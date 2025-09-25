Kal Ka Rashifal 26 September 2025: मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों को करियर में मिलेगी सफलता, पढ़ें पंडित शशिशेखर द्वारा अपना कल का राशिफल - Photo Gallery
Kal Ka Rashifal 26 September 2025: मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों को करियर में मिलेगी सफलता, पढ़ें पंडित शशिशेखर द्वारा अपना कल का राशिफल

Kal Ka Rashifal, 26 September 2025 : आज गुरुवार के दिन विशाखा नक्षत्र और विष्कुंभ योग है. चंद्रमा की स्थिति की बात करें तो वह आज दोपहर लगभग 03:26 तक तुला राशि में रहेंगे, उपरांत अपनी नीचस्थ राशि वृश्चिक में प्रवेश करेंगे. आज आश्विन शुक्ल चतुर्थी तिथि है, नौ देवियों के इस अनुष्ठान में चतुर्थी तिथि देवी कुष्मांडा को समर्पित है. इनकी आराधना करने वाले भक्त को दीर्घायु, यश और बल भी मिलता है. तो जानिए पंडित शशिशेखर द्वारा (Pandit Shashishekhar Tripathi) 12 राशियों का कल का राशिफल

By: Pandit Shashishekhar Tripathi Last Updated: September 25, 2025 12:32:33 PM IST
mesh - Photo Gallery
1/12

मेष

मेष- ग्रहों की चाल मेष राशि के लोगों में उत्साह बनाकर रखेगी, जिसके चलते आप अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से और समय पर पूरा करने का प्रयास करेंगे. यदि किसी मीटिंग के लिए जाना पहले से तय है, तो निकलने से पहले एक बार दस्तावेज जरूर चेक कर ले. किसी जरुरी काम के चलते युवा वर्ग को भाग दौड़ करनी पड़ सकती है. कार्यस्थल की जिम्मेदारी के साथ परिवार के प्रति आपके जो भी दायित्व है उस पर ध्यान दें, अन्यथा लापरवाही की आदत के कारण आपके अपने ही आपसे नाराज हो सकते हैं. गर्भवती महिला को सेहत का खास ध्यान रखना है, लगातार बैठने के बजाय थोड़ी-थोड़ी देर में वॉक जरूर करें.

vrisabh - Photo Gallery
2/12

वृष

वृष- वृष राशि के जिन लोगों पर मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है, वह अपनी जिम्मेदारियों को लेकर काफी गंभीर नजर आएंगे, लेकिन काम के साथ आपको आराम पर भी ध्यान देना है लगातार काम करने से बचें. व्यापारी वर्ग प्रचार प्रसार से जुड़े काम पर फोकस करेंगे, विज्ञापन संबंधी कार्यों पर धन खर्च होने की आशंका है. युवा वर्ग को दिखाने बाजी से दूर रहना है, अन्यथा आप पर बेफिजूल का कर्ज चढ़ सकता है. बाहरी लोगों के कारण पारिवारिक वातावरण अशांत हो सकता है, इस ओर पहले से अलर्ट रहें. खाली पेट रहने के कारण गैस्ट्रिक की समस्या हो सकती है, बाकि सेहत को लेकर कोई चिंता परेशानी वाली बात नहीं है.

mithun - Photo Gallery
3/12

मिथुन

मिथुन- आज दोपहर बाद से मिथुन राशि के लोगों पर कार्यभार बढ़ सकता है, इसलिए दिन की शुरुआत से ही योजनाबद्ध तरीके से कार्य करें. त्योहार का समय है, इसलिए कार्यस्थल पर आपको ज्यादा समय देना पड़ सकता है, तो वहीं दूसरी ओर आज आपको अच्छा लाभ होने की संभावना है. जिन लोगों की पढ़ाई बीच में छूट गई थी, उनका इस ओर फिर से रुझान बढ़ेगा या यूँ कह लीजिए आप फिर से पढ़ना शुरु कर सकते हैं. महिलाओं का सम्मान करें फिर चाहे वह घर की हो या बाहर. जीवनसाथी के साथ किसी रिश्तेदार के यहां जाना हो सकता है. महिलाओं को हार्मोन डिसआर्डर जैसी समस्या का सामना करना पड़ सकता है.

