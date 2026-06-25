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Kal Ka Rashifal 26 June 2026:  शुक्रवार को वृष राशि की चमकेगी किस्मत, सिंह को रहना होगा सतर्क, प्रेम और परिवार को लेकर क्या कहते हैं सितारे; मेष से मीन तक जानें सभी 12 राशियों का हाल

Kal Ka Rashifal 25 June 2026: 26 जून 2026 का दिन ज्यादातर राशियों के लिए सकारात्मक रहने वाला है. कई लोगों को करियर और आर्थिक मामलों में अच्छे मौके मिल सकते हैं. रिश्तों में बातचीत और समझदारी से लाभ होगा. कुछ राशियों को फैसले लेते समय जल्दबाजी से बचने की सलाह दी गई है. कुल मिलाकर दिन मेहनत, आत्मविश्वास और संतुलन बनाए रखने का संकेत देता है.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

By: Shivashakti Narayan Singh | Published: June 25, 2026 12:11:59 PM IST

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आज का मेष राशिफल - Photo Gallery
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आज का मेष राशिफल (Aaj Ka Mesh Rashifal)

आज आप लोगों और परिस्थितियों को सही तरीके से समझ पाएंगे. किसी नए काम या साझेदारी के लिए दिन अच्छा है. पैसों से जुड़े मामलों में समझदारी दिखाएंगे. रिश्तों में भी मजबूती आएगी.

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आज का वृष राशिफल (Aaj Ka Vrishabh Rashifal)

आज आपका आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा. रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं. किसी जरूरी काम को टालने की बजाय समय पर पूरा करें. मेहनत का अच्छा परिणाम मिलने की संभावना है.

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आज का मिथुन राशिफल (Aaj Ka Mithun Rashifal)

आज अपनी बात खुलकर रखने का समय है. नए विचार और योजनाएं लोगों को पसंद आ सकती हैं. कामकाज में अच्छी प्रगति होगी और आत्मविश्वास बना रहेगा.

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आज का कर्क राशिफल (Aaj Ka Kark Rashifal)

आज परिवार और दोस्तों के साथ संबंध बेहतर होंगे. बातचीत के जरिए किसी पुराने विवाद का हल निकल सकता है. धैर्य और समझदारी से काम लें.

आज का सिंह राशिफल - Photo Gallery
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आज का सिंह राशिफल (Aaj Ka Singh Rashifal)

आज किसी भी बात पर आंख बंद करके भरोसा न करें. कोई बड़ा फैसला लेने से पहले सोच-विचार जरूर करें. सेहत का ध्यान रखें और आराम के लिए समय निकालें.

आज का कन्या राशिफल - Photo Gallery
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आज का कन्या राशिफल (Aaj Ka Kanya Rashifal)

आज आप पूरे जोश के साथ अपने काम पूरे करने की कोशिश करेंगे. नए लोगों से मुलाकात हो सकती है. मेहनत का फायदा मिलेगा और भविष्य के लिए अच्छे अवसर बन सकते हैं.

आज का तुला राशिफल - Photo Gallery
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आज का तुला राशिफल (Aaj Ka Tula Rashifal)

आज मन थोड़ा परेशान रह सकता है, लेकिन चिंता की जरूरत नहीं है. धीरे-धीरे हालात आपके पक्ष में आएंगे. धैर्य रखें और अपने लक्ष्य पर ध्यान दें.

आज का वृश्चिक राशिफल - Photo Gallery
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आज का वृश्चिक राशिफल (Aaj Ka Vrishchik Rashifal)

आज आपका आत्मविश्वास मजबूत रहेगा. कामकाज में आपकी बातों को महत्व मिलेगा. सकारात्मक सोच के कारण कई काम आसानी से पूरे हो सकते हैं.

आज का धनु राशिफल - Photo Gallery
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आज का धनु राशिफल (Aaj Ka Dhanu Rashifal)

आज नए अवसर मिल सकते हैं. अपने सपनों और योजनाओं पर काम करने का सही समय है. परिवार और दोस्तों का सहयोग मिलेगा.

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आज का मकर राशिफल (Aaj Ka Makar Rashifal)

आज जीवन में संतुलन बनाने की कोशिश सफल रहेगी. दोस्तों और करीबी लोगों के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा. मानसिक शांति बनी रहेगी.

आज का कुंभ राशिफल - Photo Gallery
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आज का कुंभ राशिफल (Aaj Ka Kumbh Rashifal)

आज का दिन आपके लिए लाभदायक रह सकता है. नौकरी, व्यापार और सरकारी कामों में राहत मिल सकती है. पुराने विवाद खत्म होने के संकेत हैं.

आज का मीन राशिफल - Photo Gallery
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आज का मीन राशिफल (Aaj Ka Meen Rashifal)

आज खुद पर भरोसा रखें. आपके प्रयास सफल हो सकते हैं. करियर और रिश्तों दोनों में अच्छे परिणाम मिलने की संभावना है. दिन सकारात्मक रहेगा.

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डिस्क्लेमर - Photo Gallery
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डिस्क्लेमर

इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें.Inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.

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Aaj Ka RashifalAaj Ka Rashifal 26 June 2026Horoscope Todaytoday rashifal
Kal Ka Rashifal 26 June 2026:  शुक्रवार को वृष राशि की चमकेगी किस्मत, सिंह को रहना होगा सतर्क, प्रेम और परिवार को लेकर क्या कहते हैं सितारे; मेष से मीन तक जानें सभी 12 राशियों का हाल - Photo Gallery

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