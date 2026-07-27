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Kal Ka Rashifal 28 July 2026: मंगलवार को इन राशियों की चमकेगी किस्मत, कुछ लोगों को मिलेगा बड़ा अवसर जानें मेष से मीन तक किस राशि को मिलेगा भाग्य का साथ

Kal Ka Rashifal 28 July  2026: मंगलवार का दिन सभी 12 राशियों के लिए अलग-अलग संकेत लेकर आया है. किसी को करियर में नई जिम्मेदारी मिल सकती है तो किसी के लिए आर्थिक मामलों में सतर्क रहने का समय है. प्रेम, परिवार, नौकरी और स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन कैसा रहेगा, आइए जानते हैं 28 जुलाई 2026 का दैनिक राशिफल.

By: Shivashakti Narayan Singh | Published: July 27, 2026 5:12:35 PM IST

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आज का मेष राशिफल - Photo Gallery
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आज का मेष राशिफल ( Aaj Ka Mesh Rashifal)

आज का दिन धैर्य और समझदारी से काम लेने का है. छोटी-छोटी बातों को लेकर तनाव लेने से बचें, क्योंकि कई समस्याएं समय के साथ खुद ही सुलझ सकती हैं. कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत का असर दिखाई देगा और वरिष्ठ अधिकारी भी आपके काम की सराहना कर सकते हैं. परिवार में किसी सदस्य के साथ चल रही गलतफहमी दूर होने की संभावना है. आर्थिक मामलों में जल्दबाजी से बचें और सोच-समझकर ही कोई बड़ा फैसला लें. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन पर्याप्त आराम करना जरूरी होगा.

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आज का वृष राशिफल - Photo Gallery
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आज का वृषभ राशिफल (Aaj Ka Vrishabh Rashifal )

आज आपको किसी पुराने मित्र या करीबी से अच्छी खबर मिल सकती है. सामाजिक दायरा बढ़ेगा और नए लोगों से मुलाकात भविष्य में लाभदायक साबित हो सकती है. नौकरीपेशा लोगों को नई जिम्मेदारी मिल सकती है, जबकि व्यापारियों के लिए दिन लाभ देने वाला रहेगा. परिवार के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा, जिससे रिश्तों में मिठास बढ़ेगी. खर्चों पर नियंत्रण रखें और अनावश्यक खरीदारी से बचें.

आज का मिथुन राशिफल - Photo Gallery
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आज का मिथुन राशिफल  (Aaj Ka Mithun Rashifal)

आज आत्मविश्वास आपके लिए सबसे बड़ी ताकत बनेगा. लंबे समय से अटका कोई काम पूरा होने की संभावना है. विद्यार्थियों को पढ़ाई में अच्छे परिणाम मिल सकते हैं. नौकरी में नई जिम्मेदारियां मिलने से व्यस्तता बढ़ेगी, लेकिन मेहनत का लाभ भी मिलेगा. प्रेम संबंधों में बातचीत से गलतफहमियां दूर होंगी. स्वास्थ्य के मामले में खान-पान का विशेष ध्यान रखें और पर्याप्त नींद लें.

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आज का कर्क राशिफल - Photo Gallery
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आज का कर्क राशिफल (Aaj Ka Kark Rashifal)

आज आपकी सकारात्मक सोच कई मुश्किलों को आसान बना सकती है. परिवार का सहयोग मिलेगा और किसी महत्वपूर्ण निर्णय में अपनों की सलाह आपके काम आएगी. कार्यस्थल पर आपकी योजनाएं सफल हो सकती हैं. आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर रहने के संकेत हैं. अगर किसी नए काम की शुरुआत करने की सोच रहे हैं तो समय अनुकूल है. मौसम में बदलाव के कारण सेहत का ध्यान रखें.

आज का सिंह राशिफल - Photo Gallery
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आज का सिंह राशिफल  (Aaj Ka Singh Rashifal)

आज का दिन उपलब्धियों से भरा रह सकता है. आपके आत्मविश्वास का असर दूसरों पर भी दिखाई देगा. नौकरी और कारोबार में आगे बढ़ने के नए अवसर मिल सकते हैं. प्रेम जीवन में साथी के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा. किसी पुराने निवेश से लाभ मिलने की संभावना है. गुस्से पर नियंत्रण रखें और बिना वजह किसी विवाद में पड़ने से बचें.

