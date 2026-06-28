  • Home>
  • Gallery»
  • Kal Ka Rashifal 29 June 2026: कल किस राशि के लिए खुलेंगे सफलता के नए रास्ते और किसे सोच-समझकर लेने होंगे फैसले,पढ़ें मेष से मीन तक सभी राशियों का भविष्यफल

Kal Ka Rashifal 29 June 2026: कल किस राशि के लिए खुलेंगे सफलता के नए रास्ते और किसे सोच-समझकर लेने होंगे फैसले,पढ़ें मेष से मीन तक सभी राशियों का भविष्यफल

Kal Ka Rashifal 29 June 2026: 29 जून 2026, सोमवार का दिन कई राशियों के लिए नई शुरुआत और सकारात्मक बदलाव लेकर आ सकता है. कुछ लोगों को करियर और कारोबार में आगे बढ़ने के अच्छे अवसर मिलेंगे, जबकि कुछ को अपने फैसले सोच-समझकर लेने की जरूरत होगी. रिश्तों में बातचीत और आपसी विश्वास बनाए रखना फायदेमंद रहेगा. आर्थिक मामलों में जल्दबाजी से बचें और खर्चों पर नियंत्रण रखें. परिवार के साथ समय बिताने से मानसिक शांति मिलेगी. सेहत के लिहाज से भी संतुलित दिनचर्या अपनाना जरूरी रहेगा. कुल मिलाकर, आज का दिन धैर्य, समझदारी और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने का संकेत दे रहा है. यदि आप अपने लक्ष्य पर ध्यान बनाए रखते हैं और बेवजह के विवादों से दूर रहते हैं, तो दिन आपके लिए बेहतर परिणाम लेकर आ सकता है.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

By: Shivashakti Narayan Singh | Published: June 28, 2026 2:00:00 PM IST

Follow us on
Google News
आज का मेष राशिफल - Photo Gallery
1/13

आज का मेष राशिफल (Aaj Ka Mesh Rashifal)

आज आपका आत्मविश्वास पहले से ज्यादा मजबूत रहेगा. किसी नए काम या प्रोजेक्ट में लोगों का साथ आसानी से मिल सकता है. बेवजह की बहस से दूर रहना आपके लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि इससे केवल समय और ऊर्जा दोनों की बर्बादी होगी. सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ेंगे तो अच्छे परिणाम मिलेंगे. कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत रंग लाएगी और लंबे समय से अटके काम भी पूरे होने की संभावना है. दिनभर उत्साह बना रहेगा और अपने लक्ष्य की ओर मजबूती से आगे बढ़ेंगे.

You Might Be Interested In
आज का वृष राशिफल - Photo Gallery
2/13

आज का वृष राशिफल (Aaj Ka Vrishabh Rashifal)

आज दूसरों की बातों में आने के बजाय अपने अनुभव और समझ पर भरोसा करें. किसी भी फैसले में जल्दबाजी न करें. मेहनत और धैर्य से किया गया काम आपको सफलता दिला सकता है. पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाने में आप अच्छा महसूस करेंगे. दिन थोड़ा शांत रह सकता है, लेकिन यही समय भविष्य की योजनाएं बनाने के लिए सबसे अच्छा रहेगा. अपनों के साथ बिताया समय आपको मानसिक सुकून देगा.

आज का मिथुन राशिफल - Photo Gallery
3/13

आज का मिथुन राशिफल (Aaj Ka Mithun Rashifal)

आज आपको अपने काम की रफ्तार संभालकर चलनी होगी. किसी भी फैसले से पहले अच्छी तरह सोच-विचार करना जरूरी रहेगा. आपकी सोच और आत्मविश्वास आपको मुश्किल हालात से भी बाहर निकाल सकते हैं. नए लोगों से मुलाकात होने की संभावना है, जो आगे चलकर आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकती है. अपनी जिम्मेदारियों से पीछे न हटें, क्योंकि आपकी मेहनत का अच्छा परिणाम मिलने के योग हैं.

