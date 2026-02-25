Kal ka Rashifal 26 Feb 2026: किसे मिलेगा प्रमोशन तो किस पर होगी पैसों की बरसात, पढ़ें सभी 12 राशियों का हाल

Today Rashifal | Aaj ka Rashifal 26 February 2026 | Rashifal Today: वैदिक पंचांग के अनुसार, गुरुवार (26 फरवरी, 2026) को शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि पड़ रही है. ज्योतिषाचार्यों के अनुसार, गुरुवार को शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि रात 12 बजकर 33 मिनट तक रहेगी. इसके बाद एकादशी शुरू हो जाएगी. सूर्योदय 6 बजकर 49 मिनट पर और सूर्यास्त शाम 6 बजकर 19 मिनट पर होगा. शुभ मुहूर्त के लिए अभिजित मुहूर्त गुरुवार को दोपहर 12 बजकर 11 मिनट से 12 बजकर 57 मिनट तक रहेगा. ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5 बजकर 9 मिनट से 5 बजकर 59 मिनट तक है. (Aries), वृषभ (Taurus), मिथुन (Gemini), कर्क (Cancer), सिंह (Leo), कन्या (Virgo), तुला (Libra), वृश्चिक (Scorpio), धनु (Sagittarius), मकर (Capricorn), कुंभ (Aquarius), और मीन (Pisces) राशि से जुड़े जातकों का दिन गुरुवार (26 फरवरी, 2026) को कैसा रहेगा? यह जानने के लिए पढ़िये पूरी स्टोरी.

