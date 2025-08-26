Aaj Ka Rashifal 26 अगस्त मंगलवार का दिन प्यार और व्यापार दोनों के लिहाज से है इन 4 राशियों के लिए बेहद खास, जाने यहां मेंष से मीन तक आज का राशिफल

कुंभ राशि (Aquarius)

कुंभ राशि वालों आज का दिन कुछ खट्टा-मीठा रहने वाला है। दूसरों के साथ आपका तालमेल अच्छा रहेगा। जो काम करना है या जो जिम्मेदारी आपको मिली है, उसे खुशी-खुशी स्वीकार कर लें। सब आसानी से पूरा हो जायेगा। आज आर्थिक स्थिति में सुधार होने के योग बन रहे हैं। आपको अपनी मेहनत का सुखद परिणाम मिल सकता है। आज आपकी रूचि नई चीजों के बारे में कलेक्शन कलेक्ट करने में अधिक रहेगी। आज आप जीवनसाथी को डॉयमंड रिंग गिफ्ट करें सकते है। आपको अचानक कहीं से धनलाभ भी होगा। ऑफिस में कुछ नया भी हो सकता है। आज आपका कैबिन किसी और जगह शिफ्ट किया जा सकता है।