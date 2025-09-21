Aaj Ka Rashifal, 22 September 2025: मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों को हो सकता है आर्थिक नुकसान, जानें पंडित शशिशेखर द्वारा अपना कल का राशिफल
Aaj Ka Rashifal, 22 September 2025 : आज का दिन ग्रहीय और धार्मिक दृष्टि से बेहद खास है. आश्विन शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि, उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र और शुक्ल योग है. चंद्रमा बुध की राशि कन्या में रहेंगे. आज से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत भी हो रही है. नवरात्रि में मां दुर्गा की शक्ति के विभिन्न रूपों की आराधना की जाती है. आज नवरात्रि का पहला दिन है, यह दिन मां शैलपुत्री को समर्पित है. देवी आदिशक्ति का आशीर्वाद और ग्रहों के प्रभाव में कैसे बीतेगा आपका आज का दिन, तो चलिए जानते हैं पंडित शशिशेखर त्रिपाठी (Pandit Shashishekhar Tripathi) द्वारा बताए गए अन्य राशि के लोगों के लिए कैसा रहेगा कल का दिन, पढ़ें कल का राशिफल.
मेष
मेष- मेष राशि के लोग फाइल्स संभालकर रखें क्योंकि इनके मिस्प्लेस होने की आशंका है. व्यापारी वर्ग कोई भी डील करने में जल्दबाजी न दिखाएं. मौसमी परिवर्तन कारोबार को प्रभावित कर सकता है, जिस कारण आज मुनाफा कम ही होने की संभावना होगी. जीवनसाथी का पूरा सपोर्ट मिलेगा, ऑफिशियल कार्यों में भी आपका सहयोग करती हुई नजर आ सकती है. युवा वर्ग करियर के मामले में गुरु या गुरु तुल्य व्यक्ति की सलाह को सर्वोपरि रखें, क्योंकि उनके पास आप से ज्यादा ज्ञान और तजुर्बा है. परिवार के साथ समय व्यतीत करने का प्रयास करें, खासतौर से बच्चों के साथ अन्यथा आपके और उनके बीच एक दूरी रेखा खिंच सकती है. यदि लगातार सिर में दर्द बना रहता है, तो एक बार डॉक्टर से परामर्श जरूर लें.
वृष
वृष- इस राशि के लोग सोच-विचार कर ही किसी की बातों पर विश्वास करें, अन्यथा धोखा खा सकते हैं. सुबह से जिन कामों को लेकर व्यापारी वर्ग परेशान थे, उन्हें दोपहर के बाद से गति मिलेगी. आर्थिक मामलों में स्पष्टता न रहने के कारण बिजनेस पार्टनर से कहा सुनी होने की आशंका है. न केवल बड़े बुजुर्गों की सेहत बल्कि उनके मान सम्मान का भी ध्यान रखें और उनकी बातों को प्राथमिकता दे, जिससे वह आंतरिक तौर पर खुश रह सके. पारिवारिक संबंधो को जोड़ कर रखने का प्रयास करें. बीमारी पर धन खर्च होने की आशंका है, इसलिए सेहत को लेकर अलर्ट रहें और अपना ध्यान रखें.
मिथुन
मिथुन- मिथुन राशि के जो लोग एक टीम में काम कर रहे हैं, उन्हें सहकर्मी और अधीनस्थ के साथ स्वभाव नम्र रखना है, अन्यथा आपका सदस्यों के साथ तालमेल बिगड़ने से काम खराब हो सकता है. व्यापारी वर्ग के फाइनेंस से जुड़े काम बनेंगे, यदि किसी लोन के लिए अप्लाई किया था, तो वह पास हो सकता है. पुराने मित्र या एक्स पार्टनर से अचानक से मुलाकात होने की संभावना है. धन खर्च के योग है, जीवनसाथी को शॉपिंग कराने या परिवार के साथ डिनर के लिए बाहर जा सकते हैं. सेहत में आपको जुकाम और सिर दर्द से जुड़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है.
