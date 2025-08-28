  • Home>
  • Gallery»
  • Aaj Ka Rashifal 28 अगस्त गुरुवार का दिन इन 7 राशियों के लिए है बेहद लाभदायक, कारोबार में होगा धन लाभ, जाने मेंष से मीन तक का आज का राशिफल

Aaj Ka Rashifal 28 अगस्त गुरुवार का दिन इन 7 राशियों के लिए है बेहद लाभदायक, कारोबार में होगा धन लाभ, जाने मेंष से मीन तक का आज का राशिफल

Aaj ka Rashifal: आज 28 अगस्त 2025 गुरुवार का दिन है और यहां आपको 12 राशियों (मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन) का आज का राशिफल (Today Horoscope) दिया गया है, जिसमें बताया है आज नौकरी, कारोबार और लव लाइफ के लिहाज से आपका दिन कैसा रहने वाला है और आज के  दिन आपके साथ क्या-क्या होने की संभावना है, धन लाभ होगा या नहीं या दांपत्य जीवन में कोई बड़ी खुशखबरी मिलेगी या नहीं।

By: chhaya sharma Last Updated: August 28, 2025 00:00:40 IST
Follow us on
Google News
Aaj ka Rashifal 28 August 2025 - Photo Gallery
1/14

आज का राशिफल 28 अगस्त 2025 (Aaj ka Rashifal 28 August 2025)

आज 28 अगस्त 2025 गुरुवार का दिन है और आज का दिन प्रेमी और दांपत्य जीवन के लिए कैसा रहने वाला है और साथ ही नौकरी और व्यपार करने वालों को कोई बड़ी लाभ होगा या नहीं, अगर आप भी जानना चाहते है ये सब, तो यहां आपको 12 राशियों (मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन) का आज का राशिफल (Today Horoscope) दिया गया है और बताया गया है कि किस राशि वालों के लिए आज का दिन शुभ है और किन राशियों पर संकट का घेरा है।

Today Aries Horoscope - Photo Gallery
2/14

मेष राशि (Aries)

मेष राशि इस राशि के स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन अनुकूल है। कम्पटेटिव एग्जाम के रिजल्ट में आज आपको सफलता मिलेगी। काम अधिक होने से आज थोडी थकान महसूस हो सकती है। आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा। स्वास्थ्य पहले की अपेक्षा ठीक रहेगा। बिल्डर्स के लिए आज का दिन फायदा देने वाला है। किसी नये प्रोजेक्ट से आपको अधिक लाभ हो सकता है। बिजनेस में आज आपको एक नया मोड़ मिलेगा। जिसका फायदा आपको भविष्य में मिलेगा । लवमेट के साथ समय बिताने का प्लान बनाएंगे। पूरा दिन इंज्वाय से भरा रहेगा।

Today Taurus Horoscope - Photo Gallery
3/14

वृष राशि (Taurus)

वृष राशि वालों आज काम के प्रति आपकी एकाग्रता बढ़ी रहेगी। किसी जरूरी काम को प्री-प्लानिंग करके करेंगें तो काम आसानी से पूरा हो जाएगा। परिवार में आज किसी सदस्य से आपकी अनबन हो सकती है। बेहतर होगा कि आज आप गुस्से पर कंट्रोल रखें । इस राशि के आविवाहित लोगों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। मंनोरंजन करते समय कोई काम अधुरा रह सकता है। विवाहित आज जीवनसाथी के साथ अच्छा डिनर एंजॉय करेंगें इससे रिश्तों में मजबूती आएगी।

Today Gemini Horoscope - Photo Gallery
4/14

मिथुन राशि (Gemini)

मिथुन राशि वालों आज आपका ध्यान आध्यात्म के प्रति अधिक लगा रहेगा। परिवार संग किसी धार्मिक कार्य में मन लगायेंगे इससे पारिवारिक क्लेष कम होगा। आज शांत मन से किसी काम को करेंगें तो जल्द ही पूरे हो जाएंगे। पारिवारिक निर्णय लेने से पहले किसी बड़े बुजुर्ग की राय जरूर लें तो आपको फायदा होगा। बिजनेसमैन को नया काम स्टार्ट करने के लिए आज का दिन शुभ है जो आने वाले समय में अधिक फायदा कराएगा। आज आप जरूरतमंदों की मदद के लिए हर सम्भव तरीका अपनाएगें। जिसका परिणाम आज शाम तक आपको मिल जाएगा।

Today Cancer Horoscope - Photo Gallery
5/14

कर्क राशि (Cancer)

