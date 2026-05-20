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Kal Ka Rashifal 21 May 2026: कल इन राशियों की चमकने वाली है किस्मत, किसी को मिलेगा बड़ा मौका तो किसी की बढ़ेगी टेंशन, पढ़ें सभी 12 राशियों का हाल

Kal Ka Rashifal 21 May 2026:  21 मई 2026 का दिन कई राशियों के लिए नए मौके और खुशखबरी लेकर आ सकता है. कुछ लोगों को काम में तारीफ मिलेगी तो कुछ को रिश्तों में सुधार देखने को मिलेगा. वहीं कुछ राशियों को थकान, तनाव और उलझनों से बचने की जरूरत है. आइए जानते हैं गुरूवार 21 मई 2026 का सभी 12 राशियों का राशिफल.


By: Shivashakti Narayan Singh | Published: May 20, 2026 12:01:23 PM IST

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आज का मेष राशिफल - Photo Gallery
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आज का मेष राशिफल (Aaj Ka Mesh Rashifal)

आज पुराने किसी मुद्दे या बातचीत का असर फिर से सामने आ सकता है. अब समय आ गया है कि आप अपनी बात साफ तरीके से रखें. दिनभर थोड़ा थकान महसूस हो सकती है, इसलिए खुद को जरूरत से ज्यादा काम में न झोंकें. आपके नए आइडिया लोगों को पसंद आएंगे और किसी खास काम की शुरुआत भी हो सकती है. अगर दिल की सुनकर कदम बढ़ाएंगे तो फायदा जरूर मिलेगा.

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आज का वृष राशिफल - Photo Gallery
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आज का वृषभ राशिफल (Aaj Ka Vrishabh Rashifal)

आज आप अपने जीवन को बेहतर तरीके से व्यवस्थित करने के बारे में सोच सकते हैं. मन शांत रहेगा और चीजों को समझने का नजरिया भी साफ होगा. हालांकि हल्की थकावट रह सकती है, इसलिए शाम को आराम करना आपके लिए जरूरी रहेगा. आपका आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच आपको आगे बढ़ने में मदद करेगी. जिस काम को लेकर लंबे समय से सोच रहे थे, उसमें अच्छी शुरुआत हो सकती है.

आज का मिथुन राशिफल - Photo Gallery
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आज का मिथुन राशिफल (Aaj Ka Mithun Rashifal)

आज किसी दोस्त या करीबी की मदद आपके बहुत काम आ सकती है. लगातार मेहनत के कारण शरीर थोड़ा थका हुआ महसूस करेगा, इसलिए आराम करना भी जरूरी है. नए लोगों से मुलाकात आपके भविष्य के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है. कोई नया प्लान या साझेदारी आगे चलकर अच्छे परिणाम दे सकती है.

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आज का कर्क राशिफल - Photo Gallery
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आज का कर्क राशिफल (Aaj Ka Kark Rashifal)

आज आपके आसपास का माहौल पहले से ज्यादा बेहतर और खुशहाल रहेगा. परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा. आपकी खुशमिजाजी लोगों को आकर्षित करेगी. नए रिश्ते बन सकते हैं और पुराने रिश्तों में भी मिठास बढ़ेगी. बाहर घूमने या किसी खास आयोजन में शामिल होने का मौका मिल सकता है.

आज का सिंह राशिफल - Photo Gallery
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आज का सिंह राशिफल (Aaj Ka Singh Rashifal)

रोजमर्रा की छोटी-छोटी परेशानियों को दिल पर लेने से बचें. जो बातें लंबे समय से आपको परेशान कर रही हैं, उन्हें सुलझाने की कोशिश करें. आज आपको अपनी खुशी और मानसिक शांति को प्राथमिकता देनी होगी. जिद या गुस्से से हालात बिगड़ सकते हैं, इसलिए समझदारी से काम लें. किसी मामले में समझौता करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा.

