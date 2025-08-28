  • Home>
  aaj Ka Rashifal 29 अगस्त शुक्रवार के दिन इन राशियों पर बरसेगा धन, जाने पंडित शशिशेखर त्रिपाठी द्वारा बताया गया मेष से मीन तक का कल का राशिफल

29 August 2025 aaj Ka Rashifal: आज 29 अगस्त 2025 शुक्रवार का दिन है, ऐसे में आप भी जानना चाहते है कि आपके राशिफल में आज क्या लिखा है, ते यहां देखें 12 राशियों (मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन) का पंडित शशिशेखर त्रिपाठी (Pandit Shashi Shekhar Tripathi) के अनुसार बताया गया आज का राशिफल (AAJ Ka Rashifal) और जाने आज होने वाली अच्छी बुरी संभावना के बारे में।

By: Ananya verma Last Updated: August 28, 2025 17:41:21 IST
Aaj Ka Rashifal 29 August 2025 - Photo Gallery
1/13

आज का राशिफल 29 अगस्त 2025 (AAJ Ka Rashifal 29 August 2025)

ग्रहों की स्थिति और उनकी चाल का व्यक्ति के करियर, परिवार, स्वास्थ्य और आर्थिक स्थिति जैसे तमाम महत्वपूर्ण पहलुओं पर असर पड़ता है। पंडित शशिशेखर त्रिपाठी (Pandit Shashi Shekhar Tripathi) के अनुसार कल के दिन की ग्रहों की स्थिति की बात करें तो भाद्रपद शुक्ल षष्ठी तिथि, स्वाति नक्षत्र और ब्रह्म योग है। चंद्रमा तुला में विराजमान रहेंगे। ग्रह, नक्षत्र और योग का यह संयोग कई राशि के लोगों के लिए लाभदायक साबित होगा जबकि सेहत की दृष्टि से यह कुछ राशि के लोगों के लिए अनुकूल नहीं है। कल के राशिफल में हर राशि के लोगों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है, जिससे आप दिन की शुरुआत से ही अपनी योजनाओं को बेहतर तरीके से तैयार कर सकें। आइए जानते है मेष से लेकर मीन तक सभी 12 राशि के लोगों के दिन का हाल। पढ़ें अपना दैनिक राशिफल

Today Aries Horoscope - Photo Gallery
2/13

मेष राशि (Aries)

ग्रहों की बदलती चाल इस राशि के लोगों के लिए आज के दिन नए परिवर्तन लाएगी, जिसके चलते आप अपने जीवन में उत्साह और सकारात्मकता महसूस करेंगे। हालांकि, माँ के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी चिंता रह सकती है, इसलिए उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखें। दिन के मध्य से आलस्य अधिक आएगा इसके बावजूद आपको पेंडिंग कामों को पूरा करने पर ध्यान देने की जरूरत होगी। युवा वर्ग के लिए दिन मिलाजुला रहेगा, ऐसे में आपको काम और आराम के बीच बैलेंस बनाने की जरूरत होगी। यदि दोस्तों यारों के साथ कहीं बाहर घूमने जाने का मूड है तो योजना बनाने से पहले सोच-समझ लें, क्योंकि दुर्घटना का खतरा है। पूजा पाठ को अपनी दिनचर्या में शामिल करें, जिससे सभी विघ्नों का शमन होगा। सेहत की बात करें तो ओवरईटिंग से बचें क्योंकि पेट से जुड़ी समस्या होने की आशंका है।

Today Taurus Horoscope - Photo Gallery
3/13

वृष राशि (Taurus)

