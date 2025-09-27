Aaj Ka Rashifal 28 September 2025: मेष, वृषभ, मिथुन राशि वालों के प्रेम प्रसंग में आ सकती हैं बाधाएं, पढ़ें पंडित शशिशेखर द्वारा आज का राशिफल
Aaj Ka Rashifal 28 September 2025: आज के दिन की ग्रहीय स्थिति की बात करें तो चंद्रमा वृश्चिक राशि में रहेंगे, ज्येष्ठा नक्षत्र और आयुष्मान योग है. आज आश्विन शुक्ल षष्ठी तिथि है, नवरात्र का छठा दिन मां कात्यायनी को समर्पित है. मान्यता के अनुसार नवरात्र में जो भक्त मां दुर्गा के छठे स्वरूप की आराधना करते हैं, मां की कृपा उन पर हमेशा बनी रहती है. ग्रहों की बदलती चाल आज के दिन क्या लाई है आपके लिए नया, मिलेंगे शुभ अवसर या नई चुनौतियां? पढ़ें सभी 12 राशियों का दैनिक राशिफल.
मेष
मेष- इस राशि वालों को आज काम के सिलसिले में यात्रा करनी पड़ सकती है, यात्रा के दौरान सतर्कता जरूर बरते. जो लोग प्रॉपर्टी से जुड़े काम में हैं, उनको आज कुछ अच्छे अवसर मिलने की संभावना है. पार्टनर की उम्मीदों पर खरा उतरने का प्रयास करें. संतान के जिद्दी स्वभाव पर अंकुश लगाने की कोशिश करनी है, जिद के चलते कोई बड़ी डिमांड कर सकती है. सेहत में यूरिक एसिड की समस्या बढ़ सकती है, इसलिए तरल पदार्थों का सेवन ज्यादा करें.
वृष
वृष- वृष राशि के लोग आज के दिन मानसिक रूप से बहुत प्रसन्न महसूस करेंगे. व्यापारी वर्ग अच्छा प्रोजेक्ट मिलने पर निवेश का प्लान बना सकते हैं. विद्यार्थी वर्ग यदि किसी परीक्षा परिणाम का इंतजार कर रहें है तो आज का दिन शुभ समाचार लाने वाला है. ऑनलाइन शॉपिंग करते समय बजट का ध्यान रखें, क्योंकि अतिरेक खर्च होने की आशंका है. कपल्स के लिए भी दिन शुभ रहेगा, आज आप दोनों की मीटिंग होने की संभावना है. सेहत में आपको मसालेदार और स्पाइसी खाने से परहेज करना है क्योंकि एसिडिटी की समस्या होने की आशंका है.
मिथुन
मिथुन- इस राशि के लोगों के लिए दिन शुभ है, संस्थान के कार्य समय पूरा करने में सफल होंगे. व्यापारी वर्ग को प्रोडक्ट क्वालिटी मेंटेन पर फोकस करना है, कोशिश करें कि माल की गुणवत्ता को लेकर आपको कोई भी शिकायत सुनने को न मिले. नई वस्तु की खरीदारी करने का समय है, जिसमें बजट से ज्यादा खर्च होने की संभावना है. पेंडिंग कार्यों को और टालने से बचना है, खासतौर से बिजली के कार्यों को जल्द से जल्द कराने का प्रयास करें. नींद पूरी न होने से सिर दर्द जैसी समस्या होने की आशंका है.
कर्क
कर्क- कामकाज में तेजी लाने का समय है, इसलिए आलस्य को अपने ऊपर बिल्कुल भी हावी न होने दें. व्यापारी वर्ग आज कार्यस्थल से ही कार्यों को निपटाने का प्रयास करें, विद्यार्थी वर्ग नोट्स संभालकर रखें क्योंकि उनके इधर-उधर होने की आशंका है. छोटे बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर आप थोड़ा तनाव में हो सकते हैं. ठंडी खाने पीने की चीजों से परहेज करें क्योंकि सीने में जकड़न होने की आशंका है.
सिंह
सिंह- सिंह राशि के लोगों को ऑफिशियल बातों को बाहरी व्यक्ति के साथ साझा करने से बचना है. व्यापारी वर्ग कारोबार का विस्तार करने के लिए नए स्थान की तलाश शुरु कर सकते हैं. विद्यार्थी वर्ग कंठस्थ करने वाले कार्य को ब्रह्म मुहूर्त में करने का अभ्यास करें. परिवार की जरूरी चर्चा का हिस्सा बनने का मौका मिलेगा, बड़े भाई के साथ बात करते समय सतर्क रहें. चोट इत्यादि से बचें क्योंकि लापरवाही परेशानी बढ़ा सकती है.
कन्या
कन्या- इस राशि के जो लोग कानून से संबंधित कार्य करते हैं या वकील हैं, उनको आज से कुछ राहत मिलने की संभावना है. व्यापारी वर्ग के लिए विवादित मामलों में शांत रहना ही अच्छा रहेगा, क्योंकि आपके बोलने से बात और बढ़ सकती है. ऐसे युवा जो प्रोफेशनली ज्ञान लेना चाहते हैं या कोई कोर्स करना चाहते हैं, वह आज इसकी शुरुआत कर सकते हैं. भाइयों- बहनों के प्रति प्रेम बढ़ेगा, उनके साथ किसी यात्रा पर जाने का प्लान बन सकता है. स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, पेट और कमर में दर्द व भारीपन हो सकता है.
