Aaj Ka Rashifal, 25 September 2025: होगा बड़ा धन लाभ और नौकरी में मिलेगी तरक्की, जानें यहां पंडित शशिशेखर त्रिपाठी द्वारा बताया गया राशिफल - Photo Gallery
  • Home>
  • Gallery»
  • Aaj Ka Rashifal, 25 September 2025: होगा बड़ा धन लाभ और नौकरी में मिलेगी तरक्की, जानें यहां पंडित शशिशेखर त्रिपाठी द्वारा बताया गया राशिफल

Aaj Ka Rashifal, 25 September 2025: होगा बड़ा धन लाभ और नौकरी में मिलेगी तरक्की, जानें यहां पंडित शशिशेखर त्रिपाठी द्वारा बताया गया राशिफल

Aaj Ka Rashifal, 25 September 2025 : कल का दिन की ग्रहीय स्थिति की बात करें तो चंद्रमा तुला राशि में रहेंगे, स्वाति नक्षत्र और वैधृति योग है. कल भी आश्विन शुक्ल तृतीया तिथि है क्योंकि कल तिथि में बढ़ोतरी का योग बन रहा है, जोकि एक बहुत शुभ संयोग है. वृष, कन्या, कुंभ मीन राशि के व्यापारी वर्ग के लिए आर्थिक दृष्टि से शुभ रहेगा. कारोबार में अपेक्षित मुनाफा होने के साथ अच्छे अवसर मिलने की संभावना है. तो वहीं अन्य राशि के लोगों को प्रतिस्पर्धी और ठगी लोगों से सावधान रहना है, क्योंकि इनके कारण आपको नुकसान होने की भी आशंका है. अन्य मामले में कैसा रहेगा आपका कल का दिन, तो चलिए जानते हैं कि पंडित शशिशेखर त्रिपाठी (Pandit Shashishekhar Tripathi) द्वारा बताया गया सभी 12 राशियों का दैनिक राशिफल.

By: Pandit Shashishekhar Tripathi Last Updated: September 25, 2025 07:17:46 AM IST
Follow us on
Google News
Aries Horoscope - Photo Gallery
1/12

मेष राशि (Aries)

मेष- परेशानियों को अपने तक सीमित रखने के बजाय भरोसेमंद के साथ बांटे इससे न केवल मन हल्का होगा बल्कि समस्या का निदान भी मिलेगा. व्यापारी वर्ग को अलर्ट रहना है, कोई ठगी ग्राहक बनकर आपको चूना लगा सकता है. युवा वर्ग को सामाजिक मेल मिलाप बढ़ाने पर फोकस करना है. अध्ययन में रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है, ऐसी स्थिति में गुरु का मार्गदर्शन लेने में देर न करें. विवाह योग्य लोगों के रिश्ते का प्रस्ताव आने की संभावना है, यदि बात पहले से चल रही हैं तो बात तेजी से आगे भी बढ़ सकती है. तरल पदार्थों का सेवन ज्यादा करें और हल्का फुल्का कुछ न कुछ खाते रहें क्योंकि खाली पेट रहने से गैस्ट्रिक की समस्या हो सकती है.

Taurus Horoscope - Photo Gallery
2/12

वृष राशि (Taurus)

वृष- इस राशि के लोगों को प्रोजेक्ट से जुड़े काम में सफलता मिलने की संभावना है, इसलिए अपने प्रयास जारी रखें. कारोबार से जुड़े कुछ अच्छे अवसर हाथ लगने की संभावना है, किसी नए कंपनी से जुड़ने का ऑफर भी मिल सकता है. युवा वर्ग के मन में करियर को लेकर जो भी उठा पटक चल रही थी, उसमें कुछ ठहराव होता दिखाई दे रहा है. पति-पत्नी के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी होने की आशंका है, इसलिए दोनों ही लोग बात करते समय वॉल्यूम धीमा रखें. बड़े बुजुर्गों से मिली सीख का पालन करें, ऐसा कोई भी काम न करें जिसकी वजह से आपके आचरण या परवरिश पर उंगली उठे. हीमोग्लोबिन के साथ जरूरी न्यूट्रिशन की कमी होने की आशंका है, इसलिए खानपान के मामले में सावधानी बरतें.

Today Gemini Horoscope - Photo Gallery
3/12

मिथुन राशि (Gemini)

मिथुन- मिथुन राशि के लोगों के लिए दिन शुभ है, नई सोच, नए विचार आपको उन्नति की ओर अग्रसर करेंगे. बशर्ते आपको अपने निर्णय पर अडिग भी रहना होगा, इसमें कोई बदलाव न करें. व्यापारी वर्ग को प्रतिस्पर्धियों से सावधान रहना है, क्योंकि आपसे आगे निकलने की चाह में वह आपके खिलाफ कोई रणनीति तैयार कर सकते हैं. संतान के साथ बहुत ज्यादा सख्ती दिखाने से बचना है. शोधपरक काम में लगे युवा वर्ग के काम में तेजी आएगी. प्रेम संबंध या शादी को लेकर कुछ परेशान दिखेंगे. गले में खराश और खांसी से जुड़ी समस्या के कारण परेशान रह सकते हैं, परहेज का सख्ती से पालन करें जिससे स्वास्थ्य जल्दी सही हो सके.

