुभ समाचार प्राप्ति की संभावना है. ग्रहों की स्थिति को देखते हुए आज के दिन कारोबार की गति कुछ धीमी हो सकती है. युवा वर्ग के लिए पार्टी, मनोरंजन से भरा दिन रहेगा, दोस्तों के साथ सभी चीजों को एंजॉय करने वाले हैं. घर परिवार का माहौल आनंदित रहेगा, आज रिश्तेदारों के आगमन की संभावना है. अपच और बदहजमी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए तला भुना खाने से परहेज करना है.

tauras horoscope - Photo Gallery
2/12

वृष

वृष- आज कार्यों के संबंध में आप पर जिम्मेदारी बढ़ने की आशंका है, इसलिए अगल-बगल क्या हो रहा है इस पर ध्यान देने के बजाय अपने कार्यों पर फोकस करें. ग्रहों की स्थिति को देखते हुए व्यापारी वर्ग के लिए दिन मिला जुला रहेगा. तनाव कम करने के लिए युवा वर्ग दोस्तों से बातचीत और उनके साथ समय व्यतीत करने का प्रयास करें. जीवनसाथी पर बेवजह क्रोध करने से बचना है, क्रोध से बचने के लिए अपने आप को दूसरे कार्यों में व्यस्त रखें. यूरिन इन्फेक्शन की समस्या को नजरअंदाज न करें, इसका उचित तरीके से इलाज करें.

gemini horoscope - Photo Gallery
3/12

मिथुन

मिथुन- आप पर एक साथ कई जिम्मेदारियां है इसमें कोई संदेह नहीं है, जिसके चलते प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ के बीच संतुलन बनाना मिथुन राशि के लोगों के लिए बड़ा टास्क हो सकता है. ऐसे लोग जो इलेक्ट्रॉनिक सामानों का कारोबार करते हैं, उनके लिए दिन अनुकूल है. माता जी की सेहत का ध्यान रखें, यदि उनका स्वास्थ्य पहले से खराब है तो और भी ज्यादा सतर्क रहें. खर्चों में वृद्धि होने की संभावना है, लोगों के लिए कपड़े खरीदना उन्हें तोहफे देना आदि कामों में धन खर्च हो सकता है. प्रेम जीवन अच्छा रहेगा, पार्टनर के साथ लंबी वार्तालाप होने की संभावना है. हृदय रोगियों को तनाव लेने से बचना है क्योंकि तनाव के कारण सेहत बिगड़ने की आशंका है.

cancer horoscope - Photo Gallery
4/12

कर्क

कर्क- ऐसे लोग जो वैधानिक सलाहकार के पद पर नियुक्त हैं, या इस तरह का अन्य कोई कार्य करते हैं, उन्हें बहुत सोच समझ कर किसी को भी सलाह देनी है. कारोबार में पिता और बड़े भाई की तरफ से न केवल शारीरिक बल्कि आर्थिक सहयोग मिलने की भी संभावना है. दोस्तों यारों के साथ हुआ मनमुटाव खत्म होगा. परिवार सहित मनोरंजन के लिए कहीं बाहर जाना हो सकता है. सेहत की दृष्टि से दिन शुभ है, स्वास्थ्य में अपेक्षा जनक सुधार देखने को मिलेंगे.

leo horoscope - Photo Gallery
5/12

सिंह

सिंह- सिंह राशि के लोगों को ईर्ष्यालु लोगों से सावधान रहना है, उनकी बुरी नजर आपके को प्रभावित कर सकती है. आर्थिक नुकसान होने की आशंका है इसलिए कारोबार से जुड़ा कोई भी निर्णय बहुत सोच समझकर लेना होगा. वाणी पर संयम रखें और जितना हो सके वाद विवाद से दूर रहें. बच्चों की मानसिक सेहत का विशेष रूप से ध्यान रखें, जिसके लिए आपके घर का वातावरण हल्का-फुल्का रखना है. जिन लोगों को भी सर्वाइकल और माइग्रेन की समस्या है, उन्हें आज के दिन अपना खास ध्यान रखना है.

