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Aaj Ka Rashifal 25 May 2026: किसी को मिलेगा करियर में बड़ा मौका, तो किसी की बढ़ सकती है टेंशन,सोमवार को इन 4 राशियों पर मेहरबान रहेंगे सितारे

Aaj Ka Rashifal 25 May 2026: सोमवार 25 मई 2026 का दिन कई राशियों के लिए नई उम्मीदें और अच्छे मौके लेकर आ रहा है. कुछ लोगों को करियर में सफलता मिलेगी तो कुछ के रिश्तों में मिठास बढ़ेगी. वहीं कुछ राशियों को आज अपने गुस्से और जल्दबाजी पर कंट्रोल रखने की जरूरत होगी. आइए जानते हैं सभी 12 राशियों का आज का राशिफल.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

By: Preeti Rajput | Last Updated: May 25, 2026 10:24:28 AM IST

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आज का मेष राशिफल - Photo Gallery
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आज का मेष राशिफल (Aaj Ka Mesh Rashifal)

आज आपका आत्मविश्वास बढ़ा हुआ रहेगा. नए काम शुरू करने के लिए दिन अच्छा है. आपके आइडियाज लोगों को पसंद आएंगे और टीमवर्क में सफलता मिल सकती है. प्रेम संबंधों में भी अच्छा तालमेल बना रहेगा.

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आज का वृष राशिफल - Photo Gallery
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आज का वृष राशिफल (Aaj Ka Vrishabh Rashifal)

आज आपकी परेशानियां धीरे-धीरे कम होती नजर आएंगी. कामकाज में नई ऊर्जा महसूस होगी. अगर आप किसी नए अवसर का इंतजार कर रहे थे तो अच्छी खबर मिल सकती है. प्रेम जीवन भी बेहतर रहेगा.

आज का मिथुन राशिफल - Photo Gallery
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आज का मिथुन राशिफल (Aaj Ka Mithun Rashifal)

आज अपनी बात सोच-समझकर बोलें. छोटी-छोटी बातों पर बहस करने से बचना होगा. काम में प्रगति होगी लेकिन व्यवहार में नरमी रखना जरूरी है. रिश्तों में धैर्य बनाए रखें.

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आज का कर्क राशिफल - Photo Gallery
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आज का कर्क राशिफल (Aaj Ka Kark Rashifal)

आज का दिन आपके लिए खुशियों से भरा रह सकता है. परिवार और दोस्तों के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा. करियर में भी नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं. मन प्रसन्न रहेगा.

आज का सिंह राशिफल - Photo Gallery
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आज का सिंह राशिफल (Aaj Ka Singh Rashifal)

आज जल्दबाजी में कोई फैसला लेने से बचें. भावनाओं पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा. कामकाज में धैर्य और समझदारी से काम लें. रिश्तों में गुस्से से दूरी बनाए रखें.

आज का कन्या राशिफल - Photo Gallery
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आज का कन्या राशिफल (Aaj Ka Kanya Rashifal)

आज आपके सामने नए मौके आ सकते हैं. लंबे समय से रुके कामों में सफलता मिलने के योग हैं. आपकी मेहनत रंग ला सकती है और लोग आपके काम की तारीफ करेंगे.

आज का तुला राशिफल - Photo Gallery
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आज का तुला राशिफल (Aaj Ka Tula Rashifal)

आज आपको अपनी क्षमता साबित करने का मौका मिलेगा. दोस्तों और करीबियों का पूरा सहयोग मिलेगा. साझेदारी वाले कामों में फायदा हो सकता है. सेहत का ध्यान रखें.

आज का वृश्चिक राशिफल - Photo Gallery
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आज का वृश्चिक राशिफल (Aaj Ka Vrishchik Rashifal)

आज किसी की बातों पर आंख बंद करके भरोसा न करें. अपने फैसले खुद सोच-समझकर लें. नई योजनाओं पर काम शुरू हो सकता है. रिश्तों में खुशियां बनी रहेंगी.

आज का धनु राशिफल - Photo Gallery
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आज का धनु राशिफल (Aaj Ka Dhanu Rashifal)

आज का दिन थोड़ा उतार-चढ़ाव वाला रह सकता है. कामकाज में फोकस बनाए रखना जरूरी होगा. जल्दबाजी में लिए गए फैसले नुकसान दे सकते हैं. मानसिक तनाव से बचें.

आज का मकर राशिफल - Photo Gallery
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आज का मकर राशिफल (Aaj Ka Makar Rashifal)

आज आपकी अंतःप्रेरणा आपको सही दिशा दिखा सकती है. दोस्तों और परिवार का सहयोग मिलेगा. रुके हुए काम आगे बढ़ सकते हैं. खानपान और नींद का ध्यान रखें.

आज का कुंभ राशिफल - Photo Gallery
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आज का कुंभ राशिफल (Aaj Ka Kumbh Rashifal)

आज आप खुद को काफी हल्का और रिलैक्स महसूस करेंगे. ज्यादा तनाव लेने की बजाय दिन को आराम से बिताना पसंद करेंगे. रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी और दोस्तों के साथ अच्छा समय बीतेगा.

आज का मीन राशिफल - Photo Gallery
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आज का मीन राशिफल (Aaj Ka Meen Rashifal)

आज आपको अपने गुस्से और भावनाओं पर कंट्रोल रखने की जरूरत है. दूसरों की बातों को ध्यान से सुनें. कामकाज में धैर्य रखना जरूरी होगा. रिश्तों में बहस से बचें.

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डिस्क्लेमर - Photo Gallery
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डिस्क्लेमर

इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें.Inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.

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