Cancer Horoscope - Photo Gallery
4/12

कर्क राशि (Cancer)

कर्क- कार्यों में विलंब होने के कारण इस राशि के लोगों का संयम टूट सकता है, हो सकता है कि आप कार्यों को बीच में भी छोड़ दे. व्यापारी वर्ग के लिए दिन मिला-जुला रहने वाला है. युवा वर्ग की बात करें तो उनके लिए यह समय है ज्ञान लेने के लिए है, कहने का अर्थ है कि अपने ज्ञान के भंडार को और बढ़ाएं और स्वयं को अपडेट रखे. घर परिवार में धन खर्च के योग है, खर्चे तो जरूरी है लेकिन हाथ समेटकर चलने का प्रयास करेंगे तो आने वाले समय के लिए अच्छा रहेगा. सेहत की बात करें तो इंफेक्शन होने की आशंका है, अपना ध्यान रखें.

Today Leo Horoscope - Photo Gallery
5/12

सिंह राशि (Leo)

सिंह- सिंह राशि के लोगों के मूड का प्रभाव आपके कार्यों पर भी पड़ेगा, जिस कारण कार्यों में देरी तक का सामना करना पड़ सकता है. व्यापारी वर्ग की ग्राहक से बहसबाजी होने की आशंका है. जो लोग खाने पीने का काम करते हैं, उन्हें ग्राहकों की ओर से कुछ खराब फीडबैक भी मिल सकते हैं. युवा वर्ग को काल्पनिक दुनिया से बाहर निकलने की कोशिश करनी है, क्योंकि वास्तविक दुनिया की सच्चाई कुछ और ही है. घर के कुछ सदस्यों के व्यवहार से परेशान हो सकते हैं. सेहत के दिन अनुकूल रहेगी, अच्छा होगा कि आप अपने कार्यों को जल्दी जल्दी निपटाने का प्रयास करें.

Today Virgo Horoscope - Photo Gallery
6/12

कन्या राशि (Virgo)

कन्या- इस राशि के लोग दूसरों के कार्यों की समीक्षा करने के बजाय, उनकी गलती को बताकर उसे सुधारने की सलाह दे. आर्थिक दृष्टि से का दिन व्यापारी वर्ग के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है. कर्मचारी की संख्या बढ़ाने का प्रयास करें क्योंकि कोई बड़े काम के ऑर्डर मिलने की संभावना है. युवा वर्ग को दखलअंदाजी की आदत में सुधार लाना होगा, क्योंकि आपकी इस आदत के चलते कुछ करीबी रिश्तेदार और मित्र नाराज हो सकते हैं. संतान के जिद्दी स्वभाव की वजह से कुछ परेशान दिखेंगे, ऐसे में उसे प्यार और आहिस्ता से समझाने का प्रयास करें. सेहत में जुकाम, खांसी की समस्या बढ़ सकती है.

Libra Horoscope - Photo Gallery
7/12

तुला राशि (Libra)

तुला- तुला राशि वालों को कार्यों को लेकर बॉस की ओर से कुछ रूखी बातें सुनने को मिल सकती हैं, बातों को दिल पर लेने के बजाय इसे सीख समझ कर सुधार लाने का प्रयास करें. जो लोग साझेदारी में व्यापार करते हैं, उन्हें बिजनेस पार्टनर की सहमति के बिना कोई भी कार्य करने से बचना है. दोस्ती यारी में किसी बात को लेकर कुछ कहा सुनी होने की आशंका है. अपनों की बात बुरी लग सकती है, लेकिन वह आपकी चिंता करते हैं आपसे स्नेह रखते हैं इसलिए उन्हें भी समझने का भी प्रयास करें. सिर दर्द की समस्या से परेशान होने की आशंका है.

Today Scorpio Horoscope - Photo Gallery
8/12

वृश्चिक राशि (Scorpio)

वृश्चिक- इस राशि के लोग ऑफिशियल चीजों को संभाल कर रखें, लापरवाही के कारण इनके मिस्प्लेस होने की आशंका है. कारोबार विस्तार के लिए कुछ अतिरिक्त पूंजी की आवश्यकता पड़ सकती है, वैसे भी कारोबार तभी बढ़ेगा जब आप निवेश करेंगे. पुराना कर्ज चिंता का विषय बन सकता है, यदि कोई उधारी ले रखी है तो आपको उसके लिए टोका जा सकता है. युवा वर्ग को यात्रा करने से बचना है, जितना संभव हो सके घर पर रहकर ही काम करने के प्रयास करें. क्रोध सेहत में गिरावट का कारण बन सकता है, इसलिए दिमाग को शांत रखने के उपाय ढूंढे.

