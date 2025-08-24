  • Home>
  Aaj Ka Rashifal 24 अगस्त रविवार का दिन लव लाइफ और व्यापार के लिहाज से है बेहद खास इन राशि वालो को होगा लाभ, जाने यहां मेंष से मीन का राशिफल

Aaj Ka Rashifal 24 अगस्त रविवार का दिन लव लाइफ और व्यापार के लिहाज से है बेहद खास इन राशि वालो को होगा लाभ, जाने यहां मेंष से मीन का राशिफल

Today Horoscope: आज 24 अगस्त 2025 रविवार का दिन है और आप भी जानना चाहते हैं कि आज आपकी राशि में क्या लिखा है, तो यहां आपको 12 राशियों (मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन) का आज का राशिफल (Aaj ka Rashifal) दिया गया है, जिसकी मदद से आप आज के दिन होने वाली संभावना के बारे में पता लगा सकते है और जान सकते हैं कि आज का दिन छात्रों के लिए, नौकरी करने वालों के लिए और  व्यापार करने वालों के लिए कैसा रहने वाला हैं।

By: chhaya sharma Last Updated: August 24, 2025 00:13:31 IST
Aaj Ka Rashifal 24 August 2025 Sunday - Photo Gallery
1/14

आज का राशिफल 24 अगस्त 2025 (Aaj ka Rashifal 24 August 2025)

आज 24 अगस्त 2025 रविवार का दिन है और हर दिन योग और नक्षत्र का हेरफेर होता है, जिसका असर हमारे रोजाना जीवन पर पड़ता है, ऐसे में अगर आप भी जानना चाहते हैं, कि आज आपके राशिफल मेें क्या लिखा है और आज का दिन आपके लिए कैसा रहने वाला है, तो यहां आपको 12 राशियों (मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन) का आज का राशिफल (Today Horoscope) दिया गया है, जिसे पढ़ कर आप आज आपके साथ होने वाली संभावना का पता लगा सकते है और जान सकते हैं, व्यपार, नौकरी और लव लाइफ में कोई खुशखबरी मिलेगी या नहीं? या धन का कोई बढ़ा लाभ हो सकता है या नहीं? तो चलिए जानते है यहां

Today Aries Horoscope - Photo Gallery
2/14

मेष राशि (Aries)

मेष राशि वालों आज अपने व्यवहार में आपको थोड़ा परिवर्तन करने कि जरूरत है| बदलाव के बाद आस-पास के लोग आपसे खुश रहेंगे साथ ही आपकी अच्छी छवि निखर कर लोगों के सामने आयेगी। इस राशि के लोगों को बिजनेस के काम से दूसरे राज्यों में जरुरी काम के लिए जाना पड़ सकता है। आज आप किसी नए काम को शुरू करना चाह रहे हैं तो घर के बड़े-बुजुर्गों का आर्शीवाद लेकर शुरू करें। इसका फायदा आपको भविष्य में जरूर मिलेगा। लवमेट आज अपने पार्टनर के स्वाथ्य का ख्याल रखे।

Today Taurus Horoscope - Photo Gallery
3/14

वृष राशि (Taurus)

वृष राशि वालों आज आप खुद को एनर्जेटिक महसूस करेंगे। इस ऊर्जा के साथ जिस काम को करेंगे वो समय पर पूरा हो जाएगा। इस राशि के इंजीनीयर्स आज अपने अनुभव का प्रयोग सही दिशा में करें तो उन्हें सफलता जरूर मिलेगी। आज तरक्की के कुछ ऐसे मामले सामने आएंगे जिसमें जीवनसाथी की सलाह आपके लिये फायदेमंद रहेगा। साथ ही पैसे कमाने की नयी योजनाएं बनाएंगे। इस राशि के जो लोग नौकरी करते हैं उन्हें कोई नयी जॉब का ऑफर मिल सकता हैं। लवमेट के लिए का दिन काफी बढ़िया रहेगा।

