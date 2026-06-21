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Kal Ka Rashifal 22 June 2026: सोमवार का दिन किन राशियों के लिए रहेगा शुभ;किसे मिलेगा भाग्य का साथ और किसे बरतनी होगी सावधानी,जानें मेष से मीन तक जाने सभी राशियों का हाल

Kal Ka Rashifal 22 June 2026: 22 जून 2026, सोमवार का दिन कुछ राशियों के लिए नए अवसर लेकर आ सकता है, जबकि कुछ लोगों को अपने व्यवहार और भावनाओं पर नियंत्रण रखने की जरूरत होगी. आज कई जातकों को रिश्तों, करियर और निजी जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं. आइए जानते हैं मेष से मीन तक सभी 12 राशियों का दैनिक राशिफल.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

By: Shivashakti Narayan Singh | Published: June 21, 2026 12:40:32 PM IST

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आज का मेष राशिफल - Photo Gallery
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आज का मेष राशिफल (Aaj Ka Mesh Rashifal)

आज आपको अपनों का साथ और भावनात्मक सहारा पाने की इच्छा हो सकती है. अगर किसी बात को लेकर मन में निराशा आ रही है, तो उसे खुद पर हावी न होने दें. किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह आपके लिए लाभदायक साबित हो सकती है. जल्दबाजी में कोई फैसला लेने से बचें. धैर्य और समझदारी से काम लेंगे तो दिन अच्छा रहेगा.

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आज का वृष राशिफल - Photo Gallery
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आज का वृष राशिफल (Aaj Ka Vrishabh Rashifal)

आज आपके मन का संकोच दूर होगा और आत्मविश्वास बढ़ेगा. लंबे समय से जिस काम या लक्ष्य को लेकर प्रयास कर रहे थे, उसमें आगे बढ़ने का मौका मिल सकता है. प्रेम संबंधों में भी सकारात्मक माहौल रहेगा. अपनी बात प्यार और सहजता से कहेंगे तो सामने वाला आपकी भावनाओं को समझेगा.

आज का मिथुन राशिफल - Photo Gallery
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आज का मिथुन राशिफल (Aaj Ka Mithun Rashifal)

आज आपका मन शांत और संतुलित रहेगा. आप अपने कामों पर पूरा ध्यान देंगे और किसी भी चुनौती का सामना समझदारी से करेंगे. दिनभर सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी. अपने विचारों को सही दिशा में लगाएं, सफलता मिलने के अच्छे संकेत हैं. धैर्य के साथ किए गए प्रयास लाभ देंगे.

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आज का कर्क राशिफल - Photo Gallery
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आज का कर्क राशिफल (Aaj Ka Kark Rashifal)

आज आपका आत्मविश्वास बढ़ा हुआ रहेगा. आप अपनी दिनचर्या को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे और इसका फायदा भी मिलेगा. रिश्तों में मिठास बढ़ेगी तथा जीवनसाथी के साथ अच्छा समय बिताने का अवसर मिल सकता है. नए लोगों से मुलाकात भी लाभदायक साबित हो सकती है.

आज का सिंह राशिफल - Photo Gallery
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आज का सिंह राशिफल (Aaj Ka Singh Rashifal)

आज आपको अपनी सेहत और खानपान पर थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है. बेवजह की चिंताओं को छोड़कर सकारात्मक सोच अपनाएं. आपका उत्साह और आत्मविश्वास आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा. दिन खुशियों और नई ऊर्जा के साथ बीत सकता है. अपने लक्ष्य पर फोकस बनाए रखें.

आज का कन्या राशिफल - Photo Gallery
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आज का कन्या राशिफल (Aaj Ka Kanya Rashifal)

भावनाओं में बहकर कोई निर्णय लेने से बचें. अपनी बात स्पष्ट रूप से रखें और रिश्तों में पारदर्शिता बनाए रखें. कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत की सराहना हो सकती है. आज का दिन योजनाओं को व्यवस्थित करने और भविष्य की तैयारी करने के लिए अच्छा रहेगा.

आज का तुला राशिफल - Photo Gallery
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आज का तुला राशिफल (Aaj Ka Tula Rashifal)

आज सहयोग और टीमवर्क से आपको सफलता मिल सकती है. अपने विचारों को खुलकर व्यक्त करें और मेहनत जारी रखें. करियर से जुड़े मामलों में अच्छे अवसर मिल सकते हैं. लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखेंगे तो उम्मीद के मुताबिक परिणाम मिलने की संभावना है.

आज का वृश्चिक राशिफल - Photo Gallery
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आज का वृश्चिक राशिफल (Aaj Ka Vrishchik Rashifal)

गुस्से और चिड़चिड़ेपन पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा. किसी समस्या को नजरअंदाज करने के बजाय उसका समाधान खोजने की कोशिश करें. आज नए लोगों से मिलने और नए अवसर प्राप्त करने के योग बन रहे हैं. कार्यक्षेत्र में भी प्रगति के संकेत मिल सकते हैं.

आज का धनु राशिफल - Photo Gallery
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आज का धनु राशिफल (Aaj Ka Dhanu Rashifal)

आज आप अपने फैसलों को लेकर काफी स्पष्ट रहेंगे. आपकी समझदारी और संतुलित सोच आपको सही दिशा में आगे बढ़ाएगी. कोई अच्छी सलाह आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकती है. परिवार और दोस्तों का सहयोग मिलने से आपका आत्मविश्वास और मजबूत होगा.

आज का मकर राशिफल - Photo Gallery
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आज का मकर राशिफल (Aaj Ka Makar Rashifal)

आज आपके लिए सकारात्मक बदलावों का दिन हो सकता है. कामकाज में स्पष्टता आएगी और आपकी मेहनत का अच्छा परिणाम मिल सकता है. रिश्तों में चल रही गलतफहमियां दूर होने की संभावना है. शांत रहकर आगे बढ़ेंगे तो दिन आपके पक्ष में रहेगा.

आज का कुंभ राशिफल - Photo Gallery
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आज का कुंभ राशिफल (Aaj Ka Kumbh Rashifal)

आज आप किसी बात को लेकर जरूरत से ज्यादा उत्साहित हो सकते हैं. खुद को थोड़ा समय दें और मानसिक रूप से आराम करने की कोशिश करें. अपनों के साथ समय बिताने से अच्छा महसूस होगा. दिन सामान्य से बेहतर रहेगा और कई काम आसानी से पूरे हो सकते हैं.

आज का मीन राशिफल - Photo Gallery
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आज का मीन राशिफल (Aaj Ka Meen Rashifal)

आज आपको धैर्य बनाए रखने की जरूरत है. कुछ काम आपकी उम्मीद के अनुसार तेजी से पूरे नहीं होंगे, लेकिन परेशान होने की आवश्यकता नहीं है. लोगों से बातचीत और मेलजोल बढ़ेगा, जिससे नए अवसर मिल सकते हैं. सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास आपको सफलता की ओर ले जाएंगे.

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डिस्क्लेमर - Photo Gallery
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डिस्क्लेमर

इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें.Inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.

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