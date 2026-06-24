Kal Ka Rashifal 25 June 2026: गुरुवार का दिन किस राशि के लिए रहेगा सबसे खास? प्रेम, करियर और धन के मामले में कैसा रहेगा दिन? पढ़ें पूरा राशिफल

Kal Ka Rashifal 25 June 2026: ग्रह-नक्षत्रों की चाल के अनुसार 25 जून 2026 का दिन कई राशियों के लिए नए अवसर लेकर आ सकता है, जबकि कुछ राशियों को धैर्य और समझदारी से काम लेने की जरूरत होगी. आइए जानते हैं मेष से मीन तक सभी राशियों का दैनिक राशिफल.