virgo horoscope - Photo Gallery
6/12

कन्या

कन्या- इस राशि के लोग काम को लेकर काफी उत्साहित दिखेंगे और इसी उत्साह के चलते आप अपने सभी काम समय पर पूरा करने में सफल भी होंगे. नए कार्य की शुरुआत का विचार है, तो शुभ मुहूर्त में ही ये कार्य करें किसी भी तरह की जल्दबाजी तो बिल्कुल भी न दिखाएं. युवा वर्ग के लिए कर्ज लेने की स्थिति बन सकती है, जिससे बचने की आपको हर मुमकिन कोशिश करनी है. पारिवारिक किसी सदस्य से झगड़ा होने की आशंका है, जितना हो सके विवादित स्थिति को टालने का ही प्रयास करें. ग्रहों की चाल को देखते हुए शारीरिक कमजोरी व मानसिक तनाव होने की आशंका है.

libra horoscope - Photo Gallery
7/12

तुला

तुला- तुला राशि वालों को नौकरी से जुड़े फैसले बहुत ही सोच समझकर लेने है, यदि नौकरी बदलने का विचार हैं तो इसके लिए कुछ रुकना ही बेहतर होगा. पुराना बकाया धन मिलने से व्यापारी वर्ग की आर्थिक स्थिति में सुधार होता दिखाई दे रहा है. युवा वर्ग कि यदि यात्रा की प्लानिंग है, तो यात्रा के दौरान सामान की सुरक्षा करें क्योंकि सामान के इधर से उधर होने की आशंका है. आज के दिन आपको जीवनसाथी के खानपान के मामले में अलर्ट रहना है, क्योंकि गलत खानपान के चलते उन्हें गले में इंफेक्शन होने की आशंका है.

scorpio horoscope - Photo Gallery
8/12

वृश्चिक

वृश्चिक- इस राशि के लोगों को संपर्कों के माध्यम से लाभ होने की संभावना है, नई जॉब का ऑफर भी मिल सकता है. ऐसे लोग जो धर्म-कर्म के काम यानी की पूजा पाठ की सामग्री या धार्मिक किताबें का कारोबार करते है, उनके लिए दिन शुभ है. लव लाइफ में कुछ तनाव आने की आशंका है, यह समय समझदारी दिखाने के लिए है. ग्रहों की स्थिति को देखते हुए पारिवारिक जीवन में सुख शांति बनी रहेगी. जिम करने वाले लोगों को थोड़ा सतर्क रहना है, क्योंकि नसों में खिंचाव होने की आशंका है.

saggitarius horoscope - Photo Gallery
9/12

धनु

धनु - धनु राशि वालों को अतिरिक्त आय कमाने का मौका मिल सकता है, लेकिन आपको किसी भी तरह के गैर कानूनी कार्य से बचना है. व्यापारी वर्ग को यदि काम के सिलसिले में यात्रा करनी पड़े तो संकोच न करें. युवा वर्ग पिता या पिता तुल्य व्यक्ति के मान सम्मान में कोई कमी न रखें, उनकी बातों को प्राथमिकता दे. अपनी क्षमता अनुसार कन्याभोज अवश्य कराएं या फिर किसी जरूरतमंद व्यक्ति को कुछ दान भी दे सकते हैं. किसी रिश्तेदार की पर से पूजा पाठ या मांगलिक कार्यक्रम में शामिल होने का निमंत्रण मिल सकता है. सेहत की बात करें तो आपको खानपान और लाइफस्टाइल पर ध्यान देना होगा क्योंकि कोई दबी हुई समस्या आज उभर सकती है.

