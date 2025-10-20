Kal Ka Rashifal 21 October 2025: चित्रा नक्षत्र और विष्कुंभ योग का असर, जानें किस राशि को मिलेगा भाग्य का साथ और कौन रहे सावधान

तुला

आज छोटे-छोटे कार्यों को प्राथमिकता देते हुए पहले उन्हें पूरा करने का प्रयास करें. मन में कुंठा को जन्म देने से रोके, अगर किसी कारणवश कोई जरूरी काम नहीं बन पा रहा है, तो उसे कल के लिए छोड़ दे. साझेदार के साथ अपने संबंध मजबूत रखें क्योंकि कोई बाहरवाला इस संबंध को तोड़ने का प्रयास कर सकता है. प्रेम संबंध में व्यावहारिक रवैया अपनाने से बचना होगा, एक दूसरे की भावनाओं को समझें और सपोर्ट करें. वरिष्ठजनों की सलाह से भविष्य के निर्णय लेने में सहयोग मिलेगा . विवादित बातों पर चर्चा करने से बचें क्योंकि आज बात बनने की जगह और बिगड़ सकती है. जरूरी काम न हो तो आराम करें क्योंकि लगातार काम करने के कारण सेहत और बिगड़ सकती है.