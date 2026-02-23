Kal ka Rashifal 24 Feb 2026: दफ्तर में सीनियर्स से मिलेगी तारीफ, बिजनेस में होगी तरक्की; पढ़ें सभी 12 राशियों का हाल

Today Rashifal | Aaj ka Rashifal 24 February 2026 | Rashifal Today: वैदिक पंचांग के अनुसार, मंगलवार (24 फरवरी, 2026) को फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि पड़ रही है.अष्टमी तिथि का आरंभ भी मंगलवार को हो जाएगा. अष्टमी तिथि के साथ ही होलाष्टक की शुरुआत हो रही है.सूर्योदय सुबह 06 बजकर 51 मिनट पर होगा, जबकि सूर्यास्त शाम 06 बजकर 18 होगा. चंन्द्रोदय सुबह 10 बजकर 58 पर है, जबकि चन्द्रास्त रात 01 बजकर 40 पर होगा. (Aries), वृषभ (Taurus), मिथुन (Gemini), कर्क (Cancer), सिंह (Leo), कन्या (Virgo), तुला (Libra), वृश्चिक (Scorpio), धनु (Sagittarius), मकर (Capricorn), कुंभ (Aquarius), और मीन (Pisces) राशि से जुड़े जातकों का दिन रविवार (22 फरवरी, 2026) को कैसा रहेगा? यह जानने के लिए पढ़िये पूरी स्टोरी.