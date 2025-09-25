Kal Ka Rashifal 26 September 2025: मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों को करियर में मिलेगी सफलता, पढ़ें पंडित शशिशेखर द्वारा अपना कल का राशिफल

सिंह

सिंह- काम से अवकाश लेने जैसे स्थिति बनती दिखाई दे रही है, इसलिए सिंह राशि वाले कार्यों को एडवांस में करना शुरू करें जिससे आपके पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों ही कार्य बाधित न हो. ग्रहों की स्थिति को देखते हुए आज के दिन नए प्रोजेक्ट में निवेश करने से बचना है क्योंकि आज सोच के विपरीत परिणाम मिलने की संभावना ज्यादा है. करियर की चिंता आज युवा वर्ग पर हावी रहने वाली है, जिस कारण आज आप थोड़े खिंचे-खिंचे और अपनों से दूरी बनाते हुए भी नजर आ सकते हैं. बड़े बुजुर्गों की सेहत नरम होने के कारण घर का वातावरण कुछ शांत और उदासीन हो सकता है. गरम खाना आहिस्ता से खाना है, क्योंकि जल्दबाजी के चलते मुंह जलने की आशंका है.