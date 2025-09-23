Kal Ka Rashifal 24 September 2025: मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों के प्रेम संबंध रहेंगे मधुर, जानें पंडित शशिशेखर द्वारा अपना कल का राशिफल - Photo Gallery
  • Home>
  • Gallery»
  • Kal Ka Rashifal 24 September 2025: मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों के प्रेम संबंध रहेंगे मधुर, जानें पंडित शशिशेखर द्वारा अपना कल का राशिफल

Kal Ka Rashifal 24 September 2025: मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों के प्रेम संबंध रहेंगे मधुर, जानें पंडित शशिशेखर द्वारा अपना कल का राशिफल

 Kal Ka Rashifal 24 September 2025 : आज आश्विन शुक्ल तृतीया तिथि, चित्रा नक्षत्र और ऐन्द्र योग है. मन के कारक चंद्रमा ने कन्या राशि से निकलकर तुला राशि में प्रवेश कर लिया है, जहां उनकी युति मंगल के साथ होने वाली है. नवरात्रि की तृतीया तिथि मां दुर्गा के तीसरे स्वरूप चंद्रघंटा को समर्पित है. मां चंद्रघंटा की पूजा करने से शरीर के सभी रोग, दुख और कष्ट दूर होते हैं। मां चंद्रघंटा का आशीर्वाद, ग्रहों की युति, नक्षत्र और योग का संयोग कुछ राशि के लोगों को करियर में उन्नति, पारिवारिक जीवन में बेहतर तालमेल बैठाने का मौका देगा. तो जानिए पंडित शशिशेखर द्वारा (Pandit Shashishekhar Tripathi) 12 राशियों का कल का राशिफल.

By: Pandit Shashishekhar Tripathi Last Updated: September 23, 2025 12:29:17 PM IST
Follow us on
Google News
mesh - Photo Gallery
1/12

मेष

मेष- किसी भी व्यक्ति पर आसानी से भरोसा नहीं करना है क्योंकि आपसे ईर्ष्या करने वाले लोगों की संख्या बढ़ सकती है. नए कार्य के जोखिम का आकलन करने के बाद ही आगे बढ़े. युवा वर्ग की किसी नए व्यक्ति से मुलाकात होने की संभावना है, जिनके साथ आपकी अच्छी जमने वाली है. अहंकार के कारण प्रेमी प्रेमिका से दूरी बढ़ने की आशंका है. रिश्तों में बुद्धि का प्रयोग मत करें, इसे प्यार और स्नेह से सींचने का प्रयास करें. स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ छोटी-मोटी समस्याएं होने की आशंका है, लेकिन वह घरेलू उपचार से ठीक भी हो जाएंगी.

vrisabh - Photo Gallery
2/12

वृष

वृष- कार्यों पर ध्यान केंद्रित करें, आप लक्ष्य के बहुत निकट खड़े हैं, इस समय आलस्य और लापरवाही बिल्कुल मत दिखाएं. कारोबार को आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, इसके लिए कुछ नए प्रोडक्ट की खरीद बेच भी शुरू कर सकते हैं. ग्रहों की स्थिति को देखते हुए पार्टनर या मित्र किसी बात को लेकर आपसे नाराज हो सकते हैं, उनके क्रोध पर क्रोध करने के बजाय उनकी भावनाओं को समझने का प्रयास करें. पारिवारिक झगड़े बढ़ने की आशंका है, घर का माहौल शांत करने के लिए न चाहते हुए भी कि न दूर जाने का फैसला लेना सकता है. सेहत में चिंता ही आपकी खराब सेहत का सबसे बड़ा कारण है, इसलिए कुछ बातें ईश्वर के ऊपर छोड़ दे और तनावमुक्त होकर अपना जीवन जीने का प्रयास करें.

mithun - Photo Gallery
3/12

मिथुन

मिथुन- आज मन कुछ उदास रहेगा, जिस कारण मिथुन राशि के लोगों का कार्यस्थल पर मन कुछ कम लगेगा, या यूं कह लीजिए कार्य से जी चुराने का प्रयास करेंगे. व्यापारी वर्ग मूड ऑफ न करें कार्य अवश्य बनेंगे और दिन के अंत तक कोई अच्छी सूचना भी मिलेगी. कॉन्फिडेंस लेवल कम होने से कठिन स्थितियों को सॉल्व करने के लिए मित्र एवं सहयोगी से मदद ले सकते हैं. घर के आस-पास साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि गंदगी के कारण छोटे बच्चों की सेहत खराब होने की आशंका है. सेहत को ध्यान में रखते हुए नियमित रूप से मॉर्निंग वॉक करना आपके लिए सर्वोत्तम रहेगा.