Today Gemini Horoscope - Photo Gallery
4/14

मिथुन राशि (Gemini) Today Gemini Horoscope

मिथुन राशि वालों आज का दिन सामान्य रहेगा। आज दाम्पत्य सम्बन्धों को बेहतर करने की कोशिश करें। साथ ही माता-पिता का पूरा सपोर्ट मिलेगा। इस राशि के लोगों का आज ट्रांसफर हो सकता है। बेहतर होगा आप इसे स्वीकार कर लें, क्योंकि आगे इससे आपको बड़ा फायदा हो सकता है। व्यावसायिक प्रगति के लिए आज का दिन अनुकूल है। धनलाभ होने का योग बन रहा हैं। जिससे आपका आर्थिक पक्ष पहले की अपेक्षा ज्यादा मजबूत होगा। अगर आप आर्किटेक क्षेत्र से जुड़े हैं तो आज ऑफिस में आपके काम की तारीफ होगी। हो सकता है आपका प्रमोशन भी हो जाये।

Today Cancer Horoscope - Photo Gallery
5/14

कर्क राशि (Cancer)

कर्क राशि वालों आज व्यापार में धन निवेश करें तो उन्हें लाभ प्राप्त होगा। जिससे आर्थिक पक्ष पहले से काफी अच्छा रहेगा। परिवार में आज किसी सदस्य से विवाद हो सकता है। बेहतर होगा आज बेवजह किसी बातों में दखल न दें। इस राशि के स्टूडेंट्स को आज परीक्षा में अच्छा परिणाम मिलेगा। साथ ही कला के क्षेत्र से जुड़े व्यक्तियों को आज सम्मान मिलने का योग बन रहा हैं और उनकी आय में भी बढ़ोत्तरी हो सकती है। अगर आप किसी जगह निवेश करना चाह रहे हैं तो अच्छी तरह सोच-विचार कर करें।

Today Leo Horoscope - Photo Gallery
6/14

सिंह राशि (Leo)

सिंह राशि वालों आज का दिन अच्छा रहने वाला है। आज पारिवारिक स्तर पर खुशियों में वृद्धि संभव है। पूरा दिन खुशनुमा बना रहेगा। साथ ही संतान की शिक्षा में उन्नति होने की संभावना हैं। पढाई की प्रति उनकी गम्भीरता और बढ़ेगी। माता-पिता का स्वास्थ्य आज काफी अच्छा रहेगा। इस राशि के लोग अगर आज किसी नये बिजनेस की शुरुआत करना चाहते है तो आज का दिन शुभ हैं। जो लोग बेरोजगार हैं उन्हें किसी अच्छी कम्पनी से जॉब के लिये कॉल आ सकती है।

Today Virgo Horoscope - Photo Gallery
7/14

कन्या राशि (Virgo)

कन्या राशि वालों आज आपका दिन बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। आप किसी काम में बेहतरीन परफॉरमेंस देने के लिए कुछ नया करने की करें। सफलता जरूर हासिल होगी। आर्थिक पक्ष आज मजबूत रहेगा। आज आपके स्वास्थ्य में भी सुधार होने की संभावना है। अपने साथी स के साथ ज्यादा समय बितायेंगे। साहित्य और तकनीकी के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए समय अनुकूल रहेगा। बच्चो को आज किसी नयें प्रोजेकट पर काम करने का मोका मिलेगा। जिससे उन्हें उसमें कुछ नया सिखने को भी मिलेगा।

Today Libra Horoscope - Photo Gallery
8/14

तुला राशि (Libra)

तुला राशि वालों आज का दिन ठीक-ठाक रहेगा। आज व्यापार में थोड़ा नुकसान हो सकता है। बेहतर होगा की सचेत होकर काम करें। नए कार्यों में आपको भाग्य का साथ मिलेगा। धन प्राप्ति के अच्छे योग हैं। इस राशि के उच्च शिक्षा से जुड़े छात्रों को अपनी मेहनत के बराबर परिणाम हासिल होगा। घर में बड़े भाई की मदद से आत्मविश्वास बढ़ेगा। करियर में नए आयाम स्थापित करेंगे। अगर आज नयी जमीन लेने की सोच रहे हैं तो शुभ महुरत जरूर जाच ले अच्छा रहेगा। आज शाम को परिवारवालो के साथ ज्यादा समय बितेगा, जिससे घर का महोल खुशनुमा रहेगा।

Today Scorpio Horoscope - Photo Gallery
9/14

वृश्चिक राशि (Scorpio)