kark - Photo Gallery
4/12

कर्क

कर्क- बॉस को इंप्रेस करने के लिए दिन शुभ है, जिन लोगों की नई नौकरी है वह इस अवसर का लाभ उठाएं. व्यापारियों के लिए दिन शुभ है, साख में वृद्धि होगी, ग्राहक भी आपके व्यवहार से प्रसन्न होंगे. ग्रहों की स्थिति को देखते हुए आपको अच्छा लाभ होने की भी संभावना है. युवा वर्ग अनावश्यक कार्यों में अपना कीमती समय बिल्कुल भी बर्बाद न करें अन्यथा अंतिम समय में आपको आनन-फानन में काम करने पड़ सकते हैं. घर के सभी लोगों का प्रेम और स्नेह मिलेगा, यदि आप कुछ नया करने जा रहे हैं तो उनकी ओर से पूरा सपोर्ट मिलने की संभावना है. सेहत आज के दिन ठीक-ठाक रहेगी, बस मौसमी परिवर्तन से अपना बचाव करें.

singh - Photo Gallery
5/12

सिंह

सिंह- काम से अवकाश लेने जैसे स्थिति बनती दिखाई दे रही है, इसलिए सिंह राशि वाले कार्यों को एडवांस में करना शुरू करें जिससे आपके पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों ही कार्य बाधित न हो. ग्रहों की स्थिति को देखते हुए आज के दिन नए प्रोजेक्ट में निवेश करने से बचना है क्योंकि आज सोच के विपरीत परिणाम मिलने की संभावना ज्यादा है. करियर की चिंता आज युवा वर्ग पर हावी रहने वाली है, जिस कारण आज आप थोड़े खिंचे-खिंचे और अपनों से दूरी बनाते हुए भी नजर आ सकते हैं. बड़े बुजुर्गों की सेहत नरम होने के कारण घर का वातावरण कुछ शांत और उदासीन हो सकता है. गरम खाना आहिस्ता से खाना है, क्योंकि जल्दबाजी के चलते मुंह जलने की आशंका है.

kanya - Photo Gallery
6/12

कन्या

कन्या- इस राशि के जो लोग कॉस्मेटिक या सैलून से जुड़ा कोई काम करते हैं, उनके लिए दिन उत्तम है. व्यापारी वर्ग आर्थिक पक्ष मजबूत रखें, यानी कि वित्तीय व्यवस्था तैयार करके रखें क्योंकि अचानक से आपको कोई अच्छा सौदा मिलने की संभावना है, जहाँ आपको निवेश करना पड़ सकता है. युवा वर्ग भावुकता में डूबे हुए नजर आएंगे, जिस कारण छोटी-छोटी बातों को भी दिल पर लेकर मायूस होंगे. छोटी-छोटी बातों को इग्नोर करने के बजाय उस पर ध्यान दें अन्यथा जीवनसाथी और आपके बीच लड़ाई झगडे बने ही रहेंगे. स्किन एलर्जी की समस्या हो सकती है और जिन लोगों को यह समस्या पहले से है उनकी बढ़ने की आशंका है.

tula - Photo Gallery
7/12

तुला

तुला- तुला राशि के लोग अधीनस्थों का सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे, मदद करना अच्छी बात है लेकिन एक नजर अपने काम पर भी बनाए रखें. व्यापारी वर्ग ने यदि लोन के लिए अप्लाई कर रखा है, तो शुभ समाचार प्राप्ति की संभावना है. युवा वर्ग प्रेम भावना में डूबे हुए नजर आएंगे, लव पार्टनर से मिलने के लिए यात्रा कर सकते हैं. परिवार का माहौल शांत और खुशनुमा रहेगा. सेहत की बात करें तो चोट लगने की आशंका है, इसलिए खासतौर पर वाहन सावधानी के साथ चलाए.