kark - Photo Gallery
4/12

कर्क

कर्क- इस राशि वालों की आज के दिन मानसिक स्थिति सकारात्मक रहेगी, कार्य और उसके परिणाम को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं होगी. पैतृक व्यावसायिक मामलों में भी अपनों के बीच कुछ कड़वाहट का सामना करना पड़ सकता है. युवा वर्ग महत्वपूर्ण निर्णय जिद्द में नहीं बल्कि समझदारी से ले. घर में अपने विषय में कुछ आलोचनात्मक बातें सुनने को मिल सकती है, जिन्हें सुनकर समझने का प्रयास करें. वृद्ध महिलाओं की सेहत का विशेष ध्यान रखें. आपकी सेहत की बात करें तो इम्यून सिस्टम मजबूत करने के लिए भोजन थाली में पौष्टिक आहार को शामिल करें.

singh - Photo Gallery
5/12

सिंह

सिंह- सिंह राशि के लोगों के कार्यस्थल पर स्थानांतरण संबंधी बातें हो सकती हैं. ग्रहों की स्थिति को देखते हुए व्यापार के लिए कुछ नए रास्ते खुलते हुए नजर आ रहें हैं, जिसकी वजह से आपको अच्छा लाभ होने की संभावना है. युवा वर्ग के घर के आस-पास यदि कोई धार्मिक कार्यक्रम हो रहा है, तो उसमें सामर्थ्य अनुसार कुछ दान जरूर करें. घरेलू वातावरण अच्छा रहेगा, साथ ही घर के बड़े लोगों का सहयोग और आशीर्वाद भी प्राप्त होगा. कमर दर्द और पीठ दर्द से संबंधित दिक्कतों को लेकर परेशान हो सकते हैं, ऐसे में भारी सामान उठाने से बचना चाहिए.

kanya - Photo Gallery
6/12

कन्या

कन्या- इस राशि के लोगों का कामकाज में मन न लगना या किसी काम को लेकर परेशान होने की स्थिति का सामना करना पड़ सकता है. व्यापारी वर्ग आर्थिक चिंताओं को लेकर परेशान रहेंगे, लेकिन परेशान होने की आवश्यकता नहीं है जल्द ही स्थिति आपके फेवर में आएगी. युवा वर्ग किसी के प्रति द्वेश की भावना मन में पनपने न दें. रिश्तों में यदि तनाव चल रहा है, तो एक दूसरे को स्पेस दें और ध्यान रहें मानसिक शांति आपके लिए अति आवश्यक है. खाने में संतुलन रखना है और जरूरी एक्सरसाइज करते हुए कैलोरी बर्न करने का प्रयास करें क्योंकि कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की आशंका है

tula - Photo Gallery
7/12

तुला

तुला- तुला राशि के लोग सकारात्मक तरीके से काम करिए, बड़े डिसीजन हो या फिर इंपॉर्टेंट मीटिंग सभी में अच्छे परिणाम मिलने की संभावना है. व्यापारी वर्ग जितना मीठा और सौम्य बोलेंगे, उतना ही वर्तमान और भविष्य दोनों के लिए लाभकारी साबित होगा तो वहीं दूसरी ओर न्याय व्यवस्था और फाइनेंस से जुड़े लोगों के लिए दिन शुभ रहेगा. पिता के अनुशासित व्यवहार से आप कुछ परेशान हो सकते हैं. जीवनसाथी की रोकटोक भी आपको कुछ रास नहीं आएगी, जिसे लेकर आप दोनों के बीच कुछ गलतफहमी हो सकती है. गैस्ट्रिक समस्या का सामना करना पड़ सकता है, खाने में ऑयली व मसालेदार भोजन से परहेज करें.

vrischik - Photo Gallery
8/12

वृश्चिक

वृश्चिक- वृश्चिक राशि के बैंकिंग सेक्टर और टारगेट बेस्ड नौकरी करने वाले लोगों को अच्छी खबर मिलने की संभावना है. व्यापारी वर्ग को आर्थिक ग्राफ को बढ़ाने के लिए नए रास्ते बनाने पर फोकस करना होगा, तभी धीरे-धीरे आपकी समस्या हल होंगी. किसी की चिकनी-चुपड़ी बातें छल सकती हैं, आज के दिन युवा वर्ग ऐसे लोगों से अलर्ट रहें. छोटे भाई-बहन के स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा अलर्ट रहने की आवश्यकता है, कोशिश करें कि उन्हें बाहर के भोजन से दूर ही रखें. पेट से संबंधित दिक्कतें दे सकती हैं जिसे लेकर आपको आज के दिन अलर्ट रहने की सलाह दी जाती है.

