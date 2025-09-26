Aaj Ka Rashifal 27 September 2025: कन्या, तुला और वृश्चिक राशि वालों को शत्रु कर सकते हैं परेशान, आप रहें सावधान
Aaj Ka Rashifal, 27 September 2025: आज के दिन की ग्रहीय स्थिति की बात करें तो चंद्रमा वृश्चिक राशि में रहेंगे, अनुराधा नक्षत्र और प्रीति योग है. आज आश्विन शुक्ल पंचमी तिथि है, नवरात्रि के पांचवें दिन स्कंदमाता की आराधना का विधान है. मां के इस रूप की आराधना से भगवान स्कंद की पूजा का फल भी स्वाभाविक रूप से मिल जाता है. करियर, कारोबार, सेहत और अन्य महत्वपूर्ण आयामों के मामले में कैसा रहेगा आपका आज का दिन? जानने के लिए पढ़ें 27 सितंबर 2025 का राशिफल. तो जानिए पंडित शशिशेखर द्वारा (Pandit Shashishekhar Tripathi) 12 राशियों का कल का राशिफल.
मेष
मेष- इस राशि के लोगों पर आज आलस्य और सुस्ती छाई रह सकती है, जिस कारण कार्यों को पूरा करने में देरी का सामना भी करना पड़ सकता है. कार्यस्थल का माहौल हल्का-फुल्का रखें, कर्मचारी संग मालिक नहीं बल्कि मित्रवत तरीके से पेश आने का प्रयास करें. विद्यार्थी वर्ग को पढ़ाई पर फोकस तो करना है लेकिन स्वास्थ्य को इग्नोर नहीं करना है, यानी की दिनचर्या को बिगड़ने नहीं देना है. वाणी पर संयम रखें क्योंकि क्रोध और ऊंचे स्वर की वजह से घर पर किसी न किसी से बहस हो सकती है. बदन दर्द के साथ हल्का-फुल्का बुखार होने की आशंका है, यदि शुरुआती दौर में ही सेहत पर ध्यान देंगे तो बीमारी को बढ़ने देने से रोक सकेंगे.
वृष
वृष- वृष राशि के लोगों पर मानसिक बोझ बढ़ने की आशंका है, ऐसे में सारा भार खुद लेने के बजाय इसे साझा करने का प्रयास करें. निवेश करने से पहले व्यापारी वर्ग किसी अनुभवी व्यक्ति के साथ विचार विमर्श जरूर कर ले. अपना भला तो जग भला इस तरह के सिद्धांतों का पालन करने से युवा वर्ग को बचना है, क्योंकि लोगों के हित के बारे में सोचने पर ही आपका कल्याण संभव है. जीवनसाथी के साथ यदि काफी समय से बाहर जाने का प्लान कर रहे थे, तो आज के दिन यह योजना सफल होती दिखाई दे रही है. सेहत ठीक रहेगी बस अपनी दवा का समय पर सेवन करें.
मिथुन
मिथुन- इस राशि के लोग लक्ष्य पर फोकस करते हुए, अपने कार्यों को शत प्रतिशत ईमानदारी से करने का प्रयास करेंगे. कार्यों की गति धीमी पड़ने के कारण व्यापारी वर्ग को आर्थिक सहयोग की आवश्यकता पड़ सकती है. लोगों की मदद करना, उनके काम आना आपके गुण है, आज आप कुछ इस तरह के कार्यों में व्यस्त रहने वाले हैं. परिवार की ओर से पूरा सपोर्ट मिलने की संभावना है, इसलिए निःसंकोच अपनी परेशानियां उनके साथ शेयर करें. स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए साफ सफाई का ध्यान रखें सादा और सुपाच्य भोजन करें.
कर्क
कर्क- कुछ कारणों की वजह से कर्क राशि के लोगों के आत्मविश्वास में कमी आने की आशंका है, इसलिए गिरते मनोबल को उठाने की कोशिश करनी चाहिए. कारोबार में यदि कुछ नया जोड़ने का विचार बना रहे हैं, तो इस कार्य के लिए दिन शुभ है. युवा वर्ग को शुभ समाचार प्राप्ति की संभावना है, यदि किसी परिणाम का इंतजार कर रहे थे, तो निश्चित रूप से यह सकारात्मक होगा. संतान के ऊपर बेवजह का गुस्सा करने से बचना है. परिवार के साथ आप भी देवी की भक्ति में रमने वाले हैं, देवी का श्रृंगार करने के साथ देवी दर्शन के लिए मंदिर भी जा सकते हैं. सेहत में किसी कारणवश आपको पथ यात्रा करनी पड़ सकती है, जिस कारण पैरों में दर्द होने की आशंका है.
सिंह
सिंह- सिंह राशि के लोगों को ऑफिस के काम से कहीं बाहर भेजा जा सकता है, जहां सुख सुविधाओं की कमी होने की आशंका है. बजट की रूपरेखा तैयार करने के बाद ही रिनोवेशन से जुड़े कार्य की शुरुआत करें, क्योंकि खर्चों की लिस्ट लंबी आने की आशंका है. युवाओं को भी हाथ समेटकर चलने की कोशिश करनी है, इस समय अनावश्यक खर्चों से दो कदम की दूरी बनाकर रखेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा. किसी रिश्तेदार के यहां से शुभ समाचार प्राप्त होने की संभावना है. विद्यार्थी वर्ग को शिक्षा पर फोकस करना है, क्योंकि अच्छी शिक्षा के माध्यम से अपने सपनों को साकार करने में सफल होंगे. माइग्रेन पेशेंट की समस्या बढ़ने की आशंका है.