Today Sagittarius Horoscope - Photo Gallery
9/12

धनु राशि (Sagittarius)

धनु- धनु राशि के जो लोग मैनेजर है, वह बहुत सूझबूझ के साथ अपना कार्य करें और जिम्मेदारियों का बंटवारा करें. कार्यस्थल पर साफ सफाई, सामान के रखरखाव का स्थान परिवर्तन जैसे कार्य करने बैठ सकते हैं. फालतू के खर्च बढ़ने की आशंका है, समझदारी दिखाते हुए कार्यों की प्राथमिकता तय करें और उसके बाद ही खर्च करें. युवा वर्ग कुसंगति से बचकर रहें क्योंकि संगत के प्रभाव में आकर आप गलत चीजें सीख सकते हैं. मुंह से जुड़े रोग होने की आशंका है, जूठा खाने से बचें और यदि कब्जियत की समस्या है तो उसका भी निदान ढूंढने का प्रयास करें.

Today Capricorn Horoscope - Photo Gallery
10/12

मकर राशि (Capricorn)

मकर- इस राशि के लोग कमियों में सुधार लाने का प्रयास करें, क्योंकि लगातार हो रही गलतियों के कारण बॉस आपको बाहर का दरवाजा भी दिखा सकते हैं. व्यापारी वर्ग को काम के सिलसिले में अचानक से किसी यात्रा पर जाना पड़ सकता है. युवा वर्ग सारे काम धाम छोड़कर मनोरंजन करते हुए नजर आएंगे. घर पर किसी से विवाद होने की आशंका है, विवाद को टालने के लिए अपने काम से मतलब रखें और घर समय पर पहुंचने का प्रयास करें. सावधानी हटी दुर्घटना घटी, यह बात तो आप भली-भांति जानते होंगे. कुछ ऐसा ही आपके साथ होने की भी आशंका है, इसलिए अपना हर एक काम सावधानी के साथ करें.

Today Aquarius Horoscope - Photo Gallery
11/12

कुंभ राशि (Aquarius)

कुंभ- ग्रहों का सपोर्ट मिलने से कुंभ राशि के लोगों की ऑफिस की राजनीति कम होगी, कार्यों को बेहतर तरीके से पेश करने में सहायता मिलेगी. जो लोग शेयर मार्केट में निवेश करते हैं, उनके लिए समय शुभ है. निवेश करने के लिए आगे बढ़कर आ सकते हैं. छोटे भाई-बहन पर ध्यान देने की जरूरत है, उन्हें मोटिवेट करने के साथ आर्थिक सहयोग भी करना पड़ सकता है. युवा वर्ग के लिए व्यय पर नियंत्रण रखना आवश्यक है, अनावश्यक वस्तुओं को खरीदने में अपना धन नष्ट न करें. ग्रहों की स्थिति को देखते हुए मानसिक तनाव में कमी आने की संभावना है, दिन मध्यम रहेगा.

Today Pisces Horoscope - Photo Gallery
12/12

मीन राशि (Pisces)

मीन- इस राशि के पत्रकारिता और शिक्षा क्षेत्र में लगे लोगों के लिए दिन शुभ है. व्यापारी वर्ग को भूमि लाभ होने की संभावना है, जो लोग प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं उन्हें कोई अच्छा सौदा मिल सकता है. युवा वर्ग अपनी बुद्धिमत्ता की वजह से एक्स्ट्रा इनकम के सोर्स बनाने में सफल होंगे. माता जी की बिगड़ी सेहत में सुधार होता दिखाई दे रहा है. जीवनसाथी को स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की सलाह दें और खुद भी उनकी सेहत का ध्यान रखें .अपने उदारता पूर्ण स्वभाव से दूसरों का दिल जीतने में सफल होंगे. एसिडिटी की समस्या के कारण रातों की नींद उड़ने की आशंका है, अच्छा होगा कि आप रात का भोजन हल्का और सुपाच्य रखें.

Aaj Ka Rashifal, 25 September 2025: होगा बड़ा धन लाभ और नौकरी में मिलेगी तरक्की, जानें यहां पंडित शशिशेखर त्रिपाठी द्वारा बताया गया राशिफल - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Aaj Ka Rashifal, 25 September 2025: होगा बड़ा धन लाभ और नौकरी में मिलेगी तरक्की, जानें यहां पंडित शशिशेखर त्रिपाठी द्वारा बताया गया राशिफल - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Aaj Ka Rashifal, 25 September 2025: होगा बड़ा धन लाभ और नौकरी में मिलेगी तरक्की, जानें यहां पंडित शशिशेखर त्रिपाठी द्वारा बताया गया राशिफल - Photo Gallery
Aaj Ka Rashifal, 25 September 2025: होगा बड़ा धन लाभ और नौकरी में मिलेगी तरक्की, जानें यहां पंडित शशिशेखर त्रिपाठी द्वारा बताया गया राशिफल - Photo Gallery
Aaj Ka Rashifal, 25 September 2025: होगा बड़ा धन लाभ और नौकरी में मिलेगी तरक्की, जानें यहां पंडित शशिशेखर त्रिपाठी द्वारा बताया गया राशिफल - Photo Gallery
Aaj Ka Rashifal, 25 September 2025: होगा बड़ा धन लाभ और नौकरी में मिलेगी तरक्की, जानें यहां पंडित शशिशेखर त्रिपाठी द्वारा बताया गया राशिफल - Photo Gallery