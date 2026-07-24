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Kal Ka Rashifal 25 July  2026: शुक्रवार को इन राशियों को मिलेगा लाभ, इनको बरतनी होगी सावधानी;जानें नौकरी, कारोबार और लव लाइफ में कैसा रहेगा आपका दिन?

Kal Ka Rashifal 25 July  2026: 25 जुलाई 2026, शुक्रवार का दिन सभी 12 राशियों के लिए अलग-अलग संकेत लेकर आया है. किसी राशि के लिए करियर में नए अवसर बनने के योग हैं तो किसी को आर्थिक मामलों में सतर्क रहने की जरूरत होगी. वहीं कुछ लोगों की लव लाइफ में खुशियां दस्तक दे सकती हैं. आइए जानते हैं मेष से लेकर मीन राशि तक आज का पूरा राशिफल.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

By: Shivashakti Narayan Singh | Published: July 24, 2026 3:21:12 PM IST

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आज का मेष राशिफल - Photo Gallery
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आज का मेष राशिफल ( Aaj Ka Mesh Rashifal)

आज आपकी रचनात्मक सोच आपको नई पहचान दिला सकती है. लंबे समय से जिस काम पर मेहनत कर रहे थे, उसमें सकारात्मक परिणाम मिलने के संकेत हैं. दोस्तों के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा और मानसिक तनाव भी कम रहेगा. सेहत सामान्य रहेगी.

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आज का वृष राशिफल - Photo Gallery
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आज का वृषभ राशिफल (Aaj Ka Vrishabh Rashifal )

आज आत्मविश्वास आपकी सबसे बड़ी ताकत रहेगा. नए लोगों से मुलाकात भविष्य में लाभदायक साबित हो सकती है. किसी बड़े फैसले में जल्दबाजी करने से बचें. आर्थिक मामलों में संतुलित सोच आपको फायदा दिलाएगी.

आज का मिथुन राशिफल - Photo Gallery
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आज का मिथुन राशिफल  (Aaj Ka Mithun Rashifal)

आज आपके भीतर नई ऊर्जा का संचार रहेगा. रुके हुए काम गति पकड़ सकते हैं. करियर में आगे बढ़ने का अच्छा अवसर मिलेगा. यदि कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हैं तो समय अनुकूल है.

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आज का कर्क राशिफल - Photo Gallery
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आज का कर्क राशिफल (Aaj Ka Kark Rashifal)

परिवार और निजी जीवन से जुड़ा कोई महत्वपूर्ण फैसला लेना पड़ सकता है. धैर्य और समझदारी से काम लेंगे तो परिस्थितियां आपके पक्ष में रहेंगी. कार्यक्षेत्र में भी आपकी मेहनत की सराहना हो सकती है.

आज का सिंह राशिफल - Photo Gallery
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आज का सिंह राशिफल  (Aaj Ka Singh Rashifal)

आर्थिक मामलों में सोच-समझकर कदम उठाने की जरूरत है. खर्चों पर नियंत्रण रखें. कामकाज में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं. पर्याप्त आराम और अच्छी नींद आपकी सेहत के लिए जरूरी रहेगी.

आज का कन्या राशिफल - Photo Gallery
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आज का कन्या राशिफल (Aaj Ka Kanya Rashifal)

आज का दिन नए संपर्क बनाने और पुराने रिश्तों को मजबूत करने के लिए अच्छा रहेगा. आपकी मेहनत रंग लाएगी और कार्यक्षेत्र में आपकी छवि मजबूत होगी. किसी महत्वपूर्ण योजना पर आगे बढ़ सकते हैं.

आज का तुला राशिफल - Photo Gallery
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आज का तुला राशिफल (Aaj Ka Tula Rashifal)

बीती बातों को भूलकर आगे बढ़ने का समय है. सकारात्मक सोच के साथ लिए गए फैसले आपको सफलता दिला सकते हैं. गुस्से और जल्दबाजी से बचें, वरना छोटी बात बड़ा विवाद बन सकती है.

आज का वृश्चिक राशिफल - Photo Gallery
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आज का वृश्चिक राशिफल (Aaj Ka Vrishchik Rashifal)

आज किसी भी फैसले से पहले पूरी जानकारी जरूर जुटाएं. नई योजनाओं पर काम शुरू करने के लिए दिन अच्छा है. टीमवर्क से बेहतर परिणाम मिलेंगे और आपकी बातों को लोग गंभीरता से सुनेंगे.

आज का धनु राशिफल - Photo Gallery
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आज का धनु राशिफल (Aaj Ka Dhanu Rashifal)

नई संभावनाएं आपका इंतजार कर रही हैं. अधूरे काम पूरे करने पर ध्यान दें और अवसरों को हाथ से न जाने दें. साझेदारी में किया गया काम भविष्य में लाभ दे सकता है.

आज का मकर राशिफल - Photo Gallery
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आज का मकर राशिफल (Aaj Ka Makar Rashifal)

आज खुद के लिए समय निकालना आपके लिए फायदेमंद रहेगा. नई चीजें सीखने और अपने शौक को समय देने का मौका मिलेगा. काम और निजी जीवन के बीच संतुलन बनाए रखें.

आज का कुंभ राशिफल - Photo Gallery
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आज का कुंभ राशिफल (Aaj Ka Kumbh Rashifal)

मन में चल रही उलझनों को दूर करने के लिए भरोसेमंद लोगों की सलाह लें. नकारात्मक सोच से दूरी बनाए रखें. कार्यक्षेत्र में आपकी उपलब्धियों की सराहना हो सकती है और कोई नया अवसर भी मिल सकता है.

आज का मीन राशिफल - Photo Gallery
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आज का मीन राशिफल (Aaj Ka Meen Rashifal)

आज बातचीत और यात्रा से जुड़े अच्छे अवसर मिल सकते हैं. अपनी बात स्पष्ट तरीके से रखें. किसी पुराने परिचित से मुलाकात भविष्य में फायदेमंद साबित हो सकती है. मानसिक शांति बनाए रखने के लिए खुद को थोड़ा आराम भी दें.

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Disclaimer - Photo Gallery
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डिस्क्लेमर

इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें.Inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.

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