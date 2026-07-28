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Kal Ka Rashifal 29 July 2026: कल इन राशियों को मिलेगा बड़ा फायदा, मेष, वृष, मिथुन के लिए प्रेम, करियर और आर्थिक मामलों में कैसा रहेगा भाग्य? पढ़ें दैनिक राशिफल

Kal Ka Rashifal 29 July 2026: बुधवार का दिन कई राशियों के लिए नई उम्मीदें और नए अवसर लेकर आया है. कुछ लोगों को करियर में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, तो कुछ को रिश्तों और सेहत पर थोड़ा अधिक ध्यान देना होगा. आइए जानते हैं मेष से लेकर मीन राशि तक सभी 12 राशियों का आज का राशिफल.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

By: Shivashakti Narayan Singh | Published: July 28, 2026 3:18:52 PM IST

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आज का मेष राशिफल - Photo Gallery
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आज का मेष राशिफल ( Aaj Ka Mesh Rashifal)

आज आपका आत्मविश्वास ऊंचा रहेगा, लेकिन किसी भी बातचीत में जल्दबाजी से बचें. सोच-समझकर बोले गए शब्द आपको सम्मान दिला सकते हैं. नौकरी या कारोबार में अपनी बात मजबूती से रखने का मौका मिलेगा. अगर किसी महत्वपूर्ण निर्णय का इंतजार कर रहे हैं तो सकारात्मक संकेत मिल सकते हैं. परिवार के साथ समय बिताने से मन भी हल्का रहेगा.

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आज का वृष राशिफल - Photo Gallery
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आज का वृषभ राशिफल (Aaj Ka Vrishabh Rashifal )

आज रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी. अगर किसी अपने से अनबन चल रही है तो बातचीत के जरिए दूर करने का अच्छा समय है. आपकी विनम्रता और समझदारी लोगों को प्रभावित करेगी. आर्थिक मामलों में कोई अच्छी खबर मिल सकती है. कामकाज में धैर्य बनाए रखें, जल्दबाजी नुकसान पहुंचा सकती है.

आज का मिथुन राशिफल - Photo Gallery
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आज का मिथुन राशिफल  (Aaj Ka Mithun Rashifal)

आज आपकी मेहनत रंग लाती दिखाई दे सकती है. लंबे समय से रुका कोई काम आगे बढ़ सकता है. करियर में नए अवसर मिलने के योग हैं. आत्मविश्वास के साथ लिए गए फैसले भविष्य में लाभ देंगे. प्रेम संबंधों में भी सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकता है.

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आज का कर्क राशिफल - Photo Gallery
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आज का कर्क राशिफल (Aaj Ka Kark Rashifal)

आज सहयोग और सामंजस्य आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेंगे. टीमवर्क से किए गए काम में अच्छे नतीजे मिलेंगे. परिवार के किसी सदस्य से उपयोगी सलाह मिल सकती है. सेहत सामान्य रहेगी, लेकिन थकान से बचने के लिए पर्याप्त आराम भी जरूरी है.

आज का सिंह राशिफल - Photo Gallery
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आज का सिंह राशिफल  (Aaj Ka Singh Rashifal)

आज आपका उत्साह दूसरों को भी प्रेरित करेगा. कार्यस्थल पर आपकी सक्रियता की सराहना होगी. किसी पुराने दोस्त या करीबी से मुलाकात दिन को खास बना सकती है. खर्चों पर थोड़ा नियंत्रण रखें और समय का सही इस्तेमाल करें. सकारात्मक सोच आपको आगे बढ़ने में मदद करेगी.

आज का कन्या राशिफल - Photo Gallery
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आज का कन्या राशिफल (Aaj Ka Kanya Rashifal)

आज कोई आसान समाधान आपकी बड़ी परेशानी दूर कर सकता है. नई जिम्मेदारियां मिलने के संकेत हैं. साझेदारी में किया गया काम लाभदायक रहेगा. अपने लक्ष्य पर ध्यान बनाए रखें और दूसरों की बातों में आकर निर्णय न बदलें. परिवार का पूरा सहयोग मिलेगा.

आज का तुला राशिफल - Photo Gallery
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आज का तुला राशिफल (Aaj Ka Tula Rashifal)

आज किसी गलतफहमी को दूर करने का मौका मिलेगा. मन की बात खुलकर कहेंगे तो रिश्ते मजबूत होंगे. कामकाज में छोटी-छोटी बातों पर तनाव लेने से बचें. दिनचर्या में थोड़ा बदलाव आपके लिए फायदेमंद साबित होगा. शाम का समय परिवार के साथ अच्छा बीतेगा.

आज का वृश्चिक राशिफल - Photo Gallery
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आज का वृश्चिक राशिफल (Aaj Ka Vrishchik Rashifal)

आज आपकी सूझबूझ और तेज फैसले आपको दूसरों से आगे रखेंगे. किसी चुनौतीपूर्ण काम को आसानी से पूरा कर सकते हैं. हालांकि लगातार काम के बीच खुद के लिए भी थोड़ा समय निकालें. मानसिक शांति बनाए रखने से नए विचार मिलेंगे और आत्मविश्वास भी बढ़ेगा.

आज का धनु राशिफल - Photo Gallery
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आज का धनु राशिफल (Aaj Ka Dhanu Rashifal)

आज आलोचना को नकारात्मक रूप से लेने के बजाय उससे सीखने की कोशिश करें. आपका शांत व्यवहार लोगों को प्रभावित करेगा. नौकरी और कारोबार में नए अवसर मिल सकते हैं. दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताने से मन प्रसन्न रहेगा. आर्थिक स्थिति भी मजबूत होने के संकेत हैं.

आज का मकर राशिफल - Photo Gallery
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आज का मकर राशिफल (Aaj Ka Makar Rashifal)

आज आपका आत्मविश्वास पहले से अधिक मजबूत रहेगा. पढ़ाई, प्रतियोगी परीक्षा या किसी महत्वपूर्ण काम में सफलता मिलने के योग हैं. किसी वरिष्ठ व्यक्ति का मार्गदर्शन आपके लिए लाभदायक साबित होगा. मेहनत का परिणाम जल्द मिलने की संभावना है.

आज का कुंभ राशिफल - Photo Gallery
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आज का कुंभ राशिफल (Aaj Ka Kumbh Rashifal)

आज अपनी दिनचर्या और सेहत पर विशेष ध्यान दें. छोटी-छोटी लापरवाहियां आगे चलकर परेशानी बढ़ा सकती हैं. निजी जीवन में संतुलन बनाए रखने की जरूरत है. कामकाज में धैर्य रखें और जल्दबाजी से बचें. किसी करीबी की सलाह आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकती है.

आज का मीन राशिफल - Photo Gallery
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आज का मीन राशिफल (Aaj Ka Meen Rashifal)

आज का दिन नई उम्मीदों और उत्साह से भरा रहेगा. आपकी रचनात्मक सोच लोगों को प्रभावित करेगी. करियर में आगे बढ़ने के नए अवसर मिल सकते हैं. आर्थिक मामलों में भी सकारात्मक संकेत हैं. परिवार और दोस्तों का सहयोग मिलने से आपका आत्मविश्वास और मजबूत होगा.

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इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें.Inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.

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