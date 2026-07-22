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Aaj Ka Rashifal 23 July  2026: ग्रहों की चाल बदलेगी गुरुवार का मिजाज, जानें नौकरी, कारोबार और रिश्तों में कैसा रहेगा आज का दिन जानें सभी 12 राशियों का राशिफल

Aaj Ka Rashifal 23 July  2026: गुरुवार का दिन कुछ लोगों के लिए नई शुरुआत का संकेत दे सकता है, तो कुछ को धैर्य और समझदारी से फैसले लेने की जरूरत होगी. ग्रह-नक्षत्रों की चाल के अनुसार आज किसी को करियर में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, तो किसी को रिश्तों और सेहत पर ज्यादा ध्यान देना होगा. आइए जानते हैं 23 जुलाई 2026 का दैनिक राशिफल.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

By: Shivashakti Narayan Singh | Published: July 23, 2026 7:34:18 AM IST

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आज का मेष राशिफल - Photo Gallery
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आज का मेष राशिफल ( Aaj Ka Mesh Rashifal)

आज अपनी जेब पर थोड़ा नियंत्रण रखना बेहतर रहेगा. छोटी-छोटी जरूरतें भी अचानक बड़ा खर्च बन सकती हैं. कामकाज में आपका उत्साह बना रहेगा और किसी पुराने प्रयास का सकारात्मक परिणाम मिलने के संकेत हैं. दूसरों की राय को लेकर ज्यादा परेशान न हों, क्योंकि हर किसी को खुश रखना संभव नहीं होता. अगर किसी नए काम की शुरुआत करने की सोच रहे हैं तो समय अनुकूल है. शाम तक किसी करीबी से अच्छी बातचीत आपका मन हल्का कर सकती है.

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आज का वृष राशिफल - Photo Gallery
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आज का वृषभ राशिफल (Aaj Ka Vrishabh Rashifal )

आज आपका शांत स्वभाव कई उलझनों को आसान बना सकता है. किसी विवाद में पड़ने के बजाय समझदारी से बात रखना आपके लिए फायदेमंद रहेगा. जिद छोड़कर परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालेंगे तो काम तेजी से पूरे होंगे. स्वास्थ्य के लिहाज से थोड़ी शारीरिक गतिविधि दिन को बेहतर बना सकती है. परिवार के किसी सदस्य की सलाह आपके लिए उपयोगी साबित हो सकती है. पुराने मनमुटाव खत्म करने की पहल भी आज की जा सकती है.

आज का मिथुन राशिफल - Photo Gallery
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आज का मिथुन राशिफल  (Aaj Ka Mithun Rashifal)

काफी समय बाद आपको अपने भीतर नई ऊर्जा महसूस होगी. जिन कामों को आप लगातार टालते आ रहे थे, उन्हें पूरा करने के लिए दिन अच्छा है. ऑफिस या कारोबार में आपकी सक्रियता लोगों का ध्यान खींच सकती है. किसी नई जिम्मेदारी से घबराने की जरूरत नहीं है. अगर मन में कोई योजना चल रही है तो उस पर काम शुरू करने का यही सही समय है. दिन के अंत तक आपकी मेहनत संतोष दे सकती है.

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आज का कर्क राशिफल - Photo Gallery
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आज का कर्क राशिफल (Aaj Ka Kark Rashifal)

आज आपका ध्यान भविष्य की योजनाओं पर रहेगा. जल्दबाजी से बचेंगे तो कई फैसले आपके पक्ष में जा सकते हैं. घर और काम के बीच संतुलन बनाने की कोशिश सफल रहेगी. लगातार भागदौड़ के बीच खुद के लिए थोड़ा समय निकालना भी जरूरी है. किसी पुराने दोस्त या रिश्तेदार से बातचीत मन को सुकून दे सकती है. शाम का समय परिवार के साथ बिताने का मौका मिल सकता है.

आज का सिंह राशिफल - Photo Gallery
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आज का सिंह राशिफल  (Aaj Ka Singh Rashifal)

भावनाओं में बहकर कोई बड़ा फैसला लेने से बचें. आज हर बात पर तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय पहले पूरी स्थिति समझना ज्यादा बेहतर रहेगा. कार्यस्थल पर वरिष्ठों की सलाह आपके काम आ सकती है. किसी जिम्मेदारी से पीछे हटने की बजाय उसे पूरे आत्मविश्वास से निभाने की कोशिश करें. निजी जीवन में भी धैर्य बनाए रखने से रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी. दिन के आखिर में मन पहले से ज्यादा शांत महसूस होगा.

