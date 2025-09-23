Kal Ka Rashifal 24 September 2025: मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों के प्रेम संबंध रहेंगे मधुर, जानें पंडित शशिशेखर द्वारा अपना कल का राशिफल

वृष

वृष- कार्यों पर ध्यान केंद्रित करें, आप लक्ष्य के बहुत निकट खड़े हैं, इस समय आलस्य और लापरवाही बिल्कुल मत दिखाएं. कारोबार को आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, इसके लिए कुछ नए प्रोडक्ट की खरीद बेच भी शुरू कर सकते हैं. ग्रहों की स्थिति को देखते हुए पार्टनर या मित्र किसी बात को लेकर आपसे नाराज हो सकते हैं, उनके क्रोध पर क्रोध करने के बजाय उनकी भावनाओं को समझने का प्रयास करें. पारिवारिक झगड़े बढ़ने की आशंका है, घर का माहौल शांत करने के लिए न चाहते हुए भी कि न दूर जाने का फैसला लेना सकता है. सेहत में चिंता ही आपकी खराब सेहत का सबसे बड़ा कारण है, इसलिए कुछ बातें ईश्वर के ऊपर छोड़ दे और तनावमुक्त होकर अपना जीवन जीने का प्रयास करें.