वृश्चिक राशि वालों आज धनवर्षा करने वाला है। साथ ही नया वाहन लेने की स्थिति बन रही है। मित्रों के सहयोग से रूके हुए कार्य पूरे हो जायेंगे। आज आपके घर कोई दूर का रिश्तेदार आ सकता हैं, जिससे ख़र्च में वृद्धि होने की संभावना बन रही है। शाम तक घर का महौल खुशनुमा बन जायेगा। इस राशि के जो लोग विवाहित हैं आज एक दूसरे को खुश रखने के लिए गिफ्ट का आदान-प्रदान कर सकते हैं। जो लोग प्रापर्टी डिलर का काम कर रहे हैं उनके लिये आज का दिन फायदेमंद रहेगा। किसी पुरानी प्रापर्टी की बिक्री से धनलाभ होगा। मेडिटेशन करने से आपके अंदर नई ऊर्जा का प्रवाह होगा।

Today Sagittarius Horoscope - Photo Gallery
10/14

धनु राशि (Sagittarius)

धनु राशि वालों आज आपका दिन पहले से ठीक रहेगा। आज आपका अधिक समय बच्चों के साथ बितेगा। साथ ही रात को अच्छे डिनर का अनुभव होगा। इस राशि के जो लोग अपना व्यापार विदेश में शुरू करना चाहते है तो थोडा रूक जायें। आज आप कार खरीदना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं, शुभ समय देखकर खरीदें। आज आपके व्यावसायिक क्षेत्र में बदलाव आने की संभावनाएँ बन रही हैं। स्वास्थ्य में आज थोड़ी गिरावट हो सकती है, इसलिए बहार का खाना एवॉइड करें, इससे आपको बेहतर फिल होगा।

Today Capricorn Horoscope - Photo Gallery
11/14

मकर राशि (Capricorn)

मकर राशि वालों छात्रों को थोड़ी अधिक मेहनत करनी होगी। कई दिनों से मैथ्स में आ रही प्राबल्म आज सॉल्व हो जायेगी। खुद को शांत रखने की कोशिश करेंगे और सफल हो जाएंगे। इस राशि के जो मीडिया से जुड़े हुए हैं आज उन्हें काफी भागदौड़ करनी पड़ सकती हैं। आज जीवनसाथी के किसी छोटी बात को लेकर बहस की सम्भावना बन रही है, हो सके तो अपने गुससे पर काबू पायें रखें। बेहतर होगा घर के बहार भी वाद-विवाद से दूर रहें। आज अपना काम खुद करें, किसी और पर ना टाले।

Today Aquarius Horoscope - Photo Gallery
12/14

कुंभ राशि (Aquarius)

कुंभ राशि वालों आज किस्मत आपके साथ रहेगी। आज आप स्वतंत्रता से काम करने के बारे में विचार करेंगे तो फायदा हो सकता है। ऑफिस में कुछ चीजें तय समय से देरी में पूरी होंगी। शॉर्टकट अपनाने से बचें वरना बनता हुआ काम बिगड़ सकता है। राशि के वकीलों के लिए आज का दिन बेहतरीन रहेगा। आज आपकी किसी पुराने केस में जीत हासिल होगी। साथ ही नए केस मिलने की संभावना हैं। बच्चे आज अपनी माता का घर के काम में सहायता करेंगे जिससे आपकी माता आपसे खुश रहेंगें।

Today Pisces Horoscope - Photo Gallery
13/14

मीन राशि (Pisces)

मीन राशि वालों आज आपका धार्मिक कार्यों में अधिक लगेगा। शाम तक किसी धार्मिक आयोजन में जाने का योग बन सकता है। इस राशि के जो लगो लोहे का बिजनेस का कारोबार कर रहे हैं उन्हें उम्मीद से कम लाभ होगा। जो छात्र फाइन आर्ट्स से जुड़ें है आज उन्हें क्लास टीचर से वाहवाही मिलेगी। इस राशि के लवमेट को आज थोड़ी सावधानी रखने की जरूरत हैं वरना छोटी सी बात विवाद का कारण बन सकती है वाणी पर भी सयंम बनायें रखना चाहिए।

Disclaimer - Photo Gallery
14/14

Disclaimer

Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है। पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें। इन खबर इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है।

TOP CATEGORIES

