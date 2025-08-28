aaj Ka Rashifal 29 अगस्त शुक्रवार के दिन इन राशियों पर बरसेगा धन, जाने पंडित शशिशेखर त्रिपाठी द्वारा बताया गया मेष से मीन तक का कल का राशिफल

मीन राशि (Pisces)

मीन राशि वाले सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लें और ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलने जुलने का प्रयास करें। आपका खुशमिजाज व्यवहार दूसरों को आकर्षित करेगा, इसे बनाए रखें।भविष्य की प्लानिंग करने में समय न गवाएं, बल्कि वर्तमान में रहते हुए कार्यों पर ध्यान केंद्रित करें। जीवनसाथी, महिला मित्र या ऑफिस में सहकर्मी के साथ अच्छा व्यवहार करें, उनका सहयोग आपके कार्यों को सही दिशा में ले जाने में मदद करेगा। पिताजी के कहे अनुसार चलने का प्रयास करें क्योंकि अपनी मनमानी करने से उनके साथ अनबन हो सकती है हो सके तो कल उनके साथ बातचीत सीमित रखें। किसी अनजान व्यक्ति से पैसे या सामान लेने से बचें क्योंकि इससे भविष्य में परेशानी हो सकती है। लंबी यात्रा करते समय सामान के रखरखाव पर ध्यान दें क्योंकि सामान गुम होने की आशंका है। यात्रा के दौरान सेहत भी नरम होने की आशंका है, हो सके तो भोजन हल्का और सुपाच्य करें, जिससे सेहत सही बनी रहे।