आज का कन्या राशिफल - Photo Gallery
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आज का कन्या राशिफल (Aaj Ka Kanya Rashifal)

आज का दिन आपके लिए कई अच्छी संभावनाएं लेकर आ सकता है. लंबे समय से जिस अवसर का इंतजार था, वह अचानक सामने आ सकता है. काम के साथ-साथ निजी जीवन को भी समय देना जरूरी होगा. परिवार या साथी के साथ बिताए गए कुछ पल पूरे दिन की थकान दूर कर सकते हैं. अगर किसी नए निर्णय पर विचार कर रहे हैं तो भरोसेमंद लोगों से सलाह लेने में संकोच न करें. सकारात्मक सोच आपको आगे बढ़ने में मदद करेगी.

आज का तुला राशिफल - Photo Gallery
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आज का तुला राशिफल (Aaj Ka Tula Rashifal)

आज कुछ ऐसे फैसले लेने पड़ सकते हैं जिनके लिए आप पहले से तैयारी कर रहे थे. अपनी बात साफ और शांत तरीके से रखने की कोशिश करें, इससे लोगों का भरोसा बढ़ेगा. पैसों से जुड़े मामलों में जल्दबाजी करना ठीक नहीं रहेगा. अगर किसी से मनमुटाव चल रहा है तो बातचीत के जरिए दूरी कम हो सकती है. दिन के आखिर में कोई अच्छी खबर आपका मूड बेहतर कर सकती है.

आज का वृश्चिक राशिफल - Photo Gallery
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आज का वृश्चिक राशिफल (Aaj Ka Vrishchik Rashifal)

आज आपके पास कई काम एक साथ आ सकते हैं, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है. प्राथमिकता तय करके आगे बढ़ेंगे तो मुश्किलें आसान लगेंगी. किसी पुराने अनुभव का फायदा आज मिल सकता है. सेहत को लेकर लापरवाही न करें और आराम के लिए भी समय निकालें. दोस्तों या परिवार के साथ बिताया गया समय मानसिक तनाव कम करने में मदद करेगा.

आज का धनु राशिफल - Photo Gallery
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आज का धनु राशिफल (Aaj Ka Dhanu Rashifal)

आज किसी जरूरी काम को लेकर नई जानकारी मिल सकती है, जो आगे चलकर आपके लिए फायदेमंद साबित होगी. बिना पूरी बात जाने कोई फैसला लेने से बचें. नौकरी या कारोबार में नए लोगों से मुलाकात भविष्य के लिए लाभदायक हो सकती है. परिवार का सहयोग आपके आत्मविश्वास को मजबूत करेगा. शाम के समय किसी पुराने दोस्त से बातचीत होने की संभावना है.

आज का मकर राशिफल - Photo Gallery
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आज का मकर राशिफल (Aaj Ka Makar Rashifal)

आज का दिन सुकून और संतुलन लेकर आ सकता है. जिन कामों को लेकर पिछले कुछ दिनों से दबाव महसूस कर रहे थे, उनमें राहत मिलने के संकेत हैं. घर का माहौल भी पहले से बेहतर रहेगा. अपने मन की बात किसी भरोसेमंद व्यक्ति से साझा करेंगे तो हल्का महसूस करेंगे. नए अवसरों पर नजर बनाए रखें, क्योंकि छोटी शुरुआत भी आगे बड़ा फायदा दे सकती है.

आज का कुंभ राशिफल - Photo Gallery
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आज का कुंभ राशिफल (Aaj Ka Kumbh Rashifal)

आज मन में कई तरह के विचार एक साथ चल सकते हैं. किसी भी बात को जरूरत से ज्यादा सोचने के बजाय परिस्थितियों को सामान्य नजरिए से देखने की कोशिश करें. कार्यक्षेत्र में धैर्य बनाए रखना आपके लिए फायदेमंद रहेगा. खर्चों पर नियंत्रण रखें और बेवजह की बहस से दूरी बनाएं. दिन ढलते-ढलते मन की बेचैनी कम होगी और राहत महसूस होगी.

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आज का मीन राशिफल (Aaj Ka Meen Rashifal)

आज आपके भीतर नई ऊर्जा और उत्साह बना रहेगा. लंबे समय से रुका कोई काम आगे बढ़ सकता है. अगर किसी योजना पर काम शुरू करना चाहते हैं तो समय आपके पक्ष में दिखाई दे रहा है. अपनी दिनचर्या और सेहत पर भी ध्यान दें, क्योंकि छोटी लापरवाही आगे परेशानी बढ़ा सकती है. परिवार के साथ बिताए गए पल दिन को यादगार बना सकते हैं. आत्मविश्वास के साथ उठाया गया कदम आपको सही दिशा में ले जाएगा.

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डिस्क्लेमर

इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें.Inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.

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