dhanu - Photo Gallery
9/12

धनु

धनु- आज के दिन यात्रा करना या लोगों से मिलना-जुलना टाल दें, क्योंकि कोई फायदेमंद नतीजा नहीं मिलेगा. धैर्यपूर्वक और सजगता के साथ करें क्योंकि कार्य के प्रति जरा सी भी ढिलाई बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकती है. व्यापारी वर्ग को अपनी जमी-जमाई स्थिति के बाद भी कारोबार की उन्नति के लिए कुछ नए उपाय करने पड़ सकते हैं. युवा वर्ग आत्मविश्वास में कमी न आने दें क्योंकि आपका आत्मविश्वास ही सफलता की ओर ले जाने वाली एकमात्र चाभी है. संवाद और एक दूसरे को सहयोग आपके दांपत्य रिश्तों को मज़बूत बनाने वाला रहेगा. फिटनेस को लेकर एक्टिव रहने की सलाह है, नियमित रूप से योग व व्यायाम करना आपके लिए बहुत आवश्यक है.

makar - Photo Gallery
10/12

मकर

मकर- मकर राशि के लोग कार्यों में धैर्य रखें, निस्संदेह सफलता प्राप्त कर पाएंगे. कारोबार से जुड़े निर्णय लेने से पहले पिता से बातचीत जरूर करें क्योंकि उनका मार्गदर्शन आपके लिए लाभदायक साबित होगा. युवा वर्ग मित्रों से दिल की बात कहें जिससे मन हल्का होगा. बुजुर्गों की सोच में बदलाव देखने को मिलेगा और घर का माहौल भी आनंदित रहेगा. दांतों की केयर भी विशेष तौर पर करनी होगी, इस राशि के छोटे बच्चों को रात में ब्रश जरूर कराएं.

kumbh - Photo Gallery
11/12

कुंभ

कुंभ- इस राशि के लोग पेंडिंग कार्यों को पूरा करने पर अधिक फोकस करें, आज के दिन इन्हें निपटाने आसान होगा. खाद्य-पदार्थ से संबंधित व्यापार करने वालों को लाभ होगा परंतु बड़ी डील करने से बचना चाहिए अन्यथा धन फंस सकता है. युवा वर्ग खुद को प्रसन्न रखने की कोशिश करें, इसके लिए ग्रहीय स्थितियां भी आपके साथ हैं. अभिभावक बच्चों के स्वभाव पर ध्यान दे क्योंकि वह झूठ बोलकर अपनी मनमानी कर सकते हैं. ग्रहीय स्थितियां इंफेक्शन करा सकती हैं, इसके प्रति सचेत रहें.

meen - Photo Gallery
12/12

मीन

मीन- मीन राशि के लोगों ऑफिस के कार्यों को पूरा करने के लिए नये जोश के साथ लगना होगा, जिसमें अधीनस्थ भी मदद करेंगे. व्यापारियों को अच्छी सूचना मिलने की संभावना है, कोई बड़ा प्रोजेक्ट हाथ लग सकता है. किसी को भी कटु वचन बोलने से बचें, आज के दिन आपके मुख से निकले कटु वचन तीर का काम कर सकते हैं. बड़े-बुजुर्ग व्यक्तियों के साथ समय व्यतीत करें, उनसे मिलने वाला अमूल्य ज्ञान आपके लिए अत्यधिक फलदायी साबित होगा. एसिडिटी की समस्या हो सकती है, इसलिए खाने के तुरंत बाद बैठने वाले काम करने से बचें और खानपान को भी संतुलित रखें.

Tags:
24 September Horoscope24 September 2025 Horoscope24 September 2025 Rashifal24 September RashifalAaj Ka RashifalAries to Pisces ZodiacAries to Pisces Zodiac Today HoroscopeToday HoroscopeToday Horoscope 24 SeptemberToday Horoscope 24 September 2025today rashifal
Kal Ka Rashifal 24 September 2025: मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों के प्रेम संबंध रहेंगे मधुर, जानें पंडित शशिशेखर द्वारा अपना कल का राशिफल - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Kal Ka Rashifal 24 September 2025: मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों के प्रेम संबंध रहेंगे मधुर, जानें पंडित शशिशेखर द्वारा अपना कल का राशिफल - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Kal Ka Rashifal 24 September 2025: मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों के प्रेम संबंध रहेंगे मधुर, जानें पंडित शशिशेखर द्वारा अपना कल का राशिफल - Photo Gallery
Kal Ka Rashifal 24 September 2025: मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों के प्रेम संबंध रहेंगे मधुर, जानें पंडित शशिशेखर द्वारा अपना कल का राशिफल - Photo Gallery
Kal Ka Rashifal 24 September 2025: मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों के प्रेम संबंध रहेंगे मधुर, जानें पंडित शशिशेखर द्वारा अपना कल का राशिफल - Photo Gallery
Kal Ka Rashifal 24 September 2025: मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों के प्रेम संबंध रहेंगे मधुर, जानें पंडित शशिशेखर द्वारा अपना कल का राशिफल - Photo Gallery