कन्या
कन्या- इस राशि के लोगों को टीम में काम करने के लिए बोला जा सकता है, जहां लोगों के साथ सामंजस्य बैठाना आपके लिए एक कठिन टास्क हो सकता है. आज के दिन अच्छी बिक्री होने की संभावना है, बचत का हिस्सा दान पुण्य के कार्यों के लिए अलग करके रखें. बड़े बुजुर्गों या ज्ञानी लोगों के सानिध्य में रहने का प्रयास करें क्योंकि ज्ञान लेने के लिए यह समय बहुत अनुकूल है.परिवार के साथ अच्छा समय व्यतीत करने का मौका मिलेगा. मानसिक और शारीरिक सेहत पर ध्यान देना जरूरी है, दिनचर्या का पालन करने में लापरवाही न बरते.
तुला
तुला- तुला राशि के लोग धीरे-धीरे ही सही पर निरंतर उन्नति की ओर बढ़ रहे हैं, यह समय अपने लक्ष्य और कार्यों पर डटे रहने का है. कपड़ा व्यापारी को अच्छा मुनाफा हो सकता है, यदि वह ग्राहकों की पसंद अनुसार माल स्टोर करने का प्रयास करेंगे. धर्म-कर्म के कार्यों पर समय खर्च होगा, भजन कीर्तन या जागरण में शामिल होने के साथ कन्या भोज की तैयारी में भी समय लग सकता है. माता जी के साथ समय व्यतीत करने का प्रयास करें उनके सुख-दुख और उनकी जरूरतों को जानकर पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए. सेहत में चेस्ट इंफेक्शन होने की आशंका है, यदि पहले से ही सर्दी खांसी है, तो तुरंत उसके इलाज में लग जाएं.
वृश्चिक
वृश्चिक- वृश्चिक राशि के नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन शुभ है, दुश्मनों का पर्दाफाश होने से कार्यों में आ रही है रुकावटें भी दूर होंगी. नए काम की शुरुआत कर दी है, तो मेहनत भी जमकर करें और कार्यों को दूसरे के भरोसे छोड़ने के बजाय स्वयं आगे बढ़कर करने का प्रयास करें. युवा वर्ग को सामाजिक कार्य का हिस्सा बनने का मौका मिलेगा, मान-सम्मान मिलने से आत्मविश्वास में भी वृद्धि देखने को मिलेगी. परिवार में शांति का माहौल रहेगा, शाम के समय साथ बैठकर गपशप करने का भी मौका मिलेगा. मानसिक सेहत सही रखने के लिए सुबह जल्दी उठकर योग और मेडिटेशन करें.
धनु
धनु- धनु राशि के लोगों का स्थान परिवर्तन होने की संभावना है, आप स्वयं भी यह नौकरी छोड़कर कोई दूसरी ज्वाइन कर सकते हैं. बर्तन, हार्डवेयर और लोहा व्यापारियों के लिए दिन शुभ है, आज लाभ होने की संभावना है. युवा वर्ग को दूसरों के मामलों में टांग अड़ाने से बचना है. परिवार के बड़े बुजुर्गों का ध्यान रखें, उन्हें पसंदीदा भोजन करने का प्रयास करें. नुकीली और धारदार औजार का प्रयोग करते समय सावधानी बरतें, क्योंकि चोट लगने की आशंका है.
मकर
मकर- इस राशि के लोग प्लानिंग के साथ अपने काम करें, क्योंकि जितनी अच्छी प्लानिंग होगी काम भी उतनी ही अच्छी तरह से संपन्न होंगे. ग्रहों की स्थिति को देखते हुए व्यापारी वर्ग के लिए दिन सामान्य रहने वाला है, अपेक्षा से थोड़ा कम लाभ कमा सकेंगे. मेहमान के स्वागत सत्कार में धन और समय दोनों ही खर्च होने की संभावना है. युवा वर्ग की बात करें तो पार्टनर के साथ लॉन्ग ड्राइव पर जाना या अच्छा समय व्यतीत करने का मौका मिलेगा. आज के दिन सभी कार्य सावधानी के साथ करें फिर चाहे महिलाएं किचन के काम कर रही हो या कोई भारी सामान उठा रही हो, सतर्कता जरूर बरतनी है.
कुंभ
कुंभ- आने वाले कल की चिंता में कुंभ राशि के लोग कुछ उलझे हुए नजर आने वाले हैं. व्यापारी वर्ग को स्टॉक मेंटेन करना है, कितना माल आ रहा है और कितने की बिक्री हो गई है, इसके लिए एक अलग से रजिस्टर जरूर मेंटेन करें. युवा वर्ग यदि किसी बात को लेकर परेशान है, तो दोस्तों की मदद से समस्या का निदान मिलेगा. कामकाज को लेकर पिताजी के साथ कुछ बहस होने की आशंका है. हड्डियों में दर्द या चोट लगने की आशंका है, दोनों ही तरह की स्थिति के लिए संभलकर रहें.
मीन
मीन- ग्रहों की स्थिति को देखते हुए इस राशि के लोगों के लिए दिन शुभ है, मेहनत रंग लाएगी और काम के अच्छे परिणाम मिलेंगे. कारोबार में पिता और भाई का सहयोग मिलने से अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी. जो लोग प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें अब से और भी ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है. संतान को बड़ी उपलब्धि हासिल होने की संभावना है, जिसकी खबर से घर का माहौल भी आनंदित रहेगा. सीने में जकड़न के साथ खांसी की समस्या होने की आशंका है, एक से दो दिनों तक ठंडी खाने-पीने की चीजों से परहेज करें.