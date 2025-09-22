Kal Ka Rashifal 23 September 2025: मेष, मिथुन और कर्क राशि वालों को करना पड़ सकता है चुनौतियों का सामना, पढ़ें पंडित शशिशेखर द्वारा अपना कल का राशिफल - Photo Gallery
Kal Ka Rashifal 23 September 2025: मेष, मिथुन और कर्क राशि वालों को करना पड़ सकता है चुनौतियों का सामना, पढ़ें पंडित शशिशेखर द्वारा अपना कल का राशिफल

Kal Ka Rashifal 23 September 2025: आज 23 सितंबर मंगलवार के दिन आश्विन शुक्ल द्वितीया तिथि, हस्त नक्षत्र और ब्रह्म योग है. चंद्रमा की स्थिति की बात करें तो वह कन्या राशि में रहेंगे. नवरात्र का दूसरा दिन माता ब्रह्मचारिणी को समर्पित है. मां ब्रह्मचारिणी की आराधना से भक्तों को मनोबल, धैर्य, आत्मसंयम की प्राप्ति के साथ ही जीवन की कठिनाइयों से पार पाने का साहस मिलता है और उनकी कृपा से सभी कार्य सिद्ध होते हैं. देवी ब्रह्मचारिणी की कृपा और ग्रहों की चाल में कैसा बीतेगा आज का दिन. तो जानिए पंडित शशिशेखर से कैसा रहेगा आपके लिए कल का दिन 

By: Pandit Shashishekhar Tripathi Last Updated: September 22, 2025 12:46:08 PM IST
aries horoscope - Photo Gallery
1/12

मेष

मेष- मेष राशि के जिन लोगों के बॉस के साथ संबंध अच्छे हैं, वह इसे कायम रखने का प्रयास करें क्योंकि ग्रहों की चाल आप दोनों के रिश्ते में कुछ खींचतान कराने वाली चल रही हैं. खर्च बहुत सोच समझ कर करना होगा फिर चाहे वह व्यापार हो या अन्य किसी भी प्रकार की खरीदारी हो. युवा वर्ग को जुबान पर नियंत्रण रखना होगा अन्यथा हंसी खुशी के माहौल में ग्रहण लगने में तनिक भी समय नहीं लगेगा. किसी रिश्तेदार या मित्र की खराब सेहत के कारण अस्पताल के चक्कर काटने पड़ सकते हैं. सेहत में जिन लोगों को भी थायराइड की समस्या पहले से है, वह एक बार फिर से चेक करा ले, क्योंकि इसके बढ़ने की आशंका है.

tauras horoscope - Photo Gallery
2/12

वृष

वृष- पुराने कार्यस्थल पर वापसी की संभावना है, भूतपूर्व बॉस द्वारा कार्यस्थल को पुनः ज्वाइन करने का ऑफर दिया जा सकता है. आर्थिक दृष्टि से दिन शुभ है, रोजगार में तरक्की होने की प्रबल संभावना है. प्रेमी प्रेमिका के साथ अच्छा समय व्यतीत करने का मौका मिलेगा, लेकिन आपको घर भी समय पर पहुंचना है इस बात का भी ध्यान रखें. घर में कलह होने की आशंका है, इसलिए आज के दिन विवादित मुद्दे की घर पर चर्चा करने से बचें . सेहत पर ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि मौसम में परिवर्तन होने से स्वास्थ्य में कुछ गिरावट आ सकती है.

gemini horoscope - Photo Gallery
3/12

मिथुन

मिथुन- कार्यों को आसान बनाने और समय पर निपटाने के लिए मिथुन राशि वाले आज शॉर्टकट तरीके से काम करते हुए नजर आ सकते हैं. किसी विदेशी कंपनी के साथ जुड़कर काम करने का मौका मिले, तो इस प्रस्ताव पर विचार जरूर करें. युवा वर्ग को छिपी हुई प्रतिभा को उजागर करने का मौका मिलेगा. भूतपूर्व पार्टनर को याद करके भावुक हो सकते हैं. मन की आवाज आपको सही रास्ते पर ले जाएगी, इसलिए अंतर्मन की बात सुने और उसी अनुसार चलने का प्रयास करें. सेहत में गिरते बालों की समस्या को लेकर काफी परेशान दिखेंगे, इस विषय में डॉक्टर से परामर्श भी लें सकते हैं.