इस राशि के लोगों के ऑफिशियल कामकाज में कुछ चुनौतियां आने की आशंका है, लेकिन आपके सतत प्रयास बेकार नहीं जाएंगे और अंततः आप समस्याओं को दूर करने में सफल होंगे। आर्थिक हानि का खतरा है, इसलिए सट्टेबाजी और स्कीम में पैसा लगाने की गलती तो बिलकुल न करें। व्यापार में किसी पर भी अटूट और जल्दी भरोसा न करें और दस्तावेजों को सावधानी से जांचने के बाद ही हस्ताक्षर करें। अपनी जिम्मेदारियों को भार की तरह न समझें, बल्कि सूझबूझ और धैर्य से कार्यों को पूरा करें। संतान को सफलता मिलेगी, जिससे पारिवारिक वातावरण में खुशी का माहौल रहेगा। स्वास्थ्य के मामले में आपको सतर्क रहने की जरूरत है, खासकर बाहर के खाने से बचें।

Today Gemini Horoscope - Photo Gallery
4/13

मिथुन राशि (Gemini)

मिथुन राशि के लोगों के लिए दिन शुभ रहने वाला है, खासतौर से जो लोग मार्केटिंग फील्ड से जुड़कर काम करते हैं। यदि आप मीठा बोलने की कला में निपुण हैं, तो कल आप बड़े क्लाइंट के साथ अच्छे संपर्क बनाने में सफल होंगे। आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत के साथ कहीं से अटका हुआ धन भी वापस मिलने की भी संभावना है। पारिवारिक माहौल सकारात्मक और खुशनुमा रहेगा, जीवनसाथी की पदोन्नति से जुड़ा शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। मन को प्रसन्न रखें और अनावश्यक चिंता से बचें। युवाओं को अपने कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, सफलता निश्चित मिलेगी। परिवार के मामलों में भावनाओं में बहकर कोई बड़ा फैसला न लें। लगातार भागदौड़ करने के कारण थकान और सुस्ती जैसी समस्या से परेशान हो सकते हैं।

Today Cancer Horoscope - Photo Gallery
5/13

कर्क राशि (Cancer)

कर्क राशि वाले समय का सदुपयोग करें क्योंकि इधर-उधर के कार्यों में कीमती समय बर्बाद होने की आशंका है। खुद को ऊर्जावान बनाए रखें और लक्ष्य पर फोकस करें। यदि ऑफिस में कार्यभार बढ़ रहा है, तो इसे नकारात्मक रूप में न लें, बल्कि इसे प्रमोशन तक पहुँचने का रास्ता समझें। केमिकल और दवा के व्यापार में वृद्धि होने से व्यस्तता बढ़ने की संभावना है, लेकिन यह आपके व्यापार के लिए एक अच्छा संकेत है। हृदय रोगियों को अपनी दिनचर्या में सुधार करने की आवश्यकता है, वरना परेशानी हो सकती है। छोटे मुद्दों पर ध्यान न देने के कारण दांपत्य जीवन में तनाव होने की आशंका है। माता-पिता की सेहत में गिरावट आने की आशंका है, इसलिए उनका ध्यान रखें।

Today Leo Horoscope - Photo Gallery
6/13

सिंह राशि (Leo)

सिंह राशि वालों को मनोदशा में सुधार लाने की जरूरत है जिसके लिए अधिक सोचने से बचें और जो जैसा चल रहा है, उसे वैसे ही चलने दें। अपने कार्य पर फोकस रखें क्योंकि आप अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। नेटवर्किंग को बढ़ाने पर विशेष ध्यान दें और जिनसे लंबे समय से बात नहीं हुई है, उनसे संपर्क करने की कोशिश करें। कल ज्ञान बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास करें और खाली बैठकर समय न गवाएं। बहन को उन्नति मिल सकती है, उन्हें सहयोग देने का प्रयास करें। घर के पेंडिंग कार्यों पर भी ध्यान दें। इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदने के लिए यह दिन शुभ है। परिवार में अहंकार की लड़ाई से बचें क्योंकि यह रिश्तों में दूरी ला सकती है। सिर और आंखों में दर्द जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है।

Today Virgo Horoscope - Photo Gallery
7/13

कन्या राशि (Virgo)

