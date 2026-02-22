Kal ka Rashifal 23 Feb 2026: कारोबारी पार्टनर से रहें सतर्क, नौकरी में मिलेगा प्रमोशन; पढ़ें सभी 12 राशियों का हाल

Kal ka Rashifal 23 February 2026: वैदिक पंचांग के अनुसार, सोमवार (23 फरवरी, 2026) को फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि पड़ेगी. सोमवार को चंद्रमा मेष राशि में संचरण करेंगे. सोमवार को भरणी नक्षत्र और ब्रह्मा योग का संयोग भी बन रहा है. सोमवार को अभिजीत मुहूर्त 12:04− 12:50 मिनट तक रहेगा. इस दौरान आप शुभ काम कर सके हैं. अशुभ समय की बात करें तो राहुकाल सुबह 08 बजकर 09 मिनट से 09 बजकर 35 मिनट तक रहेगा. (Aries), वृषभ (Taurus), मिथुन (Gemini), कर्क (Cancer), सिंह (Leo), कन्या (Virgo), तुला (Libra), वृश्चिक (Scorpio), धनु (Sagittarius), मकर (Capricorn), कुंभ (Aquarius), और मीन (Pisces) राशि से जुड़े जातकों का दिन रविवार (22 फरवरी, 2026) को कैसा रहेगा? यह जानने के लिए पढ़िये पूरी स्टोरी.