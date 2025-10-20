Kal Ka Rashifal 21 October 2025: चित्रा नक्षत्र और विष्कुंभ योग का असर, जानें किस राशि को मिलेगा भाग्य का साथ और कौन रहे सावधान
Kal Ka Rashifal, 21 October 2025 : आज चित्रा नक्षत्र और विष्कुंभ योग है. चंद्रमा की स्थिति की बात करें तो वह कन्या राशि के घर को छोड़कर तुला राशि में संचरण करेंगे. ग्रहीय स्थिति को देखते हुए मिथुन राशि के लोगों के लिए दिन अनुकूल है, आज कामकाज से फ्री होकर आराम करने का मौका मिलेगा तो वहीं दूसरी ओर सिंह राशि के लोगों को विवाद से दूर रहना है क्योंकि आपकी एक छोटी सी गलती आपको कानूनी मामले में फंसा सकती है. अन्य राशि के लोगों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन. पढ़ें दैनिक राशिफल-
मेष
कामकाज का बोझ बढ़ सकता है, जिस कारण अवकाश में भी काम करना पड़ सकता है. आय के मार्ग में कुछ रुकावट आने से लाभ प्रतिशत में कमी आने की आशंका है, ऐसी स्थिति में आपको धैर्य रखना होगा. युवाओं को उनकी कमियों का आइना दिखाया जा सकता है, जिस पर क्रोध करने के बजाय उसे समझ कर दूर करने का प्रयास करें. पार्टनर से मुलाकात की स्थिति बनती दिखाई दे रही है. कामकाज का तनाव शारीरिक तौर पर सुस्ती और थकावट महसूस कराएगा. साफ-सफाई का ध्यान रखें, साथ ही पटाखे आदि से भी दूर रहें या उनका प्रयोग सावधानी के साथ करें.
वृष
योजनाबद्ध तरीके से कार्य पूरे करने पर ध्यान दें और प्रयास करें कि एक से दो दिन का कार्य एडवांस कर लें. दिल का बोझ हल्का करने के लिए निजी जीवन की बातों को कार्यस्थल के किसी व्यक्ति के साथ शेयर कर सकते हैं. फुटकर व्यापारियों के लिए दिन शुभ है, अपेक्षित लाभ कमाने में सफल होंगे. दोस्तों यारों के साथ कहीं बाहर घूमने जाने का प्लान बन सकते हैं. बदहजमी की समस्या हो सकती है, इसलिए संयमित और सुपाच्य भोजन करें. पारिवारिक माहौल अच्छा रहेगा, लेकिन महिलाओं पर जिम्मेदारियां बढ़ने की आशंका है.
मिथुन
आज इस राशि के लोगों के लिए आराम करने की स्थिति बनती दिखाई दे रही हैं क्योंकि आज के दिन काम न के बराबर होगा. पेंडिंग कार्यों को पूरा करना शुरू करें क्योंकि अधूरे कार्यों को पूरा करने वाला समय चल रहा है. अतिआत्मविश्वास में आकर अपना परिणाम खराब कर सकते हैं, इसलिए याद किए हुए पाठ को दोहराते चलें. रिश्तेदारों और करीबियों से मिलने की संभावना है, अपनों से मिलने पर प्रसन्नता महसूस होगी. सड़क पर चलते वक्त सतर्कता बरतें, गिरकर चोट लगने की प्रबल आशंका है. ऊंचाई वाली जगह पर काम करते वक्त भी सावधानी बरतें.
कर्क
अपने कार्यों के साथ अधीनस्थों की भी मदद करनी पड़ सकती है, साथ ही किसी जरुरी मुद्दे में भी आपकी सलाह मांगी जा सकती है. कर्मचारियों के साथ बातचीत करते रहें क्योंकि उनके साथ कम्युनिकेशन गैप प्रदर्शन पर असर डाल सकता है तो वहीं दूसरी ओर स्टॉक संबंधी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करके रखें. नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को अभी एक से दो दिन का इंतजार करना पड़ सकता है. दांपत्य जीवन में स्थितियां सुधरती नजर आ रही है. तीज त्यौहार के मौके पर आप दोनों के बीच जो भी गिले शिकवे थे, वह खत्म होंगे और आप फिर से करीब आएंगे. ठंडी चीजों के सेवन से बचना होगा. सर्दी-जुकाम या गला खराब होने की आशंका है.
सिंह
ग्रहों का सपोर्ट मिलने से किसी भी समस्या को चुटकियों को सुलझाने में सफल होंगे. रुके हुए काम एक बार फिर से शुरू हो सकते हैं. कारोबारियों को व्यापार के विस्तार के बारे में सोचना चाहिए. युवा वर्ग को व्यर्थ के विवादों में पड़ने से बचना चाहिए, छवि खराब हो सकती है और कानूनी कार्यवाही की चपेट में भी आ सकते हैं. आपके स्वभाव के कारण पारिवारिक वातावरण में किसी प्रकार का तनाव उत्पन्न होने की आशंका है. परिवार में किसी के स्वास्थ्य को लेकर चिंता बढ़ सकती है. सेहत के मामले में ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि किसी बीमार व्यक्ति के संपर्क में आने से आपको भी इंफेक्शन होने का खतरा है.
कन्या
आज महत्वपूर्ण कार्य पूरे होने से मन प्रसन्न रहेगा. कार्यक्षेत्र में व्यस्तता रहेगी, चीजों को तेजी से निपटाने के लिए नए तरीके खोजने पड़ सकते हैं. अपने कर्मचारियों से स्नेह का व्यवहार रखते हुए एकजुटता बनाए रखें. पार्टनरशिप करने का मौका मिले तो इस ऑफर को स्वीकार करें, इससे आपको अच्छा लाभ होने की संभावना है. विद्यार्थी शिक्षा के प्रति गंभीर रहेंगे, अभिभावक भी उनकी जरूरत को लेकर सजग रहें. आज समय मिलने पर संतान के साथ पूरा दिन बिताएं और उन्हें स्नेह महसूस कराएं. स्वास्थ्य को लेकर पित्त प्रधान रोगियों को सतर्क रहने की जरूरत है. समस्या बढ़ने की आशंका है.
