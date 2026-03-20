Kal ka Rashifal 21 March 2026: किन राशियों को होगा जबरदस्त धन लाभ, किनका होगा पत्नी से झगड़ा; किन्हें मिलेगा जॉब में प्रमोशन

Kal Rashifal 21 March 2026 | Rashifal Tomorrow | Horoscope Tomorrow | Tomorrow Rashifal: वैदिक पंचांग के अनुसार, शनिवार (21 मार्च, 2026) चैत्र नवरात्रि का तीसरा दिन है. यह मां चंद्रघंटा को समर्पित होता है. दिन की शुरुआत चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि से होगी. तृतीया तिथि शनिवार को रात 11:56 मिनट तक रहेगी. इसके तत्काल बाद ही यानी अगले दिन (22 मार्च 2026) की सुबह तक चतुर्थी तिथि रहेगी. शनिवार को मत्स्य जयंती, गणगौर और वासुदेव चतुर्थी भी है. शनिवार को सुबह 12 बजकर 37 मिनट तक अश्विनी है, जबकि जिसके बाद दिन के अंत तक भरणी है. मेष (Aries), वृषभ (Taurus), मिथुन (Gemini), कर्क (Cancer), सिंह (Leo), कन्या (Virgo), तुला (Libra), वृश्चिक (Scorpio), धनु (Sagittarius), मकर (Capricorn), कुंभ (Aquarius), और मीन (Pisces) राशि से जुड़े जातकों का दिन शनिवार (21 मार्च, 2026) को कैसा रहेगा? यह जानने के लिए पढ़िये पूरी स्टोरी.