cancer horoscope - Photo Gallery
4/12

कर्क

कर्क- कर्क राशि वालों को आज के दिन समय कम और कार्यभार अधिक होने जैसी स्थिति का सामना करना पड़ सकता है. व्यापारी वर्ग पर्याप्त मात्रा में सामान रखें क्योंकि सामान की उपलब्धता न होने के कारण दुकान आया ग्राहक खाली हाथ वापस लौट सकता है. कपल्स के लिए दिन शुभ है, यदि संभव है तो आज साथ में देवी दर्शन के लिए जाएं और उन्हें लाल रंग की चुनरी भी चढ़ाएं. घर में पूजा पाठ या धार्मिक कार्यक्रम को कराने की रूपरेखा तैयार हो सकती है. सेहत की बात करें तो बहुत अधिक मीठा और स्पाइसी खाने से परहेज करना है, दोनों ही चीजों की अधिकता स्वास्थ्य के लिए हानिकारक साबित हो सकती है.

leo horoscope - Photo Gallery
5/12

सिंह

सिंह- इस राशि वाले लोगों की मदद करने के लिए तैयार रहें क्योंकि आज कई लोग आपके पास सहयोग की उम्मीद से आ सकते हैं. जो लोग फर्नीचर का काम करते हैं या अन्य किसी तरह की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उन्हें अच्छी डील करने का मौका मिलेगा. मध्यस्थता कराने का मौका मिल सकता है, दो लोगों के बीच की बढ़ती दूरियों को खत्म करने की कोशिश रंग लाएगी. खर्च बढ़ने की आशंका है, हाथ समेट कर चलने का प्रयास करें अन्यथा उधार लेने की स्थिति का भी सामना करना पड़ सकता है. जुकाम के कारण सेहत नरम लगेगी और न ही किसी कार्य को करने में मन लगेगा.

virgo horoscope - Photo Gallery
6/12

कन्या

कन्या- सैलरी इंक्रीमेंट या प्रमोशन से जुड़े शुभ समाचार मिलने की संभावना है. जो लोग पूजा पाठ सामग्री या फूल आदि का काम करते हैं, उनके कारोबार में अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी, तो वहीं दूसरी ओर पुराने संपर्कों के माध्यम से कोई बड़ा सौदा होने की संभावना है. ग्रहों का सहयोग मिलेगा और आज आप सभी पुराने कार्यों को पूरा करने में सफल होंगे. घर का माहौल आनंदित रहेगा, कुछ दोस्तों यारों का घर पर आगमन हो सकता है. हाथों में स्किन एलर्जी होने की आशंका है, आप जो भी ब्यूटी प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी एक बार एक्सपायरी डेट जरूर चेक कर लें.

libra horoscope - Photo Gallery
7/12

तुला

तुला- इस राशि के जिन लोगों का प्रमोशन ड्यू चल रहा है, वह अपनी कार्यप्रणाली दुरुस्त रखें. जिससे प्रमोशन में कोई बाधा न आने पाए. कोर्ट कचहरी से जुड़े मामले में व्यापारी वर्ग को राहत मिलती दिखाई दे रही है, सामने वाली पार्टी से आपको समझौते का प्रस्ताव भी मिल सकता है, जिस पर आपको विचार जरूर करना चाहिए. यात्रा के योग है, लेकिन अकेले यात्रा करने से आपको बचना है. दंपति अपने बीच के मनमुटाव को दूर करने का प्रयास करें, अन्यथा यह बातें परिवार के सामने आ सकती है. आंखों से जुड़ी समस्या के कारण आज कुछ परेशान हो सकते हैं बिना किसी देरी के किसी अच्छे नेत्र विशेषज्ञ से परामर्श लें.

scorpio horoscope - Photo Gallery
8/12

वृश्चिक

वृश्चिक- भाग्य का साथ मिलने से वृश्चिक राशि वालों की थोड़ी मेहनत भी अच्छे परिणाम दिलाने में मदद करेगी. कारोबार में कुछ कठिन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, जिसके लिए मानसिक रूप से पहले से तैयार रहें. किसी दूसरे व्यक्ति की दखलंदाजी के कारण कपल्स के बीच बहस होने की आशंका है. सुरक्षा के तौर पर जमा पूंजी और गहनों को बैंक में रखने का विचार बना सकते हैं. यदि स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा है तो ग्रहों की स्थिति को देखते हुए आज सेहत में अपेक्षा जनक सुधार देखने को मिलेंगे.