You Might Be Interested In
आज का कर्क राशिफल - Photo Gallery
4/13

आज का कर्क राशिफल (Aaj Ka Kark Rashifal)

आज आपके अंदर कुछ नया करने की इच्छा बढ़ सकती है. अपने व्यक्तित्व और काम करने के तरीके में बदलाव लाने की कोशिश करेंगे. लोगों से बातचीत करने और अपने विचार साझा करने के लिए दिन अनुकूल रहेगा. परिवार के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा, जिससे रिश्ते और मजबूत होंगे. आपकी सलाह किसी के लिए बहुत उपयोगी साबित हो सकती है.

आज का सिंह राशिफल - Photo Gallery
5/13

आज का सिंह राशिफल (Aaj Ka Singh Rashifal)

आज आपका आत्मविश्वास बढ़ा हुआ रहेगा. जिन कामों को लेकर पहले असमंजस था, उनमें अब सफलता मिलने की संभावना है. पूरे जोश के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ें. कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत और नेतृत्व क्षमता लोगों को प्रभावित करेगी. यदि आप अपनी प्राथमिकताएं तय करके आगे बढ़ेंगे तो दिन आपके लिए काफी अच्छा साबित हो सकता है.

आज का कन्या राशिफल - Photo Gallery
6/13

आज का कन्या राशिफल (Aaj Ka Kanya Rashifal)

पुरानी बातों को बार-बार सोचने की आदत आज आपको परेशान कर सकती है. इसलिए वर्तमान पर ध्यान देना ज्यादा जरूरी होगा. किसी भी निर्णय में जल्दबाजी करने से बचें. मेहनत और धैर्य के साथ किया गया काम भविष्य में अच्छे परिणाम देगा. खुद को मानसिक रूप से शांत रखें और जरूरत पड़ने पर थोड़ा आराम भी करें. छोटी-छोटी बातों पर तनाव लेने से बचना आपके लिए बेहतर रहेगा.

आज का तुला राशिफल - Photo Gallery
7/13

आज का तुला राशिफल (Aaj Ka Tula Rashifal)

आज आप पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने काम पूरे करेंगे. लंबे समय से जिस लक्ष्य पर मेहनत कर रहे थे, उसमें अच्छी प्रगति देखने को मिल सकती है. किसी नए काम या योजना पर भी आगे बढ़ने का मौका मिलेगा. हालांकि सेहत का भी ध्यान रखें. अगर शरीर थका हुआ महसूस हो तो थोड़ा आराम जरूर करें. अपने विचार दूसरों के साथ साझा करेंगे तो उसका भी फायदा मिल सकता है.

आज का वृश्चिक राशिफल - Photo Gallery
8/13

आज का वृश्चिक राशिफल (Aaj Ka Vrishchik Rashifal)

आज अपनी बात शांति और समझदारी से रखना आपके लिए फायदेमंद रहेगा. गुस्से या जल्दबाजी में लिया गया फैसला बाद में परेशानी बढ़ा सकता है. काम का दबाव थोड़ा ज्यादा रह सकता है, इसलिए बीच-बीच में आराम भी करते रहें. परिवार और दोस्तों के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा. रिश्तों में प्यार और भरोसा बढ़ेगा. अगर किसी से मनमुटाव चल रहा है तो उसे खत्म करने की कोशिश करें.

आज का धनु राशिफल - Photo Gallery
9/13

आज का धनु राशिफल (Aaj Ka Dhanu Rashifal)

आज कुछ नए मौके आपका इंतजार कर रहे हैं. जो काम लंबे समय से अटका हुआ था, उसमें आगे बढ़ने की संभावना है. अपने फैसलों पर भरोसा रखें और बिना घबराए आगे बढ़ें. नए लोगों से मुलाकात हो सकती है, जो भविष्य में आपके लिए फायदेमंद साबित होगी. करियर और कारोबार से जुड़ी अच्छी खबर भी मिल सकती है. दिनभर सकारात्मक सोच बनाए रखें.