capricorn horoscope - Photo Gallery
10/12

मकर

मकर- आज के दिन स्वयं के पास कार्यभार होने के बावजूद दूसरे लोगों की मदद करनी पड़ सकती है .व्यापारी वर्ग को अनजान व्यक्ति को कारोबार में शामिल करने से बचना है, फिर चाहे वह एक कर्मचारी ही क्यों न हो. आय और व्यय के बीच का जो संतुलन बनाया था, वह कुछ बिगड़ा हुआ नजर आ रहा है, जिस कारण आज आपको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है. लव लाइफ के मामले में ग्रहों की चाल आपके लिए फेवरेबल है, प्रेमी के साथ आज आनंदपूर्ण समय बिताने का मौका मिलेगा. बच्चो की शिक्षा एवं सेहत को लेकर एक्टिव रहना है, क्योंकि दोनों के ही बिगड़ने की आशंका है. योगाभ्यास करते रहना है, क्योंकि फिटनेस के लिए यह बहुत जरूरी है.

aquarius horoscope - Photo Gallery
11/12

कुंभ

कुंभ- कुंभ राशि के लोगों को जरूरी डाटा संभालकर रखना है, कोशिश करें कि इन कार्यों को तुरंत कर लें, इसे कल पर मत छोड़े. धन का आवागमन बना रहेगा, यानी कि आय तो होगी लेकिन दूसरी तरफ खर्चे भी तैयार हो जाएंगे. युवाओं के लिए नया ज्ञान और अनुभव लेने का दिन है, कुछ ऐसे लोगों के साथ बैठने-उठने का मौका मिलेगा जिनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. काम के कारण परिवार के साथ समय व्यतीत करने का मौका हाथ नहीं लगेगा. सेहत की बात करें तो संक्रमित रोगों से बचाव करना है, स्वास्थ्य से जुड़े सभी जरूरी टिप्स जरूर फॉलो करें.

pisces horoscope - Photo Gallery
12/12

मीन

मीन- इस राशि के जो लोग प्रशासनिक क्षेत्रों में कार्य करते हैं, उन पर कार्यभार बढ़ सकता है. अंतरिक्ष में ग्रहों की चाल को देखते हुए कारोबार में अच्छी ग्रोथ होती दिखाई दे रही है. युवा वर्ग को समस्याओं को सुलझाने के लिए समझदारी से काम लेना होगा, पैनिक होने पर बात और बिगड़ सकती है. गलतफहमी के कारण घर का माहौल नेगेटिव होने की आशंका है, रिश्तों में प्यार की जगह शक, गुस्सा और दूरी आ सकती है. तरल पदार्थ का सेवन अधिक करें, थोड़ी-थोड़ी देर में पानी पीते रहने से एसिडिटी की समस्या में आराम मिलेगा.

Kal Ka Rashifal 29 September 2025: मेष, मिथुन और कर्क राशि वालों को मिल सकते हैं करियर में नए अवसर, पढ़ें पंडित शशिशेखर का कल का राशिफल - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Kal Ka Rashifal 29 September 2025: मेष, मिथुन और कर्क राशि वालों को मिल सकते हैं करियर में नए अवसर, पढ़ें पंडित शशिशेखर का कल का राशिफल - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Kal Ka Rashifal 29 September 2025: मेष, मिथुन और कर्क राशि वालों को मिल सकते हैं करियर में नए अवसर, पढ़ें पंडित शशिशेखर का कल का राशिफल - Photo Gallery
Kal Ka Rashifal 29 September 2025: मेष, मिथुन और कर्क राशि वालों को मिल सकते हैं करियर में नए अवसर, पढ़ें पंडित शशिशेखर का कल का राशिफल - Photo Gallery
Kal Ka Rashifal 29 September 2025: मेष, मिथुन और कर्क राशि वालों को मिल सकते हैं करियर में नए अवसर, पढ़ें पंडित शशिशेखर का कल का राशिफल - Photo Gallery
Kal Ka Rashifal 29 September 2025: मेष, मिथुन और कर्क राशि वालों को मिल सकते हैं करियर में नए अवसर, पढ़ें पंडित शशिशेखर का कल का राशिफल - Photo Gallery