vrischik - Photo Gallery
8/12

वृश्चिक

वृश्चिक- इस राशि के शिक्षा विभाग से जुड़े लोग अपने सभी कार्य समय पर पूरा करके रखें, क्योंकि बड़े अधिकारी कभी भी राउंड पर आ सकते हैं. प्रॉपर्टी डीलर को नई डील करते समय सावधानी बरतनी है, ग्रहों की स्थिति नुकसान कराने के फिराक में है. कार्यों में व्यस्तता बढ़ने के कारण युवा वर्ग की सामाजिक क्षेत्र से दूरी बढ़ सकती है. माता जी की सेहत में सुधार होता दिख रहा है, लेकिन आपको अभी भी उनकी सेहत को लेकर सचेत रहना है. जिन लोगों को हाई बीपी की शिकायत है, वह क्रोध करने से बचें क्योंकि क्रोध के कारण बीपी बढ़ सकता है.

dhanu - Photo Gallery
9/12

धनु

धनु- धनु राशि के लोगों पर देवगुरु बृहस्पति और मां देवी का आशीर्वाद बरसेगा, आज आपके सभी कार्य निर्विघ्न पूर्ण होने वाले हैं. पैतृक कार्यों में सफलता मिलने की संभावना है. व्यापारिक कार्यों के चलते यात्रा के भी योग है. युवा वर्ग को मनमानी करने से बचना है, क्योंकि मन की करने पर आपको अच्छा तो बहुत लगेगा लेकिन परिणाम इसके घातक हो सकते हैं. घरेलू समस्याओं को घर में ही निपटाने का प्रयास करें इसे बाहरी व्यक्ति के साथ शेयर करने से बचना चाहिए. पैरों में मोच आने की आशंका है, इसलिए चलते वक्त, भारी समान उठाते वक्त अपना ध्यान रखें.

makar - Photo Gallery
10/12

मकर

मकर- इस राशि वाले दृढ़ शक्ति मजबूत रखें क्योंकि इच्छा शक्ति के बिना काम करने से न केवल आप अपने समय बल्कि श्रम की भी की बर्बादी करेगी. व्यापारी वर्क डिस्प्ले पर फोकस करें, जितना अच्छा डिस्प्ले होगा उतने ही ग्राहक आपकी दुकान की ओर आकर्षित होंगे. युवा वर्ग अपने हंसमुख स्वभाव से न केवल अपने दोस्तों का बल्कि आसपास का वातावरण भी हल्का रखने में सफल होंगे. पारिवारिक सदस्यों के साथ रूठना मनाना लगा रहेगा. डायबिटीज पेशेंट को सेहत का खास ध्यान रखना है, क्योंकि शुगर लेवल बढ़ने की आशंका है.

kumbh - Photo Gallery
11/12

कुंभ

कुंभ- कुंभ राशि के नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन मिलाजुला रहेगा, क्योंकि आपके दिन की शुरुआत तो चुनौतीपूर्ण होगी, तो वहीं दूसरी ओर दिन के मध्य से राहत मिलती भी दिखाई दे रही है . व्यापारी वर्ग को धन लाभ के लिए बौद्धिक और शारीरिक दोनों ही तरह के परिश्रम करने की आवश्यकता होगी. युवा वर्ग को सामाजिक क्षेत्र में अपनी कला दिखाने का शुभ अवसर मिलेगा. छोटे-भाई बहनों की जरूरतों को पूरा करने का प्रयास करेंगे, उन्हें मनोरंजन कराने के लिए कहीं बाहर लेकर जा सकते हैं. अनिद्रा के कारण सिर में दर्द और थकान महसूस करेंगे, काम करने में मन भी कम लगेगा.

meen - Photo Gallery
12/12

मीन

मीन- इस राशि के लोगों के प्रति सहकर्मी और सीनियर का रवैया कुछ बदला हुआ नजर आएगा, जिसे लेकर आप काफी परेशान दिखेंगे. धन के लेनदेन को लेकर व्यापारी वर्ग की किसी से कहा सुनी होने की आशंका है. शक की बुनियाद पर अपने रिश्ते को खोखला करने का काम कर सकते हैं, इसलिए मन में जो भी शंका है उसे दूर करने का प्रयास करें. ग्रहों की स्थिति को देखते हुए युवा वर्ग गहरी सोच में डूबे हुए नजर आएंगे. सेहत में हल्का फुल्का बुखार और जुकाम महसूस कर सकते हैं.

