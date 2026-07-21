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Aaj Ka Rashifal 22 July  2026: आज किस राशि को मिलेगा लाभ और किसे रहना होगा सतर्क,ग्रह-नक्षत्रों की चाल आपकी राशि पर डालेगी बड़ा असर;  जानें मेष से मीन तक सभी राशियों का हाल

Aaj Ka Rashifal 22 July 2026: 22 जुलाई का दिन ज्यादातर राशियों के लिए मेहनत, समझदारी और संतुलन बनाए रखने का संकेत दे रहा है. जहां कुछ लोगों को करियर में नए मौके मिल सकते हैं, वहीं कुछ राशियों को खर्च और रिश्तों के मामलों में थोड़ा संभलकर चलने की सलाह है. दिन को बेहतर बनाने के लिए जल्दबाजी से बचें और हर फैसला सोच-समझकर लें. अगर आप भी जानना चाहते हैं कि मंगलवार, 22 जुलाई 2026 आपके लिए क्या संकेत लेकर आया है, तो पढ़िए मेष से कन्या राशि तक का आज का राशिफल.
 
 
 
 
 
 
 

By: Shivashakti Narayan Singh | Published: July 22, 2026 7:51:07 AM IST

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आज का मेष राशिफल - Photo Gallery
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आज का मेष राशि फल (Aaj Ka Mesh Rashifal)

आज कई काम एक साथ आपके सामने आ सकते हैं. लोगों से बातचीत बढ़ेगी और कुछ नए संपर्क भी बन सकते हैं. घर और काम के बीच संतुलन बनाए रखना जरूरी होगा. किसी छोटी बात को लेकर बहस करने से बचें. दिन के आखिर में कोई अच्छी खबर मिलने के संकेत हैं.

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आज का वृष राशिफल - Photo Gallery
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आज का वृषभ राशिफल (Aaj Ka Vrishabh Rashifal)

आज मन कई नई चीजें करने का करेगा. अगर लंबे समय से किसी योजना पर काम शुरू करने की सोच रहे थे, तो पहला कदम उठाने के लिए दिन अच्छा है.घर के किसी बड़े सदस्य की सलाह आपके काफी काम आ सकती है. पार्टनर के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा. नौकरी करने वालों को कोई अच्छी खबर मिल सकती है. सेहत ठीक रहेगी, लेकिन बाहर का खाना कम ही खाएं.

आज का मिथुन राशिफल - Photo Gallery
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आज का मिथुन राशिफल  (Aaj Ka Mithun Rashifal)

आज किसी की बात बिना पूरी जानकारी के सच मानना ठीक नहीं होगा. कार्यस्थल पर छोटी-सी गलतफहमी हो सकती है, लेकिन बातचीत से मामला सुलझ जाएगा. किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह आपके काम आ सकती है. शाम का समय राहत देने वाला रहेगा.

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आज का कर्क राशिफल - Photo Gallery
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आज का कर्क राशिफल (Aaj Ka Kark Rashifal)

आज रुके हुए काम धीरे-धीरे आगे बढ़ने लगेंगे. परिवार का सहयोग मिलेगा और मन भी पहले से हल्का रहेगा. किसी पुराने तनाव से छुटकारा मिलने के संकेत हैं. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन आराम के लिए भी थोड़ा समय निकालें.

आज का सिंह राशिफल - Photo Gallery
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आज का सिंह राशिफल (Aaj Ka Singh Rashifal)

आज आसपास का माहौल आपके पक्ष में रहेगा. दोस्तों और सहकर्मियों का साथ मिलेगा. अगर किसी नए काम की शुरुआत करना चाहते हैं तो समय अनुकूल है. किसी पुराने प्रयास का अच्छा परिणाम भी मिल सकता है.

आज का कन्या राशिफल - Photo Gallery
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आज का कन्या राशिफल (Aaj Ka Kanya Rashifal)

आज आपके काम की तारीफ हो सकती है. जिस मेहनत का इंतजार था, उसका असर अब दिखने लगेगा. अगर किसी नए काम की शुरुआत करना चाहते हैं, तो दिन आपके पक्ष में है.घर का माहौल भी अच्छा रहेगा. परिवार के साथ बैठकर भविष्य की किसी योजना पर चर्चा हो सकती है. खर्च करने से पहले एक बार जरूरत और बजट दोनों पर जरूर नजर डालें.

आज का तुला राशिफल - Photo Gallery
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आज का तुला राशिफल (Aaj Ka Tula Rashifal)

दूसरों की परेशानियों में जरूरत से ज्यादा उलझने से बचें. अपने जरूरी काम पहले पूरे करें. पढ़ाई, प्रतियोगी परीक्षा या नए कौशल सीखने वालों के लिए दिन अच्छा है. शाम तक कोई रुका हुआ काम पूरा होने की संभावना है.

आज का वृश्चिक राशिफल - Photo Gallery
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आज का वृश्चिक राशिफल (Aaj Ka Vrishchik Rashifal)

आज रोजमर्रा की दिनचर्या से हटकर कुछ नया करने का मन होगा. परिवार या दोस्तों के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा. यात्रा का भी योग बन सकता है. छोटी-छोटी बातें दिन को यादगार बना सकती हैं.

आज का धनु राशिफल - Photo Gallery
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आज का धनु राशिफल (Aaj Ka Dhanu Rashifal)

आज बातचीत के दम पर कई काम आसानी से पूरे हो सकते हैं. रिश्तों में चल रही दूरी कम होने के संकेत हैं. किसी पुराने विवाद का हल निकल सकता है. किसी भी फैसले में जल्दबाजी करने से बचें.

आज का मकर राशिफल - Photo Gallery
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आज का मकर राशिफल  (Aaj Ka Makar Rashifal)

आज जिम्मेदारियां थोड़ी बढ़ सकती हैं, लेकिन आप उन्हें संभाल लेंगे. किसी बड़े फैसले से पहले पूरी जानकारी जरूर जुटा लें. आर्थिक मामलों में सावधानी बरतना बेहतर रहेगा. शाम तक स्थिति पहले से बेहतर नजर आएगी.

आज का कुंभ राशिफल - Photo Gallery
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आज का कुंभ राशिफल (Aaj Ka Kumbh Rashifal)

आज कुछ लोग आपकी बात से सहमत नहीं होंगे, इसलिए बेवजह बहस करने से बचें. किसी करीबी की सलाह काम आ सकती है. परिवार के साथ समय बिताने से मन हल्का रहेगा. दिन के अंत तक उलझनें काफी हद तक कम हो जाएंगी.

आज का मीन राशिफल - Photo Gallery
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आज का मीन राशिफल (Aaj Ka Meen Rashifal)

आज कोई अच्छी सूचना आपका दिन बना सकती है. परिवार में खुशी का माहौल रहेगा. लंबे समय से अटका काम आगे बढ़ सकता है. थकान महसूस हो तो आराम जरूर करें. शाम का समय अपने लोगों के साथ बीतेगा और मन प्रसन्न रहेगा.

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डिस्क्लेमर

इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें.Inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.

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