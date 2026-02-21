Kal ka Rashifal 22 Feb 2026: बिजनेस पार्टनर देगा धोखा, जॉब में प्रमोशन अभी नहीं; पढ़ें सभी 12 राशियों का हाल

Kal ka Rashifal 22 February 2026: वैदिक पंचांग के अनुसार, रविवार (22 फरवरी, 2026) को पंचमी तिथि पड़ रही है. पंचमी तिथि रविवार को सुबह 11 बजकर 09 मिनट तक है. रविवार को आप कोई शुभ काम करने की सोच रहे हैं तो राहुकाल 04 बजकर 51 मिनट से 6 बजकर 16 मिनट तक रहेगा. इस दौरान शुभ कार्य नहीं करें. अश्विनी नक्षत्र शाम 05 बजकर 54 तक है. सूर्योदय 06 बजकर 53 मिनट जबकि सूर्यास्त 06 बजकर 16 मिनट पर होगा. (Aries), वृषभ (Taurus), मिथुन (Gemini), कर्क (Cancer), सिंह (Leo), कन्या (Virgo), तुला (Libra), वृश्चिक (Scorpio), धनु (Sagittarius), मकर (Capricorn), कुंभ (Aquarius), और मीन (Pisces) राशि से जुड़े जातकों का दिन रविवार (22 फरवरी, 2026) को कैसा रहेगा? यह जानने के लिए पढ़िये पूरी स्टोरी.