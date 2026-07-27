Kal Ka Rashifal 28 July 2026: मंगलवार को इन राशियों की चमकेगी किस्मत, कुछ लोगों को मिलेगा बड़ा अवसर जानें मेष से मीन तक किस राशि को मिलेगा भाग्य का साथ

Kal Ka Rashifal 28 July 2026: मंगलवार का दिन सभी 12 राशियों के लिए अलग-अलग संकेत लेकर आया है. किसी को करियर में नई जिम्मेदारी मिल सकती है तो किसी के लिए आर्थिक मामलों में सतर्क रहने का समय है. प्रेम, परिवार, नौकरी और स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन कैसा रहेगा, आइए जानते हैं 28 जुलाई 2026 का दैनिक राशिफल.