कर्क राशि वालों आज आप प्रभावशाली लोगों का सहयोग आपके उत्साह को दोगुना कर देगा। पूराना किया हुआ कोई काम आज आर्थिक तौर पर फ़ायदेमंद साबित होगी। किसी बहुत उपयोगी व्यक्ति से मुलाकात होगी। आप सकारात्मक सोच रखेंगे, तो आनंद से दिन बिता सकेंगे। लगभग हर कोशिश में आपको सफलता मिल सकती है। कुछ फैसले ठीक रहेंगे। आज ज्यादातर मामलों में दिन अच्छा रहेगा। आपकी तारीफ हो सकती है। अधिकारियों और निचले वर्ग के लोगों से भी समय पर मदद मिलेगी। आज आपके बिजनेस मे तरक्की होगी ऑफिस में वह काम आपको आज मिल सकता है, जिसके लिए आप बहुत उत्सुक थे।

Today Leo Horoscope - Photo Gallery
6/14

सिंह राशि (Leo)

सिंह राशि वालों नौकरीपेशा और व्यापारी वर्ग वाले लोगों के लिए दिन सामान्य रहेगा। कुछ मामलों में मेहनत ज्यादा रहेगी और नतीजा कम मिलेगा। आज आप शादी के बंधन मे बंधने का फैसला कर सकते है जिससे आपकी माता पिता काफी प्रसन्न होंगे। ऑफिस में कोई नया काम भी सामने आ सकता है। उस नए काम को बहुत अच्छी तरह करोगे। आज आपको धन लाभ होने के योग बन रहे हैं। आर्किटेक्ट और इन्जीयरिंग वालों के लिए सफलता भरा दिन है। माता-पिता का आर्शिवाद से सारे काम पूरे होंगे।

Today Virgo Horoscope - Photo Gallery
7/14

कन्या राशि (Virgo)

कन्या राशि वालों आज का दिन आपका खुशियों भरा रहेगा। अपने परिवार के साथ कुछ समय बिताये अच्छा लगेगा। सोचे हुए काम खुद के दम पर पूरे कर सकते हैं। कई मामलों पर आपके पास कुछ नए और अच्छे विचार होंगे। अपनी वाणी से आप सभी काम पूरे करवा लेंगे। न्याय संगत बातें करेंगे। पुरानी मेहनत रंग लाएगी। बेरोजगार को आज नौकरी के ऑफर आ सकते है। स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन अनुकूल है। संगीत से रिलेटेड संस्था में एडमीशन लेने के लिए आज का दिन शुभ है।

Today Libra Horoscope - Photo Gallery
8/14

तुला राशि (Libra)

तुला राशि वालों आज का दिन बेहतरीन रहेगा। लवमेट के लिए आज का दिन कुछ खट्टा-मीठा बीतेगा। स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन बढ़िया है। आज आपकी गुड एक्टीविटी की वजह से टीचर्स आपसे खुश रहेंगे। स्वास्थ्य आज पहले से काफी अच्छा रहेगा। अगर आज लकड़ी का फर्नीचर खरीदने की सोच रहे है तो खरीद लीजिये। आज किस्मत आपके साथ है। किसी बुजुर्ग की राय आपके टूटते रिश्ते को संवार देगी। कोई जोखिम भरा काम शुरू कर सकते हैं इसमें सफल होने पर आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। पैसों के बारे में बहुत समझदारी से फैसले करने होंगे।

Today Scorpio Horoscope - Photo Gallery
9/14

वृश्चिक राशि (Scorpio)

वृश्चिक राशि वालों आज किए गए कामों का फायदा भी मिलेगा। समय आपके फेवर में होने के कारण मन खुश रहेगा। ज्यादा मेहनत करके थोड़ा धन लाभ भी मिल सकता है। आज बहस बाजी से बचें व्यर्थ में किसी पंगे में पड़ सकते है। आज वाहन संभाल कर चलाएं। नौकरी या बिजनेस में फायदे के एक से अधिक मौके मिल सकते हैं। कामकाज की गति तेज होगी। छात्रों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है साथ ही परीक्षा में सफलता कदम चूमेगी अगर आप वीजा प्राप्त करने की कोशिश कर रहें हैं तो आज आपको वीजा मिल जायेगा।

Today Sagittarius Horoscope - Photo Gallery
10/14

धनु राशि (Sagittarius)

धनु राशि वालों आज भाग्य आपका साथ देगा। बिजनेस के सिलसिले में आज बिदेश यात्रा करनी पड़ेगी। घूमने-फिरने और मनोरंजन में समय बीतेगा। दूसरों की मदद करने से पीछे न हटें। छोटे भाई बहनों की ओर से आपको सुखद समाचार मिल सकते हैं। उनके साथ आपके संबंधों में भी मधुरता आयेगी। इस समय परिवार परिवार के साथ समय बितायेंगें तो मानसिक तनाव दूर होगा।। किसी भी चीज में निवेश करने से पहले अच्छे से सोच विचार कर लें।