कर्क
कर्क- इस राशि के लोगों की आज के दिन मेहनत में वृद्धि की संभावना है, यदि कोई मनोरंजन का प्लान बनाया था, तो वह काम के चलते कैंसिल करना पड़ सकता है. दिन की शुरुआत तो व्यापारी वर्ग के लिए मध्यम रहेगी लेकिन मध्यान्ह से आपको अच्छा लाभ होने की संभावना है. लव पार्टनर पर बहुत ज्यादा रोक-टोक और अधिकार जताने से बचें, क्योंकि इन आदतों की वजह से आप दोनों में झगड़े भी हो सकते हैं. घर में सुख-शांति बनाए रखें और छोटी-छोटी बातों को लेकर पति पत्नी लड़ाई झगड़ा तो बिल्कुल न करें क्योंकि आपके कारण अन्य लोगों का भी मूड ऑफ हो सकता है. सेहत में जिन लोगों को पहले भी पाइल्स की समस्या हो चुकी है, वह तेल मसाले वाले भोजन से परहेज करें.
सिंह
सिंह- सिंह राशि के लोगों को बड़े अधिकारियों का सपोर्ट मिलेगा, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होने की भी संभावना है. व्यापारी वर्ग की किसी बड़े व्यापारी से मुलाकात होने की संभावना है, जिनके जरिए आप अच्छा मुनाफा कमाने में सफल होंगे. ग्रहों की स्थिति को देखते हुए कोई पुराना विवाद फिर से उभर सकता है, जिस कारण रिश्तो में मतभेद होने की आशंका है. युवा वर्ग का समाज में मान सम्मान बढ़ेगा, तो वहीं घर के छोटे सदस्यों के लिए आप उनके रोल मॉडल बनेंगे. सेहत की बात करें तो दिन अच्छा रहेगा, लेकिन आपको खान पान के मामले में कोई लापरवाही नहीं करनी है.
कन्या
कन्या- इस राशि के नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन सामान्य है, कोई बड़ा निर्णय लेने की स्थिति बन सकती है ऐसे में पर्याप्त लेकर सोच विचार करने के बाद ही अंतिम निर्णय लें. तजुर्बा आपको खतरों से बचाता है या फिर सावधान करता है इसलिए व्यापारी वर्ग अनुभवी व्यक्ति की सलाह लेने में संकोच न करें. विद्यार्थी वर्ग को पढ़ाई में रुकावट का सामना करना पड़ सकता है. माता जी की सेहत को लेकर परेशान हो सकते हैं. घर पर सभी से सभी से प्रेम स्नेह बनाए रखने का प्रयास करेंगे. बैठने लेटने का तरीका सही रखें क्योंकि स्लिप डिस्क की समस्या से परेशान होने की आशंका है.
तुला
तुला- तुला राशि के लोग कार्यों को जल्दी-जल्दी निपटाने का प्रयास करें क्योंकि कुछ जरूरी कार्यों के चलते काम से ब्रेक लेना पड़ सकता है. दूसरों की सहायता करना अच्छी बात है लेकिन अपने कार्यों को पूरा करने के बाद ही आगे बढ़े. व्यापारी वर्ग के सरकारी कार्य में देरी की आशंका है, हो सकता है यही मेहनत आपको कल भी करनी पड़ जाए . युवा वर्ग ने यदि मन की बात कहने के लिए आज का दिन चुना है, तो अपने इस प्लान पर पुनः विचार जरूर करें क्योंकि ग्रहों की स्थिति अनुकूल न होने से आपको अपेक्षा के विपरीत जवाब मिल सकता है. व्यर्थ का खर्च न हो इस बात का ध्यान रखें, इस समय आपका बचत पर ध्यान देना बेहद जरूरी है. सेहत उत्तम रहेगी लेकिन आपको क्रोध पर नियंत्रण करना है क्योंकि गुस्सा आने से बीपी हाई हो सकता है.