आज का मकर राशिफल - Photo Gallery
10/13

आज का मकर राशिफल (Aaj Ka Makar Rashifal)

आज आपको थोड़ा धीमे चलने की जरूरत है. एक साथ कई काम करने की कोशिश करने से बचें. अपनी सेहत और दिनचर्या पर भी ध्यान दें. कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत लोगों की नजर में आएगी. टीम के साथ मिलकर काम करेंगे तो अच्छे नतीजे मिल सकते हैं. किसी भी परेशानी से घबराने की जरूरत नहीं है. धैर्य रखेंगे तो हर मुश्किल आसान हो जाएगी.

आज का कुंभ राशिफल - Photo Gallery
11/13

आज का कुंभ राशिफल (Aaj Ka Kumbh Rashifal)

आज आपका मूड काफी अच्छा रहेगा. छोटी-छोटी बातों में भी खुशी तलाश लेंगे. परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताकर अच्छा महसूस करेंगे. जिस काम को लेकर मेहनत कर रहे हैं, उसमें आगे बढ़ने का मौका मिलेगा. अपने लक्ष्य पर ध्यान बनाए रखें. जल्दबाजी करने के बजाय आराम से कदम बढ़ाएं. खुद को थोड़ा समय देंगे तो मन भी शांत रहेगा और काम भी बेहतर तरीके से पूरे होंगे.

आज का मीन राशिफल - Photo Gallery
12/13

आज का मीन राशिफल (Aaj Ka Meen Rashifal)

आज आपको थोड़ा आराम करने की जरूरत महसूस हो सकती है. लगातार काम करने की वजह से थकान रह सकती है. इसलिए खुद पर ज्यादा दबाव न डालें. सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ेंगे तो मुश्किल काम भी आसान लगेंगे. परिवार और करीबी लोगों के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा. दिन खुशियों से भरा रहेगा और पुराने तनाव भी धीरे-धीरे कम होते नजर आएंगे. छोटी-छोटी बातों का आनंद लें और यादगार पल अपने अपनों के साथ बिताएं.

You Might Be Interested In
डिस्क्लेमर - Photo Gallery
13/13

डिस्क्लेमर

इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें.Inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.

Tags:
Aaj Ka RashifalAaj Ka Rashifal 29 June 2026Horoscope Todaytoday rashifal
Kal Ka Rashifal 29 June 2026: कल किस राशि के लिए खुलेंगे सफलता के नए रास्ते और किसे सोच-समझकर लेने होंगे फैसले,पढ़ें मेष से मीन तक सभी राशियों का भविष्यफल - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Kal Ka Rashifal 29 June 2026: कल किस राशि के लिए खुलेंगे सफलता के नए रास्ते और किसे सोच-समझकर लेने होंगे फैसले,पढ़ें मेष से मीन तक सभी राशियों का भविष्यफल - Photo Gallery
Kal Ka Rashifal 29 June 2026: कल किस राशि के लिए खुलेंगे सफलता के नए रास्ते और किसे सोच-समझकर लेने होंगे फैसले,पढ़ें मेष से मीन तक सभी राशियों का भविष्यफल - Photo Gallery
Kal Ka Rashifal 29 June 2026: कल किस राशि के लिए खुलेंगे सफलता के नए रास्ते और किसे सोच-समझकर लेने होंगे फैसले,पढ़ें मेष से मीन तक सभी राशियों का भविष्यफल - Photo Gallery
Kal Ka Rashifal 29 June 2026: कल किस राशि के लिए खुलेंगे सफलता के नए रास्ते और किसे सोच-समझकर लेने होंगे फैसले,पढ़ें मेष से मीन तक सभी राशियों का भविष्यफल - Photo Gallery