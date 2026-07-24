Kal Ka Rashifal 25 July 2026: शुक्रवार को इन राशियों को मिलेगा लाभ, इनको बरतनी होगी सावधानी;जानें नौकरी, कारोबार और लव लाइफ में कैसा रहेगा आपका दिन?

Kal Ka Rashifal 25 July 2026: 25 जुलाई 2026, शुक्रवार का दिन सभी 12 राशियों के लिए अलग-अलग संकेत लेकर आया है. किसी राशि के लिए करियर में नए अवसर बनने के योग हैं तो किसी को आर्थिक मामलों में सतर्क रहने की जरूरत होगी. वहीं कुछ लोगों की लव लाइफ में खुशियां दस्तक दे सकती हैं. आइए जानते हैं मेष से लेकर मीन राशि तक आज का पूरा राशिफल.