Kal ka Rashifal 23 March 2026: किन राशि के लोगों को मिलेगी संपत्ति और किसे होगा व्यापार में घाटा, जानें मेष से मीन तक की राशियों का हाल

Kal Rashifal 23 March 2026 | Rashifal Today | Horoscope Tomorrow | Tomorrow Rashifal: सोमवार को राम राज्य महोत्सव और श्री लक्ष्मी पंचमी भी मनाई जाएगी. वैदिक पंचांग के अनुसार , सोमवार (23 मार्च, 2026) को चैत्र शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि पड़ रही है. 23 मार्च को चैत्र नवरात्र का पांचवां दिन है. यहां पर ध्यान रखें कि सोमवार शाम 6 बजकर 39 मिनट तक पंचमी तिथि रहेगी. 23 मार्च को रात 8 बजकर 50 मिनट तक कृतिका नक्षत्र रहेगा और सोमवार दोपहर 12 बजकर 22 मिनट तक विष्कुम्भ योग रहेगा. मेष (Aries), वृषभ (Taurus), मिथुन (Gemini), कर्क (Cancer), सिंह (Leo), कन्या (Virgo), तुला (Libra), वृश्चिक (Scorpio), धनु (Sagittarius), मकर (Capricorn), कुंभ (Aquarius), और मीन (Pisces) राशि से जुड़े जातकों का दिन सोमवार (23 मार्च, 2026) को कैसा रहेगा? यह जानने के लिए पढ़िये पूरी स्टोरी.