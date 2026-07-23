Aaj Ka Rashifal 24 July 2026: मेष से मीन तक जानें आज किस राशि की चमकेगी किस्मत और किसे रहना होगा सावधान

Aaj Ka Rashifal 24 July 2026: शुक्रवार का दिन कई राशियों के लिए नई उम्मीदें और अवसर लेकर आ रहा है. कुछ लोगों को करियर और कारोबार में सफलता मिल सकती है, जबकि कुछ को अपने फैसले सोच-समझकर लेने होंगे. प्रेम, परिवार, धन और स्वास्थ्य के मामलों में भी ग्रहों की चाल अलग-अलग प्रभाव डालेगी. आइए जानते हैं 24 जुलाई 2026 का दैनिक राशिफल.