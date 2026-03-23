Kal ka Rashifal 23 March 2026: किन राशि के लोगों को होगा व्यापार में फायदा, किन्हें बरतनी होगी सावधानी, जानें सभी 12 राशियों का हाल

Kal ka Rashifal 24 March 2026 | Rashifal Tomorrow | Horoscope Tomorrow | Tomorrow Rashifal: वैदिक पंचांग के अनुसार, मंगलवार (24 मार्च, 2026) को चैत्र माह की शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि पड़ रही है. मंगलवार को रोहिणी शाम को 7 बजकर 4 मिनट तक है. अगर कोई शुभ कार्य करना चाहते हैं तो अभिजित मुहूर्त 12 बजकर 3 मिनट से 12 बजकर 52 मिनट तक रहेगा. इसके राहुकाल का समय 03 बजकर 31 मिनट से 5 बजगर 3 मिनट तक रहेगा. इस दौरान कोई भी शुभ काम नहीं करना चाहिए. नक्षत्रों की बात करें तो मंगलवार को षष्ठी 4 बजकर 07 मिनट तक का योग है. मंगलवार को चन्द्रमा वृषभ में संचार करेंगे. मंगलवार को सूर्योदय 6 बजकर 21 मिनट पर जबकि सूर्यास्त 6 बजकर 34 मिनट पर होगा. मेष (Aries), वृषभ (Taurus), मिथुन (Gemini), कर्क (Cancer), सिंह (Leo), कन्या (Virgo), तुला (Libra), वृश्चिक (Scorpio), धनु (Sagittarius), मकर (Capricorn), कुंभ (Aquarius), और मीन (Pisces) राशि से जुड़े जातकों का दिन मंगलवार (24 मार्च, 2026) को कैसा रहेगा? यह जानने के लिए पढ़िये पूरी स्टोरी.