Today Capricorn Horoscope - Photo Gallery
11/14

मकर राशि (Capricorn)

मकर राशि वालों आज किसी धार्मिक कार्य में सहयोग करने से नौकरी में तरक्की होगी। ऑफिस में हर काम बारीकी से निपटाने की कोशिश करेंगे। कार्यक्षेत्र में जो भी रुकावटें आएंगी, उनसे कुछ सीख सकते हैं ऐसे ही आपको आगे बढऩे के नए मौके मिल सकते हैं। बिजनेस में फायदा होगा। साथ वाले लोगों या दोस्तों से कोई गिफ्ट मिल सकता है। समाज कार्य की मीटिंग में जरूरत से ज्यादा न बोलें। शैक्षिक कार्यों में व्यवधान आ सकते हैं। कारोबार में चल रहे प्रयास सफल होंगे। दूसरों की मदद करने से आपको फायदा होगा ज़मीन जायजाद के मामले में लाभ मिलेगा।

Today Aquarius Horoscope - Photo Gallery
12/14

कुंभ राशि (Aquarius)

कुंभ राशि वालों आज जिस काम को आप शुरू करेगें उसे पूरा करके ही राहत की सांस लेगें इस वजह से हो सकता है ऑफिस में काफी देर तक काम करना पड़े। किसी काम को पूरा करने के लिए शार्टकट अपनाने से बचें। निश्चित ही काम थोड़े विलम्ब से ही लेकिन पूरे हो जाएंगे । इस राशि के बिजनेसमैन को आज एक्स्ट्रा इनकम कहीं से मिल सकता है आज आपको ट्राफिक नियमों के प्रति सतर्क रहने की जरूरत है। इसलिए बाहर निकलते समय अपना ड्राइविंग लाइसेंस लेना न भूलें। आविवाहित लोगों के लिए आज का दिन अच्छा है।

Today Pisces Horoscope - Photo Gallery
13/14

मीन राशि (Pisces)

मीन राशि वालों आज के दिन आप किसी काम को करने में जल्दबाजी न करें तो आपके लिए अच्छ होगा। आज आफिस के जिस काम को पूरा करना चाहेगें वो साकारात्मक तरीके से पूरे होगें। ऑफिस में आज का दिन ठीक रहेगा साथ ही कोई सहकर्मी काम निकलवाने के लिए आपको प्रलोभन दे सकता है। इससे आपके इमेज पर बैड इफेक्ट पड़ सकता है । बेहतर होगा कि आज किसी के भहकावे में न आये और अपने कार्य के प्रति सतर्क रहें । विवाह के शुभ समाचार आज कोई रिश्तेदार घर लेकर आ सकता है जिससे आपके परिवार में खुशियों को माहौल बना रहेगा।

inkhabar Disclaimer - Photo Gallery
14/14

Disclaimer

Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है। पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें। इन खबर इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है।

Aaj Ka Rashifal 28 अगस्त गुरुवार का दिन इन 7 राशियों के लिए है बेहद लाभदायक, कारोबार में होगा धन लाभ, जाने मेंष से मीन तक का आज का राशिफल - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Aaj Ka Rashifal 28 अगस्त गुरुवार का दिन इन 7 राशियों के लिए है बेहद लाभदायक, कारोबार में होगा धन लाभ, जाने मेंष से मीन तक का आज का राशिफल - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Aaj Ka Rashifal 28 अगस्त गुरुवार का दिन इन 7 राशियों के लिए है बेहद लाभदायक, कारोबार में होगा धन लाभ, जाने मेंष से मीन तक का आज का राशिफल - Photo Gallery
Aaj Ka Rashifal 28 अगस्त गुरुवार का दिन इन 7 राशियों के लिए है बेहद लाभदायक, कारोबार में होगा धन लाभ, जाने मेंष से मीन तक का आज का राशिफल - Photo Gallery
Aaj Ka Rashifal 28 अगस्त गुरुवार का दिन इन 7 राशियों के लिए है बेहद लाभदायक, कारोबार में होगा धन लाभ, जाने मेंष से मीन तक का आज का राशिफल - Photo Gallery
Aaj Ka Rashifal 28 अगस्त गुरुवार का दिन इन 7 राशियों के लिए है बेहद लाभदायक, कारोबार में होगा धन लाभ, जाने मेंष से मीन तक का आज का राशिफल - Photo Gallery
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?