Kal Ka Rashifal 23 September 2025: मेष, मिथुन और कर्क राशि वालों को करना पड़ सकता है चुनौतियों का सामना, पढ़ें पंडित शशिशेखर द्वारा अपना कल का राशिफल

मेष

मेष- मेष राशि के जिन लोगों के बॉस के साथ संबंध अच्छे हैं, वह इसे कायम रखने का प्रयास करें क्योंकि ग्रहों की चाल आप दोनों के रिश्ते में कुछ खींचतान कराने वाली चल रही हैं. खर्च बहुत सोच समझ कर करना होगा फिर चाहे वह व्यापार हो या अन्य किसी भी प्रकार की खरीदारी हो. युवा वर्ग को जुबान पर नियंत्रण रखना होगा अन्यथा हंसी खुशी के माहौल में ग्रहण लगने में तनिक भी समय नहीं लगेगा. किसी रिश्तेदार या मित्र की खराब सेहत के कारण अस्पताल के चक्कर काटने पड़ सकते हैं. सेहत में जिन लोगों को भी थायराइड की समस्या पहले से है, वह एक बार फिर से चेक करा ले, क्योंकि इसके बढ़ने की आशंका है.