कन्या राशि के नौकरीपेशा वाले कार्यस्थल पर सभी लोगों के साथ तालमेल बनाकर चलें। वरिष्ठों व अधीनस्थ के साथ बातचीत करते समय सतर्कता बरतें और कुछ भी भला-बुरा कहने से बचें, क्योंकि इससे आपके रिश्ते खराब हो सकते हैं। पैतृक संपत्ति से लाभ मिलने की संभावना है, कोर्ट-कचहरी के उलझे हुए मामले सुलझने की भी संभावना है। बॉस की निगाह आपके कार्य पर हो सकती है, इसलिए लापरवाही से बचें। बड़े व्यापारी पैसों के लेन-देन में किसी पर भरोसा न करें, वरना नुकसान हो सकता है। घर की सफाई और इंटीरियर चेंज जैसे कार्यों में समय खर्च करेंगे। किसी धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने का मौका मिल सकता है। युवाओं को आलस्य से बाहर आकर मेहनत करनी होगी। किसी भी ब्यूटी प्रोडक्ट को खरीदने से पहले उसकी भली-भांति जांच कर लें क्योंकि स्किन एलर्जी होने की आशंका है।

Today Libra Horoscope - Photo Gallery
8/13

तुला राशि (Libra)

कल का दिन तुला राशि के लोगों के लिए काफी अच्छा रहने वाला है। खुद पर भरोसा रखें और पूरे दिन को इंजॉय करें। अगर आप कई दिनों से कार्यों में व्यस्त हैं, तो कल से काम को कम करने का प्रयास करेंगे। सहयोगियों के साथ तालमेल बनाकर चलें और कोशिश करें कि माहौल नकारात्मक न बने। होम अप्लायंस के व्यापारियों को अच्छा मुनाफा मिल सकता है। स्टॉक खरीदने के लिए यह दिन शुभ है। यदि आपने लोन लिया है, तो उसे चुकाने का दबाव बढ़ सकता है। संतान को लेकर चिंता रहेगी। अपच की समस्या हो सकती है, इसलिए ध्यान रखें। पुराने रोगों को भी नजरअंदाज न करें और समय पर दवा लें।

Today Scorpio Horoscope - Photo Gallery
9/13

वृश्चिक राशि (Scorpio)

इस राशि के लोगों को भाग्य का साथ मिलेगा और आपकी योजनाएं सफल होगी। जिनका प्रमोशन अटका हुआ है, उन्हें कल शुभ सूचना मिलने की संभावना है। लग्जरी आइटम के कारोबार में खुदरा व्यापारियों को अच्छा मुनाफा मिलेगा। युवाओं को सफलता प्राप्ति के लिए हनुमान जी के दर्शन करने चाहिए। आपके आस-पास जो भी बड़े है फिर चाहे वह ऑफिस हो या घर उनका मार्गदर्शन लें। अपनों की बातों का बुरा न मानें, डांट में भी कोई कारण छिपा हो सकता है। विवाह संबंधित मामलों में जल्दबाजी न करें, वरना परेशानी हो सकती है। युवाओं को किसी के बहकावे में आकर निर्णय नहीं लेना चाहिए। परिवार के साथ घूमने की योजना बन सकती है। सेहत की बात करें तो गर्भवती महिलाओं को अपना ध्यान रखना है, क्योंकि लापरवाही के कारण सेहत खराब होने की आशंका है।

Today Sagittarius Horoscope - Photo Gallery
10/13

धनु राशि (Sagittarius)

धनु राशि के लोगों से फिजूल खर्च होने की आशंका है, इसलिए खरीदारी करते समय थोड़ा सतर्कता जरूर बरते। जीवनसाथी आपसे प्रसन्न रहेंगे और हर कदम पर आपका सहयोग करेंगे। कपड़ा व्यापारियों के लिए दिन शुभ है, कल आप लाभदायक स्थिति में रहने वाले हैं। पुराने रिश्तेदारों और दोस्तों से मुलाकात हो सकती है। घर के किसी कार्यक्रम में आपको धन खर्च करना पड़ सकता है। युवाओं को टीमवर्क में काम करने की सलाह दे सकते है, सुख हो या दुख, दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। नौकरी छोड़ने का विचार आ सकता है, लेकिन धैर्य रखें क्योंकि यही समझदारी होगी। जो लोग लंबे समय तक बैठकर काम करते हैं, उन्हें पीठ और कमर के दर्द की समस्या हो सकती है। स्वास्थ्य में सुधार हो सकता है, जो पिछले कुछ समय से खराब चल रहा था।

