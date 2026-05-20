Kal Ka Rashifal 21 May 2026: कल इन राशियों की चमकने वाली है किस्मत, किसी को मिलेगा बड़ा मौका तो किसी की बढ़ेगी टेंशन, पढ़ें सभी 12 राशियों का हाल

आज का मेष राशिफल (Aaj Ka Mesh Rashifal)

आज पुराने किसी मुद्दे या बातचीत का असर फिर से सामने आ सकता है. अब समय आ गया है कि आप अपनी बात साफ तरीके से रखें. दिनभर थोड़ा थकान महसूस हो सकती है, इसलिए खुद को जरूरत से ज्यादा काम में न झोंकें. आपके नए आइडिया लोगों को पसंद आएंगे और किसी खास काम की शुरुआत भी हो सकती है. अगर दिल की सुनकर कदम बढ़ाएंगे तो फायदा जरूर मिलेगा.