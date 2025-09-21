Aaj Ka Rashifal, 22 September 2025: मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों को हो सकता है आर्थिक नुकसान, जानें पंडित शशिशेखर द्वारा अपना कल का राशिफल

तुला

तुला- तुला राशि के लोग कार्यों को जल्दी-जल्दी निपटाने का प्रयास करें क्योंकि कुछ जरूरी कार्यों के चलते काम से ब्रेक लेना पड़ सकता है. दूसरों की सहायता करना अच्छी बात है लेकिन अपने कार्यों को पूरा करने के बाद ही आगे बढ़े. व्यापारी वर्ग के सरकारी कार्य में देरी की आशंका है, हो सकता है यही मेहनत आपको कल भी करनी पड़ जाए . युवा वर्ग ने यदि मन की बात कहने के लिए आज का दिन चुना है, तो अपने इस प्लान पर पुनः विचार जरूर करें क्योंकि ग्रहों की स्थिति अनुकूल न होने से आपको अपेक्षा के विपरीत जवाब मिल सकता है. व्यर्थ का खर्च न हो इस बात का ध्यान रखें, इस समय आपका बचत पर ध्यान देना बेहद जरूरी है. सेहत उत्तम रहेगी लेकिन आपको क्रोध पर नियंत्रण करना है क्योंकि गुस्सा आने से बीपी हाई हो सकता है.