वृश्चिक
वृश्चिक- इस राशि के लोग कार्य क्षेत्र की अव्यवस्था को सुधारने की कोशिश में लगेंगे, जिसमें वह काफी हद तक सफल भी होंगे. व्यापारी वर्ग धन संबंधित कार्यो को लेकर धैर्य दिखाएं, जल्दबाजी करने पर नुकसान हो सकता है. युवा वर्ग की बात करें तो कोई नई योजना न बनाए, धैर्य से समय व्यतीत करें शीघ्र ही स्थिति आपके पक्ष में होने वाली है. आज के दिन महिलाओं को गृहस्थी में तालमेल बैठाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है. घर में पूजा पाठ के साथ दान पुण्य जैसे कार्य किये जाने की संभावना है. फिसलन वाली जगह पर संभलकर चलें क्योंकि गिरकर चोट लगने की आशंका है.
धनु
धनु- धनु राशि के लोग पुराने अधूरे कार्यों को फिर से पूरा करने का प्रयास करें, क्योंकि पेंडिंग कार्यों को निपटाने के लिए दिन शुभ है, आज थोड़े से प्रयास से ही कार्य पूर्ण हो सकते है. आर्थिक रूप से दिन शुभ है, कोई बड़ा सौदा होने की संभावना है. भाग-दौड़ भरी दिनचर्या होने के कारण युवा वर्ग शाम तक काफी थकान महसूस कर सकते हैं. बड़े बुजुर्गों की सेवा के लिए तत्पर रहें, अपने सभी कार्यों में उनके प्रति अपनी जिम्मेदारी को सबसे ऊपर रखें. स्वास्थ्य की बात करें तो कमजोरी अथवा पेट संबंधित बीमारी से घिरने की आशंका है.
मकर
मकर- इस राशि के लोगों के कार्यों में आने वाली सभी अड़चनें आज दूर होंगी. व्यापारी वर्ग किसी भी अनुबंध पर हस्ताक्षर करने से पहले उसे अच्छे से पढ़ ले और समझ ले उसके बाद ही आगे बढ़े. जो विद्यार्थी उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, वह तेजी से प्रयास बढ़ाए. घर में तनाव का माहौल बन सकता है, छोटे बच्चों को इस माहौल से दूर रखने का प्रयास करें. मिर्च मसाले वाला भोजन सेहत के लिए हानिकारक होगा, साथ ही पाइल्स की समस्या भी होने की आशंका है.
कुंभ
कुंभ- कुंभ राशि के नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन सामान्य है. व्यापारी वर्ग बिना सोचे-समझे कहीं भी धन निवेश न करें, क्योंकि धन फंसने की आशंका है. युवा वर्ग अनावश्यक किसी के साथ न उलझें और न ही वाद-विवाद करें क्योंकि इस समय आपकी छवि का साफ सुथरा बने रहना जरूरी है. जीवनसाथी के साथ समय व्यतीत करने का मौका न मिलने से आप दोनों के बीच मतभेद हो सकते हैं. अनावश्यक खर्च बढ़ने के कारण आप मानसिक रुप से थोड़ा परेशान हो सकते हैं. बीपी और शुगर पेशेंट को सेहत के मामले में सतर्क रहना है क्योंकि लापरवाही के कारण बुरे परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं.
मीन
मीन- इस राशि के लोगों को लेनदेन के मामले में थोड़ा सा सावधानी रखने की जरूरत है, जो भी लेन-देन करे वह लिखित रूप से करें जिससे आगे चलकर किसी भी तरह की समस्या न हो. व्यापार में उन्नति के योग है, फिर भी आपको खर्च सोच समझकर ही करना है. युवा वर्ग इधर-उधर की बातों के बजाय जरूरी कार्यों पर फोकस करें और समय का सदुपयोग करें. जीवनसाथी के मधुर संबंध बनाकर रखें, यह आपकी परेशानियों को कम करने में मदद करेगा. पैसे की समस्या के कारण मूड ऑफ हो सकता है. सेहत में हाथों में चोट लगने की आशंका है, भारी सामान या धारदार औजार का प्रयोग सावधानी से करें.