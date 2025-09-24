Aaj Ka Rashifal, 25 September 2025: होगा बड़ा धन लाभ और नौकरी में मिलेगी तरक्की, जानें यहां पंडित शशिशेखर त्रिपाठी द्वारा बताया गया राशिफल

Aaj Ka Rashifal, 25 September 2025 : कल का दिन की ग्रहीय स्थिति की बात करें तो चंद्रमा तुला राशि में रहेंगे, स्वाति नक्षत्र और वैधृति योग है. कल भी आश्विन शुक्ल तृतीया तिथि है क्योंकि कल तिथि में बढ़ोतरी का योग बन रहा है, जोकि एक बहुत शुभ संयोग है. वृष, कन्या, कुंभ मीन राशि के व्यापारी वर्ग के लिए आर्थिक दृष्टि से शुभ रहेगा. कारोबार में अपेक्षित मुनाफा होने के साथ अच्छे अवसर मिलने की संभावना है. तो वहीं अन्य राशि के लोगों को प्रतिस्पर्धी और ठगी लोगों से सावधान रहना है, क्योंकि इनके कारण आपको नुकसान होने की भी आशंका है. अन्य मामले में कैसा रहेगा आपका कल का दिन, तो चलिए जानते हैं कि पंडित शशिशेखर त्रिपाठी (Pandit Shashishekhar Tripathi) द्वारा बताया गया सभी 12 राशियों का दैनिक राशिफल.