Today Capricorn Horoscope - Photo Gallery
11/13

मकर राशि (Capricorn)

मकर राशि वाले कार्यस्थल के किसी भी व्यक्ति पर आंख मूंदकर भरोसा न करें। आपको हर किसी पर नजर रखनी होगी और न ही अपने सीक्रेट्स किसी से साझा करें। ऑफिस में टीम पर सारा बोझ न डालें, खुद को लीड करते हुए कार्य करें। किसी गंभीर मुद्दे पर चर्चा हो सकती है, लेकिन ध्यान रखें कि यह तीसरे व्यक्ति तक न पहुंचे। जीवनसाथी को क्रोध आ सकता है, ऐसे में शांत रहकर उन्हें समझाएं। किसी के साथ तीखी वाणी से बचें, नहीं तो वाद-विवाद हो सकता है। ग्राहकों की आवाजाही बढ़ सकती है, लेकिन मुनाफा उतना नहीं होगा, जिससे आप निराश हो सकते हैं। बैंक में काम करने वालों को लेन-देन करते समय सावधान रहना है। परिवार से नजदीकियां बढ़ेगी और सभी से प्रेम प्राप्त होगा। सेहत कल के दिन सामान्य रहने वाली है।

Today Aquarius Horoscope - Photo Gallery
12/13

कुंभ राशि (Aquarius)

कुंभ राशि के लोग कल जो कार्य हाथ में लेंगे, उसे पूरा करने में सफल होंगे। संगीत और नृत्य में रुचि रखने वालों को बड़ा मंच मिल सकता है। जो लोग भूमि या मकान खरीदने का विचार कर रहे हैं, उन्हें कोई अच्छी डील मिलने की संभावना है। घर में यदि लंबे समय से कोई धार्मिक कार्यक्रम नहीं हुआ है, तो परिवार संग उसे कराने की योजना बन सकती है। आईटी क्षेत्र से जुड़े लोग प्रमोशन पा सकते हैं। मार्केटिंग क्षेत्र में काम करने वालों लोगों को अधिक भागदौड़ करने के साथ सहकर्मियों संग कंपटीशन भी करना पड़ सकता है। युवाओं का ब्रेकअप या पार्टनर के साथ झगड़ा बढ़ने की आशंका है, इसलिए कल के दिन सतर्क रहें और विवादित बातों को इग्नोर करें। वाहन चलाते समय सतर्क रहें, दुर्घटना का खतरा हो सकता है।

Today Pisces Horoscope - Photo Gallery
13/13

मीन राशि (Pisces)

मीन राशि वाले सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लें और ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलने जुलने का प्रयास करें। आपका खुशमिजाज व्यवहार दूसरों को आकर्षित करेगा, इसे बनाए रखें।भविष्य की प्लानिंग करने में समय न गवाएं, बल्कि वर्तमान में रहते हुए कार्यों पर ध्यान केंद्रित करें। जीवनसाथी, महिला मित्र या ऑफिस में सहकर्मी के साथ अच्छा व्यवहार करें, उनका सहयोग आपके कार्यों को सही दिशा में ले जाने में मदद करेगा। पिताजी के कहे अनुसार चलने का प्रयास करें क्योंकि अपनी मनमानी करने से उनके साथ अनबन हो सकती है हो सके तो कल उनके साथ बातचीत सीमित रखें। किसी अनजान व्यक्ति से पैसे या सामान लेने से बचें क्योंकि इससे भविष्य में परेशानी हो सकती है। लंबी यात्रा करते समय सामान के रखरखाव पर ध्यान दें क्योंकि सामान गुम होने की आशंका है। यात्रा के दौरान सेहत भी नरम होने की आशंका है, हो सके तो भोजन हल्का और सुपाच्य करें, जिससे सेहत सही बनी रहे।