आज का कन्या राशिफल - Photo Gallery
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आज का कन्या राशिफल (Aaj Ka Kanya Rashifal)

आज आपके लिए नए मौके खुल सकते हैं. आसपास हो रही बातों पर ध्यान दें, क्योंकि कोई अच्छी खबर या अवसर मिल सकता है. आप खुद को पहले से ज्यादा संतुलित महसूस करेंगे. आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप अपने विचार खुलकर लोगों के सामने रख पाएंगे. आपकी बातों से लोग प्रभावित होंगे और काम में भी अच्छा सहयोग मिलेगा.

आज का तुला राशिफल - Photo Gallery
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आज का तुला राशिफल (Aaj Ka Tula Rashifal)

आज एक जैसी दिनचर्या आपको परेशान कर सकती है. मन कुछ नया करने का करेगा. काम का दबाव और मानसिक थकान दोनों बढ़ सकते हैं, इसलिए खुद को संभालकर चलना जरूरी होगा. अगर समय रहते अपनी प्राथमिकताएं तय नहीं कीं, तो तनाव बढ़ सकता है. अपनी सेहत और आराम को नजरअंदाज न करें.

आज का वृश्चिक राशिफल - Photo Gallery
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आज का वृश्चिक राशिफल (Aaj Ka Vrishchik Rashifal)

आज आप खुद को पहले से ज्यादा आजाद और आत्मविश्वासी महसूस करेंगे. नए लोगों से जुड़ने और रिश्ते मजबूत करने के लिए दिन अच्छा है. आपकी बातों का असर लोगों पर साफ दिखाई देगा. दोस्तों और परिवार के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा. हंसी-मजाक और खुशियों से भरा दिन आपका इंतजार कर रहा है.

आज का धनु राशिफल - Photo Gallery
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आज का धनु राशिफल (Aaj Ka Dhanu Rashifal)

आज आपका मूड हल्का और सकारात्मक रहेगा, लेकिन शरीर थकान महसूस कर सकता है. खासतौर पर मांसपेशियों में दर्द या कमजोरी महसूस हो सकती है. काम के बीच थोड़ा आराम जरूर लें. आसपास कुछ लोगों के बीच बहस या टकराव की स्थिति बन सकती है, लेकिन आप अपनी समझदारी और शांत स्वभाव से हालात संभाल लेंगे.

आज का मकर राशिफल - Photo Gallery
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आज का मकर राशिफल (Aaj Ka Makar Rashifal)

आज आपका सामाजिक दायरा बढ़ सकता है. नए लोगों से मुलाकात फायदेमंद रहेगी. हालांकि जल्दबाजी या ध्यान भटकने की वजह से छोटी गलतियां हो सकती हैं. जो भी काम करें, पूरी एकाग्रता के साथ करें. किसी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन आपकी मेहनत और आत्मविश्वास आपको सफलता दिलाएंगे.

आज का कुंभ राशिफल - Photo Gallery
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आज का कुंभ राशिफल (Aaj Ka Kumbh Rashifal)

आज आपको लोगों के साथ अपने व्यवहार में थोड़ा बदलाव लाने की जरूरत महसूस होगी. अगर आप समझदारी और धैर्य से काम लेंगे, तो अपने लक्ष्य आसानी से हासिल कर सकते हैं. भावनाओं में बहकर कोई फैसला लेने से बचें. कामकाज में नेतृत्व और जिम्मेदारी को लेकर उलझन हो सकती है. इसलिए किसी भी फैसले से पहले स्थिति को अच्छे से समझ लें.

आज का मीन राशिफल - Photo Gallery
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आज का मीन राशिफल (Aaj Ka Meen Rashifal)

आज आप अपनी बातों और व्यवहार से लोगों को प्रभावित करेंगे. बड़े कामों और भविष्य की योजनाओं को लेकर उत्साह बना रहेगा. रिश्तों में नजदीकियां बढ़ेंगी और लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे. अगर आप अपने प्रियजनों के लिए समय निकालेंगे, तो आपका रिश्ता और मजबूत होगा. आपकी लोकप्रियता भी बढ़ सकती है.

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डिस्क्लेमर

इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें.Inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.

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