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Kal Ka Rashifal 26 May 2026: कल हनुमान जी की कृपी से चमकेगी इन राशियों की किस्मत, कुंभ और मेष वालों के लिए बड़ा दिन! जानिए मंगलवार का पूरा राशिफल

Kal Ka Rashifal 26 May 2026: कल का दिन कई राशियों के लिए नई उम्मीदें और नए अवसर लेकर आया है. किसी को रिश्तों में राहत मिलेगी तो किसी के करियर में नई दिशा खुल सकती है. मेष, वृष और कुंभ राशि वालों को करियर और सामाजिक जीवन में फायदा मिल सकता है. वहीं कर्क, वृश्चिक और मीन राशि वालों को तनाव और सेहत को लेकर सावधानी बरतने की सलाह दी गई है.वहीं कुछ राशियों को अपनी सेहत और गुस्से पर खास ध्यान देने की जरूरत होगी. आइए जानते हैं मंगलवार 26 मई 2026 का दैनिक राशिफल.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

By: Shivashakti Narayan Singh | Published: May 25, 2026 11:12:42 AM IST

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आज का मेष राशिफल - Photo Gallery
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आज का मेष राशिफल (Aaj Ka Mesh Rashifal)

आज आपको अपने आसपास के लोगों की असली सोच समझने का मौका मिलेगा. दोस्ती और रिश्तों में सही लोगों को पहचान पाएंगे. आपकी मिलनसार छवि लोगों को काफी प्रभावित करेगी और नई जान-पहचान भी बन सकती है.हालांकि सेहत को लेकर लापरवाही न करें. जरूरत से ज्यादा भागदौड़ आपको थका सकती है.

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आज का वृष राशिफल - Photo Gallery
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आज का वृष राशिफल (Aaj Ka Vrishabh Rashifal)

आज आपको उम्मीद से ज्यादा आजादी और मौके मिल सकते हैं. आप अपने काम को लेकर पूरी ऊर्जा में नजर आएंगे. आपकी पहल और मेहनत लोगों को प्रभावित करेगी.किसी की नकारात्मक बातों से खुद को कमजोर न पड़ने दें. अगर आपका इरादा सही है तो आगे बढ़ते रहें.

आज का मिथुन राशिफल - Photo Gallery
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आज का मिथुन राशिफल (Aaj Ka Mithun Rashifal)

आज का दिन रिश्तों और परिवार के लिहाज से राहत देने वाला रहेगा. आपकी समझदारी और शांत स्वभाव किसी पुराने विवाद को खत्म कर सकता है.मन भी काफी हल्का महसूस होगा और लंबे समय बाद सुकून का एहसास मिलेगा. शाम का समय दोस्तों या परिवार के साथ बिताना अच्छा रहेगा.

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आज का कर्क राशिफल - Photo Gallery
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आज का कर्क राशिफल (Aaj Ka Kark Rashifal)

आज आपकी सोच और अनुभव भविष्य के लिए सही फैसले लेने में मदद करेंगे. हालांकि कुछ लोग आपकी योजनाओं पर सवाल उठा सकते हैं.थोड़ी मानसिक थकान महसूस हो सकती है, इसलिए खुद को जरूरत से ज्यादा तनाव में न डालें. शांत माहौल में समय बिताना बेहतर रहेगा.

आज का सिंह राशिफल - Photo Gallery
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आज का सिंह राशिफल (Aaj Ka Singh Rashifal)

आज किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह आपके बहुत काम आ सकती है. दिन की शुरुआत काफी पॉजिटिव रहेगी और मन खुश रहेगा.दोस्तों के साथ समय बिताने, घूमने-फिरने या मनोरंजन के लिए दिन शानदार है. बस खर्चों और उत्साह में थोड़ा संतुलन बनाए रखें.

आज का कन्या राशिफल - Photo Gallery
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आज का कन्या राशिफल (Aaj Ka Kanya Rashifal)

आज कई ऐसी बातें सामने आएंगी जो आपको अपनी जिंदगी को नए नजरिए से देखने पर मजबूर करेंगी. जल्दबाजी में फैसला लेने से बचें.आपका आकर्षण लोगों को अपनी तरफ खींचेगा. हालांकि छोटी-छोटी बातों पर गुस्सा करना रिश्तों में तनाव ला सकता है.

आज का तुला राशिफल - Photo Gallery
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आज का तुला राशिफल (Aaj Ka Tula Rashifal)

आज आपकी रचनात्मक सोच आपको अलग पहचान दिला सकती है. जो आइडिया लंबे समय से मन में थे, उन्हें सामने लाने का सही समय है.रिश्तों में भी नई ताजगी महसूस होगी. दोस्तों और करीबियों के साथ अच्छा समय बीतेगा. सेहत को लेकर थोड़ी सावधानी रखें.

आज का वृश्चिक राशिफल - Photo Gallery
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आज का वृश्चिक राशिफल (Aaj Ka Vrishchik Rashifal)

आपकी मेहनत और जिद अब रंग लाने लगी है. धीरे-धीरे हालात आपके पक्ष में होते नजर आएंगे.हालांकि तनाव को अपने ऊपर हावी न होने दें. अगर आप शांत दिमाग से काम करेंगे तो मुश्किलें भी आसानी से संभल जाएंगी.

आज का धनु राशिफल - Photo Gallery
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आज का धनु राशिफल (Aaj Ka Dhanu Rashifal)

परिवार के साथ रिश्ते बेहतर होंगे और बातचीत से कई गलतफहमियां दूर हो सकती हैं. आपका आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच आज आपको आगे बढ़ाएगी.हालांकि शरीर आराम मांग रहा है, इसलिए थोड़ी रिलैक्सेशन भी जरूरी है.

आज का मकर राशिफल - Photo Gallery
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आज का मकर राशिफल (Aaj Ka Makar Rashifal)

आज हर बात खुद समझने और परखने की जरूरत होगी क्योंकि हर कोई आपकी मदद के लिए आगे नहीं आएगा.मन में चल रही उलझनों को किसी भरोसेमंद इंसान से शेयर करें. बातचीत करने से मानसिक दबाव काफी कम होगा.

आज का कुंभ राशिफल - Photo Gallery
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आज का कुंभ राशिफल (Aaj Ka Kumbh Rashifal)

आज का दिन टीमवर्क और सहयोग के लिए शानदार रहेगा. दूसरों के साथ मिलकर काम करने से अच्छे परिणाम मिल सकते हैं.नई योजनाओं पर काम शुरू करने के लिए समय अनुकूल है. आपकी सोच और समझ लोगों को प्रभावित करेगी.

आज का मीन राशिफल - Photo Gallery
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आज का मीन राशिफल (Aaj Ka Meen Rashifal)

कुछ लोग आपको भटकाने या हतोत्साहित करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन आपको अपने रास्ते पर टिके रहना होगा.थोड़ा मानसिक और भावनात्मक आराम लेने की जरूरत है. शाम का समय अपने करीबी लोगों के साथ बिताना आपके लिए सुकून भरा रहेगा.

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डिस्क्लेमर - Photo Gallery
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डिस्क्लेमर

इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें.Inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.

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