तुला
तुला- तुला राशि के लोग अपने कार्यों की समीक्षा करें और जो कार्य समय नष्ट करने वाले हो, उनको वरीयता सूची से निकाल दें. दान पुण्य या सामाजिक कार्यों में कुछ धन खर्च होने की संभावना है. युवा वर्ग को तराजू की भांति ही करियर और लव लाइफ को संतुलन बनाना पड़ सकता है. जीवनसाथी के साथ झगड़े कितने ही क्यों न बढ़ जाए लेकिन आपको बातचीत बंद नहीं करनी है क्योंकि बातचीत जारी रखने पर ही आपसी मनमुटाव धीरे-धीरे समाप्त हो सकते हैं. फिट रहने के लिए नियमित व्यायाम करें, फिजिकली रुप से एक्टिव न होने की वजह से रोग जन्म ले सकते हैं.
वृश्चिक
वृश्चिक- इस राशि के लोग व्यक्तिगत कार्यों के आगे ऑफिशियल कार्यों को पीछे कर सकते हैं. कभी-कभी स्वार्थी बनना भी जरुरी होता है, इसलिए व्यापारी वर्ग अवसरों का लाभ उठाने का प्रयास करें. कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, यदि आज के दिन कोई इंटरव्यू या परीक्षा है, तो आत्मविश्वास के दम पर उसमें सफलता हासिल करने वाले हैं. परिवार की ओर से कुछ बातों को लेकर दबाव बन सकता है, जिसे करना तो आपको पड़ेगा, फिर चाहे आप उसे बेमन से करें. गर्भवती महिलाओं को अपना विशेष ध्यान रखना है, बच्चे के मूवमेंट पर भी बराबर ध्यान दें.
धनु
धनु - धनु राशि के लोग अनावश्यक रूप से छोटी-छोटी बातों को आत्मसम्मान से मत छोड़े. व्यापारी वर्ग को यदि किसी भी प्रकार की चैरिटी करने का मौका मिले तो उसे हाथ से न जाने दें. विद्यार्थी वर्ग पढ़ाई को हल्के में न लें क्योंकि शिक्षा ही एकमात्र वह साधन है, जिसके द्वारा आप सपने को पूरा कर सकते हैं. बड़े बुजुर्गों के चरण स्पर्श करने के बाद ही घर से बाहर जाएं क्योंकि बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद कवच की भांति काम करेगा. ग्रहों की चाल एसिडिटी जैसी दिक्कतों का सामना करा सकती है.
मकर
मकर- इस राशि के लोगों के कार्य की समीक्षा की जा सकती है, इसलिए कार्यों के मामले विशेष सावधानी बरते. बॉस के द्वारा जो भी कार्य दिया जाए उसे अच्छे से करें. कार्यस्थल पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ानी होगी, क्योंकि सामान गायब होने की आशंका है. गेहूं के साथ घुन पिसता है, यह कहावत तो आपने सुनी ही होगी, आप भी कुछ ऐसी ही स्थिति का शिकार हो सकते हैं इसलिए युवा वर्ग दोस्तों यारों के विवादित मामले से दूर रहें. घर के वृद्ध लोगों की सेहत का ध्यान रखें क्योंकि कहीं न कहीं आपकी लापरवाही के कारण उनकी सेहत नरम हो सकती है. सेहत की बात करें तो किसी भी बीमारी को छोटा समझ कर, उसे अनदेखा न करें.
कुंभ
कुंभ- कुंभ राशि के लोगों को करियर के क्षेत्र में हर समय अपडेट रहना होगा, नए चीजों को सीखने की व्याकुलता आपके स्वभाव में होनी चाहिए. व्यापारी वर्ग को गैर कानूनी काम यानी कि सरकारी नियमों का उल्लंघन करने से बचना है. युवा वर्ग छोटी-छोटी घटनाओं को बहुत बड़ा न समझे, रोजमर्रा के जीवन में यह आम बात है. आज अपनी कमी और खूबी को सुनने के लिए तैयार रहें क्योंकि परिवार की तरफ से आज आपके साथ कुछ ऐसा ही होने वाला है. पेट के निचले हिस्से में दर्द हो सकता है, खानपान के समय को सुनिश्चित करें.
मीन
मीन- इस राशि के लोगों को समझदारी से काम लेना है क्योंकि सहकर्मी व अधीनस्थों का बदला स्वभाव आपके अन्दर चिड़चिड़ापन पैदा कर सकता है. यदि कोई मुकदमा चल रहा है, तो न्यायालय में आपका पक्ष मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है. रियाज करने का समय चल रहा है, जिस भी कला में आपकी रुचि है उसकी प्रैक्टिस करें, कला का प्रदर्शन करने के लिए कोई अच्छा प्लेटफार्म मिल सकता है. पारिवारिक माहौल अच्छा रहेगा. मौसम बदल रहा है, इसलिए दिनचर्या और खानपान में भी मौसम के अनुसार कुछ परिवर्तन लाने होंगे अन्यथा सेहत खराब हो सकती है.