आज का कन्या राशिफल - Photo Gallery
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आज का कन्या राशिफल (Aaj Ka Kanya Rashifal)

आज मेहनत का पूरा फल मिलने की संभावना है. लंबे समय से जिस काम के लिए प्रयास कर रहे थे, उसमें सफलता मिल सकती है. आर्थिक मामलों में स्थिति मजबूत होगी और नई योजनाओं पर काम शुरू कर सकते हैं. परिवार के साथ समय बिताने से मानसिक शांति मिलेगी. विद्यार्थियों के लिए दिन अनुकूल रहेगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, फिर भी दिनचर्या में लापरवाही न करें.

आज का तुला राशिफल - Photo Gallery
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आज का तुला राशिफल (Aaj Ka Tula Rashifal)

आज का दिन संतुलन और समझदारी से आगे बढ़ने का है. पुराने अनुभव आपके काम आएंगे और किसी महत्वपूर्ण फैसले में सफलता मिल सकती है. कार्यस्थल पर आपके सुझावों की सराहना होगी. परिवार के किसी सदस्य के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा, जिससे रिश्ते और मजबूत होंगे. आर्थिक मामलों में जल्दबाजी से बचें और निवेश सोच-समझकर करें. सेहत सामान्य रहेगी, लेकिन तनाव से दूरी बनाए रखें.

आज का वृश्चिक राशिफल - Photo Gallery
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आज का वृश्चिक राशिफल (Aaj Ka Vrishchik Rashifal)

आज आत्मविश्वास के साथ उठाया गया हर कदम आपको सफलता की ओर ले जा सकता है. लंबे समय से रुका हुआ काम पूरा होने के संकेत हैं. नौकरी और कारोबार में नए अवसर मिल सकते हैं. परिवार का सहयोग मिलेगा और दोस्तों के साथ समय अच्छा बीतेगा. प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी. स्वास्थ्य ठीक रहेगा, लेकिन खान-पान में लापरवाही न करें.

आज का धनु राशिफल - Photo Gallery
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आज का धनु राशिफल (Aaj Ka Dhanu Rashifal)

आज आपके लिए नई संभावनाओं के द्वार खुल सकते हैं. मेहनत और सकारात्मक सोच का लाभ मिलेगा. करियर में आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे और वरिष्ठ अधिकारी आपके काम से खुश रहेंगे. आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, लेकिन फिजूलखर्ची से बचना बेहतर रहेगा. परिवार के साथ समय बिताने से मानसिक सुकून मिलेगा. यात्रा के योग भी बन सकते हैं.

आज का मकर राशिफल - Photo Gallery
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आज का मकर राशिफल (Aaj Ka Makar Rashifal)

आज आपकी मेहनत और अनुशासन आपको दूसरों से आगे रखेगा. कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारी मिल सकती है, जिसे आप सफलता से पूरा करेंगे. व्यापार से जुड़े लोगों को लाभ मिलने के संकेत हैं. परिवार का सहयोग मिलेगा और किसी पुराने विवाद का समाधान निकल सकता है. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन आराम के लिए भी समय निकालें.

आज का कुंभ राशिफल - Photo Gallery
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आज का कुंभ राशिफल (Aaj Ka Kumbh Rashifal)

आज अपने लक्ष्य पर पूरा ध्यान बनाए रखें. छोटी-छोटी परेशानियां आपको विचलित करने की कोशिश कर सकती हैं, लेकिन धैर्य से काम लेने पर सब आपके पक्ष में होगा. नौकरी और कारोबार में नए अवसर मिल सकते हैं. आर्थिक मामलों में सोच-समझकर फैसला लें. परिवार और दोस्तों का सहयोग मनोबल बढ़ाएगा. नियमित दिनचर्या अपनाने से स्वास्थ्य बेहतर रहेगा.

आज का मीन राशिफल - Photo Gallery
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आज का मीन राशिफल (Aaj Ka Meen Rashifal)

आज का दिन नई उम्मीदों और सकारात्मक ऊर्जा के साथ शुरू होगा. किसी पुराने प्रयास का अच्छा परिणाम मिल सकता है. करियर में आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे और आर्थिक स्थिति में सुधार होगा. परिवार के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा. प्रेम संबंधों में विश्वास बढ़ेगा. सेहत को लेकर लापरवाही न करें और पर्याप्त आराम लें.

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डिस्क्लेमर

इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें.Inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.

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