saggitarius horoscope - Photo Gallery
9/12

धनु

धनु- इस राशि वाले सभी लोगों के संपर्क में रहें, क्योंकि आज आपको सहयोग की आवश्यकता पड़ सकती है. तो वहीं दूसरी ओर बॉस की नजर में है, इसलिए अपना सारा ध्यान काम पर रखें. नए प्रोजेक्ट पर निवेश करने से बचने की सलाह दी जाती है, क्योंकि ग्रहों की चाल आपको लाभ की जगह नुकसान कराने के फिराक में हैं. विद्यार्थी वर्ग सुबह जल्दी उठकर अध्ययन करने का प्रयास करें. पिता की सेहत को लेकर सचेत रहना होगा, यह जिम्मेदारी दूसरों पर न छोड़कर स्वयं उठाने का प्रयास करें और उनका ध्यान रखें. चोट-चपेट लगने की आशंका है इसलिए वाहन बहुत सावधानी के साथ चलाएं. ऊंचाई वाली जगह पर भी बहुत सावधानी के साथ काम करें.

capricorn horoscope - Photo Gallery
10/12

मकर

मकर- मकर राशि वाले नौकरी बदलाव का विचार बना सकते हैं, लेकिन आज के दिन ऐसा कोई भी फैसला लेने से बचें. आज व्यवसाय में बहुत ज्यादा व्यस्तता रहेगी, लेकिन आपकी मेहनत के परिणाम भी बहुत ही अच्छे प्राप्त होंगे. युवा वर्ग को पीछे मुड़कर देखने के बजाय आगे बढ़ने पर फोकस करना है, बस पुरानी गलतियों से सबक लें और उन्हें दोहराने की गलती न करें. जीवनसाथी के साथ देवी या देव दर्शन के लिए मंदिर जाने का प्लान बनेगा. सेहत में आपको दवा समय पर लेनी है और लंबे समय तक भूखे पेट भी नहीं रहना है क्योंकि एसिडिटी की समस्या होने की आशंका है.

aquarius horoscope - Photo Gallery
11/12

कुंभ

कुंभ- इस राशि के लोग अधीनस्थ पर दबाव बनाने का प्रयास न करें क्योंकि आज आप से कुछ इस तरह की गलती होने की आशंका है. रियल एस्टेट का काम कर रहें लोगों के हाथ कुछ अच्छी डील लगने की संभावना है. जो लोग नौकरी की तलाश में भटक रहे हैं, वह ऑनलाइन प्लेटफार्म के माध्यम से नौकरी तलाशने का प्रयास करें. संतान की सेहत और संगत दोनों ही मामलें में अलर्ट रहना है, क्योंकि दोनों के ही बिगड़ने की आशंका है. सेहत में वायरस बीमारी की चपेट में आने की आशंका है, बचाव के तौर पर इम्यून सिस्टम मजबूत रखें.

pisces horoscope - Photo Gallery
12/12

मीन

मीन- दिन की शुरुआत से ऑफिशियल कार्यों को निपटाने में लिप्त रहेंगे, कार्य भी अधिक रहेगा लेकिन दोपहर के बाद से स्थिति में मामूली सुधार की गुंजाइश है. कारोबार के लिए जो भी मेहनत कर रहे थे, वह प्रयास रंग लाएंगे. आज कोई बड़ी डील होने की संभावना है. युवा वर्ग गुरु के बताए गए मार्गदर्शन पर चलने का प्रयास करें, उनकी बातों को सर्वोपरि रखें. किसी बात को लेकर भाई-बहन के साथ बहसबाजी होने की आशंका है. स्टमक से जुड़ी कोई समस्या होने की आशंका है, पित्त बनना, एसिडिटी जैसी समस्या का सामना भी करना पड़ सकता है.

Kal Ka Rashifal 23 September 2025: मेष, मिथुन और कर्क राशि वालों को करना पड़ सकता है चुनौतियों का सामना, पढ़ें पंडित शशिशेखर द्वारा अपना कल का राशिफल

Kal Ka Rashifal 23 September 2025: मेष, मिथुन और कर्क राशि वालों को करना पड़ सकता है चुनौतियों का सामना, पढ़ें पंडित शशिशेखर द्वारा अपना कल का राशिफल

