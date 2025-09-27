Aaj Ka Rashifal 28 September 2025: मेष, वृषभ, मिथुन राशि वालों के प्रेम प्रसंग में आ सकती हैं बाधाएं, पढ़ें पंडित शशिशेखर द्वारा आज का राशिफल

मकर

मकर- इस राशि के लोगों के कार्य की समीक्षा की जा सकती है, इसलिए कार्यों के मामले विशेष सावधानी बरते. बॉस के द्वारा जो भी कार्य दिया जाए उसे अच्छे से करें. कार्यस्थल पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ानी होगी, क्योंकि सामान गायब होने की आशंका है. गेहूं के साथ घुन पिसता है, यह कहावत तो आपने सुनी ही होगी, आप भी कुछ ऐसी ही स्थिति का शिकार हो सकते हैं इसलिए युवा वर्ग दोस्तों यारों के विवादित मामले से दूर रहें. घर के वृद्ध लोगों की सेहत का ध्यान रखें क्योंकि कहीं न कहीं आपकी लापरवाही के कारण उनकी सेहत नरम हो सकती है. सेहत की बात करें तो किसी भी बीमारी को छोटा समझ कर, उसे अनदेखा न करें.