तुला
आज छोटे-छोटे कार्यों को प्राथमिकता देते हुए पहले उन्हें पूरा करने का प्रयास करें. मन में कुंठा को जन्म देने से रोके, अगर किसी कारणवश कोई जरूरी काम नहीं बन पा रहा है, तो उसे कल के लिए छोड़ दे. साझेदार के साथ अपने संबंध मजबूत रखें क्योंकि कोई बाहरवाला इस संबंध को तोड़ने का प्रयास कर सकता है. प्रेम संबंध में व्यावहारिक रवैया अपनाने से बचना होगा, एक दूसरे की भावनाओं को समझें और सपोर्ट करें. वरिष्ठजनों की सलाह से भविष्य के निर्णय लेने में सहयोग मिलेगा . विवादित बातों पर चर्चा करने से बचें क्योंकि आज बात बनने की जगह और बिगड़ सकती है. जरूरी काम न हो तो आराम करें क्योंकि लगातार काम करने के कारण सेहत और बिगड़ सकती है.
वृश्चिक
मन में यदि कुछ सीखने की इच्छा है, तो आज उसके लिए आगे बढ़कर आ सकते हैं. आर्थिक दृष्टि से दिन उत्तम है. खेल से जुड़े लोगों को नई राह मिलेगी. प्रयासों में तेजी लाने का समय है अन्यथा आपके प्रतिस्पर्धी आपको कड़ी टक्कर देते हुए आगे निकल सकते हैं. युवा वर्ग को दिखावा करने से बचने की जरूरत है. घर में सभी के साथ आदर से व्यवहार करें.रिश्तेदारों से प्राप्त कोई अप्रत्याशित सूचना मन और दिल को खुशी से भरने वाली होगी. सेहत में नसों में खिंचाव और दर्द की आशंका है.
धनु
कार्यस्थल पर महिला सहयोगियों का सम्मान करें, ध्यान रखें उनसे किसी भी मुद्दे पर व्यर्थ की बहस आपके लिए नुकसानदेह होगी. बॉस की बातों को लेकर मन में नाराजगी आ सकती है, फिर भी धैर्य रखकर काम करें. आज सामाजिक कार्यों में भागीदारी निभानी पड़ सकती है. खुदरा कारोबारी सामान की पूर्ति पूरी न कर पाने से परेशान हो सकते हैं. घर के छोटे सदस्यों पर बेवजह के क्रोध के कारण घर का माहौल खराब हो सकता है. सप्लाई चेन को बेहतर बनाने के लिए नियमित तौर पर काम करने की जरूरत होगी. छोटी बीमारियों को अनदेखा न करें, उसके इलाज पर ध्यान दें.
मकर
आज के दिन कामकाज के चलते पूरे दिन भागादौड़ करनी पड़ सकती है. पेंडिंग कार्यों को जल्द पूरा करने की योजना बनाएं. कार्यस्थल पर सिर्फ उन्हीं कामों के लिए हामी भरें, जिन्हें आप कर पाने में सक्षम है. व्यावसायिक गतिविधियों को मजबूत बनाने के लिए सिर्फ कर्मचारियों पर ही निर्भर न रहें स्वयं भी मेहनत जमकर करें. किसी भी मुद्दे पर अपनी सलाह देते वक्त गंभीरता दिखाएं अन्यथा सार्वजनिक रूप पर हंसी का पात्र बन सकते हैं. परिवार में किसी नए रिश्ते को लेकर जल्दबाजी न करें. भविष्य के लिए स्थितियां खराब हो सकती हैं. साइटिका और कमर के दर्द से परेशान रह सकते हैं, जरूरी सजगता बरतें.
कुंभ
हाल ही में नई नौकरी ज्वाइन की है तो अपनी ओर से कोई भी लापरवाही न बरतें. नौकरी में परिवर्तन या नए प्रोजेक्ट का अवसर भी सामने आ सकता है. भाग्य आपके पक्ष में रहेगा, जिससे आर्थिक स्थिति मजबूत बनेगी. विवाह योग्य व्यक्तियों के लिए अच्छे रिश्ते मिलने की संभावना बनी हुई है. यदि किसी प्रतियोगिता का हिस्सा है, तो सफलता मिलने की संभावना है. एकल परिवार में रहने वालों को परेशानी उठानी पड़ सकती है. संयमित होकर व्यवहार करें. वह लोग, जिनका रोग ठीक नहीं हो रहा है तो वह इलाज की पैथी बदल सकते हैं.
मीन
आज कोई भी काम कल के लिए नहीं टालना है. काम नहीं बन रहा है तो वरिष्ठजनों की सलाह से आगे बढ़ें. कारोबारियों को बड़ा स्टॉक डंप करने से पहले सोच विचार लें अनाज के व्यापारी अच्छा मुनाफा कमा पाएंगे, लेकिन हिसाब किताब में पारदर्शिता रखनी होगी. युवाओं को समय के सदुपयोग को लेकर सतर्कता दिखानी होगी. पारिवारिक एकजुटता को बढ़ावा देने के लिए एक साथ बैठकर भोजन करने की परंपरा बनाएं. कमर दर्द परेशान कर सकता है, पहले से समस्या है तो डॉक्टर की सलाह लेकर तत्काल निदान पाएं.