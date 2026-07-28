Kal Ka Rashifal 29 July 2026: कल इन राशियों को मिलेगा बड़ा फायदा, मेष, वृष, मिथुन के लिए प्रेम, करियर और आर्थिक मामलों में कैसा रहेगा भाग्य? पढ़ें दैनिक राशिफल

Kal Ka Rashifal 29 July 2026: बुधवार का दिन कई राशियों के लिए नई उम्मीदें और नए अवसर लेकर आया है. कुछ लोगों को करियर में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, तो कुछ को रिश्तों और सेहत पर थोड़ा अधिक ध्यान देना होगा. आइए जानते हैं मेष से लेकर मीन राशि तक सभी 12 राशियों का आज का राशिफल.