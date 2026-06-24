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Kal Ka Rashifal 25 June 2026: गुरुवार का दिन किस राशि के लिए रहेगा सबसे खास? प्रेम, करियर और धन के मामले में कैसा रहेगा दिन? पढ़ें पूरा राशिफल

Kal Ka Rashifal 25 June 2026: ग्रह-नक्षत्रों की चाल के अनुसार 25 जून 2026 का दिन कई राशियों के लिए नए अवसर लेकर आ सकता है, जबकि कुछ राशियों को धैर्य और समझदारी से काम लेने की जरूरत होगी. आइए जानते हैं मेष से मीन तक सभी राशियों का दैनिक राशिफल.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

By: Shivashakti Narayan Singh | Published: June 24, 2026 12:49:00 PM IST

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आज का मेष राशिफल - Photo Gallery
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आज का मेष राशिफल (Aaj Ka Mesh Rashifal)

आज सफलता आपके कदम चूम सकती है. जल्दबाजी से बचकर योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ेंगे तो बेहतर परिणाम मिलेंगे. प्रेम जीवन में मधुरता आएगी और रिश्तों में नई ऊर्जा का संचार होगा. आत्मविश्वास बढ़ेगा.

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आज का वृष राशिफल - Photo Gallery
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आज का वृष राशिफल (Aaj Ka Vrishabh Rashifal)

परिवार और करीबी लोगों का सहयोग मिलेगा. पुराने रिश्ते मजबूत होंगे और भावनात्मक संतुलन बना रहेगा. करियर और व्यक्तिगत जीवन दोनों में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं.

आज का मिथुन राशिफल - Photo Gallery
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आज का मिथुन राशिफल (Aaj Ka Mithun Rashifal)

अनावश्यक कार्यों में समय बर्बाद करने से बचें. अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट रखें. कामकाज में व्यस्तता बढ़ सकती है, लेकिन आपकी समझदारी और व्यावहारिक सोच आपको सही दिशा दिखाएगी.

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आज का कर्क राशिफल - Photo Gallery
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आज का कर्क राशिफल (Aaj Ka Kark Rashifal)

आज अपने निर्णयों पर भरोसा रखें. लंबे समय से लंबित कार्य पूरे होने के संकेत हैं. रचनात्मक कार्यों में सफलता मिल सकती है और नई योजनाओं पर काम शुरू करने के लिए दिन अनुकूल रहेगा.

आज का सिंह राशिफल - Photo Gallery
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आज का सिंह राशिफल (Aaj Ka Singh Rashifal)

किसी व्यक्ति को लेकर आपकी राय बदल सकती है. आत्मविश्वास मजबूत रहेगा और आप अपनी बात प्रभावशाली ढंग से रख पाएंगे. कार्यक्षेत्र में आपकी प्रतिभा लोगों का ध्यान आकर्षित कर सकती है.

आज का कन्या राशिफल - Photo Gallery
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आज का कन्या राशिफल (Aaj Ka Kanya Rashifal)

सामाजिक जीवन सक्रिय रहेगा. दोस्तों और परिचितों से मुलाकात के अवसर बन सकते हैं. मनोरंजन और आनंद से जुड़ी गतिविधियों में समय बीतेगा. रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी.

आज का तुला राशिफल - Photo Gallery
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आज का तुला राशिफल (Aaj Ka Tula Rashifal)

भावनात्मक रूप से थोड़ा अस्थिर महसूस कर सकते हैं. छोटी बातों पर प्रतिक्रिया देने से बचें. धैर्य और संयम बनाए रखें. जल्द ही परिस्थितियां आपके पक्ष में होती नजर आएंगी.

आज का वृश्चिक राशिफल - Photo Gallery
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आज का वृश्चिक राशिफल (Aaj Ka Vrishchik Rashifal)

आज आपका आत्मविश्वास मजबूत रहेगा. अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करें. किसी महत्वपूर्ण कार्य में प्रगति मिल सकती है. ऊर्जा और उत्साह से भरपूर रहेंगे.

आज का धनु राशिफल - Photo Gallery
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आज का धनु राशिफल (Aaj Ka Dhanu Rashifal)

पुरानी बातों को भूलकर आगे बढ़ने का समय है. क्षमा और सकारात्मक सोच आपको मानसिक शांति दे सकती है. नई चीजें सीखने और खुद को विकसित करने का अच्छा अवसर मिलेगा.

आज का मकर राशिफल - Photo Gallery
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आज का मकर राशिफल (Aaj Ka Makar Rashifal)

कार्यस्थल पर आपकी मेहनत रंग ला सकती है. दृढ़ निश्चय और अनुशासन के बल पर आप बड़ी उपलब्धि हासिल कर सकते हैं. आर्थिक मामलों में भी स्थिति मजबूत होने के संकेत हैं.

आज का कुंभ राशिफल - Photo Gallery
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आज का कुंभ राशिफल (Aaj Ka Kumbh Rashifal)

सुनी-सुनाई बातों पर तुरंत भरोसा करने से बचें. किसी भी स्थिति को समझने के बाद ही प्रतिक्रिया दें. अपनों के साथ समय बिताने से मानसिक शांति मिलेगी. क्रोध और ईर्ष्या जैसी भावनाओं पर नियंत्रण रखना लाभकारी रहेगा.

आज का मीन राशिफल - Photo Gallery
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आज का मीन राशिफल (Aaj Ka Meen Rashifal)

रिश्तों में सुधार और सामंजस्य बढ़ने के योग हैं. परिवार और जीवनसाथी के साथ अच्छा समय बीत सकता है. कार्यक्षेत्र में भी सहयोग मिलेगा और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी.

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डिस्क्लेमर - Photo Gallery
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डिस्क्लेमर

इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें.Inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.

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