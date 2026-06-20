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Kal Ka Rashifal 21 June 2026: कल रवि योग के प्रभाव से चमक सकती है किस्मत, शोभन योग का शुभ संयोग दिलाएगा सफलता; जानें मेष से मीन तक के राशियों का पूरा हाल

Kal Ka Rashifal 21June 2026: कल रविवार, बैशाख माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है. दिन की शुरुआत में मृगशीर्षा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा, जिसके बाद आर्द्रा नक्षत्र सक्रिय होगा. साथ ही शोभन योग और बाद में अतिगण्ड योग का भी असर देखने को मिलेगा. राहुकाल दोपहर 3:35 बजे से शाम 5:10 बजे तक रहेगा. चंद्रमा वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि में प्रवेश करेगा, जिसका प्रभाव सभी राशियों पर अलग-अलग रूप से पड़ेगा.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

By: Shivashakti Narayan Singh | Published: June 20, 2026 1:17:39 PM IST

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आज का मेष राशिफल - Photo Gallery
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आज का मेष राशिफल (Aaj Ka Mesh Rashifal)

आज आप अपने विचारों को केवल सोच तक सीमित नहीं रखेंगे, बल्कि उन्हें अमल में लाने का प्रयास करेंगे. कार्यस्थल पर आपकी सक्रियता और तेज निर्णय क्षमता आपको आगे बढ़ा सकती है. लंबे समय से अटके कामों में गति आने की संभावना है. व्यापार से जुड़े लोगों को नए अवसर दिखाई दे सकते हैं. परिवार और रिश्तों में थोड़ा संयम और सौम्यता बनाए रखना बेहतर रहेगा.

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आज का वृष राशिफल - Photo Gallery
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आज का वृष राशिफल (Aaj Ka Vrishabh Rashifal)

आज आप बिना किसी जल्दबाजी के अपने कार्यों को व्यवस्थित ढंग से पूरा करेंगे. कार्यक्षेत्र में स्थिति सामान्य रहेगी, लेकिन सफलता के लिए पहल आपको ही करनी होगी. व्यापार में पुराने संपर्कों से लाभ मिलने के संकेत हैं. घर का वातावरण शांत और सुखद रहेगा, जिससे मानसिक तनाव कम होगा.

आज का मिथुन राशिफल - Photo Gallery
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आज का मिथुन राशिफल (Aaj Ka Mithun Rashifal)

आज आपका दिमाग नई योजनाओं और विचारों से भरा रहेगा. किसी पुराने या जटिल मामले का समाधान अचानक मिल सकता है. नौकरी में बातचीत और संपर्कों का लाभ मिलेगा. व्यापार में नए लोगों के साथ जुड़ने के अवसर बन सकते हैं. निजी जीवन में दिल की बात साझा करने से मन हल्का होगा.

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आज का कर्क राशिफल - Photo Gallery
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आज का कर्क राशिफल (Aaj Ka Kark Rashifal)

आज आप भावनात्मक रूप से थोड़ा संवेदनशील रह सकते हैं. कामकाज सामान्य रहेगा, लेकिन मन की स्थिति आपके प्रदर्शन को प्रभावित कर सकती है. समय-समय पर आराम करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा. व्यापार में धन संबंधी मामलों में सतर्कता बरतें. परिवार का सहयोग आपको मानसिक संतुलन बनाए रखने में मदद करेगा.

आज का सिंह राशिफल - Photo Gallery
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आज का सिंह राशिफल (Aaj Ka Singh Rashifal)

आज आप जिम्मेदारियों को संभालने में आगे रहेंगे. कार्यक्षेत्र में आपकी नेतृत्व क्षमता और आत्मविश्वास लोगों को प्रभावित करेगा. कई लोग आपकी राय और सलाह को महत्व दे सकते हैं. व्यापार में परिस्थितियां धीरे-धीरे आपके पक्ष में बनती नजर आएंगी. घर में आपकी बातों को गंभीरता से सुना जाएगा.

आज का कन्या राशिफल - Photo Gallery
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आज का कन्या राशिफल (Aaj Ka Kanya Rashifal)

आज आप हर काम को गहराई से समझने और परखने की कोशिश करेंगे. यही गुण आपको गलतियों से बचाने में मदद करेगा. नौकरी में आपकी योजनाबद्ध कार्यशैली सराहना दिला सकती है. व्यापार में कोई नई योजना आगे बढ़ सकती है. पारिवारिक जीवन शांत और संतोषजनक रहेगा.

आज का तुला राशिफल - Photo Gallery
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आज का तुला राशिफल (Aaj Ka Tula Rashifal)

आज आपको अपनी सीमाएं तय करने की जरूरत महसूस हो सकती है. हर किसी को खुश करने की कोशिश आपके ऊपर अतिरिक्त दबाव डाल सकती है. नौकरी में स्पष्टता और संतुलन बनाए रखें. व्यापार में साझेदार के साथ खुलकर बातचीत करना लाभकारी रहेगा. परिवार में किसी विषय पर महत्वपूर्ण चर्चा हो सकती है.

आज का वृश्चिक राशिफल - Photo Gallery
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आज का वृश्चिक राशिफल (Aaj Ka Vrishchik Rashifal)

आज आप किसी भी विषय को गहराई से समझने का प्रयास करेंगे. कुछ कार्यों में रुकावटें आ सकती हैं, लेकिन आपका दृढ़ निश्चय आपको आगे बढ़ाएगा. कार्यस्थल पर धैर्य बनाए रखना जरूरी होगा. व्यापार में जल्दबाजी से बचें और सोच-समझकर निर्णय लें. परिवार का सहयोग आपको मजबूती देगा.

आज का धनु राशिफल - Photo Gallery
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आज का धनु राशिफल (Aaj Ka Dhanu Rashifal)

आज आपका नजरिया सकारात्मक रहेगा. आप अनावश्यक चिंताओं से दूर रहकर अपने कार्यों पर ध्यान देंगे. नौकरी में कोई अच्छा अवसर सामने आ सकता है. व्यापार में विस्तार की योजनाएं बन सकती हैं. मित्रों के साथ बिताया गया समय आपको खुशी देगा.

आज का मकर राशिफल - Photo Gallery
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आज का मकर राशिफल (Aaj Ka Makar Rashifal)

आज आप अपने लक्ष्यों पर काम तो करेंगे, लेकिन बीच-बीच में ध्यान भटक सकता है. खुद को फोकस में रखना आवश्यक होगा. कार्यक्षेत्र में सफलता धीरे-धीरे मिलेगी, लेकिन उसका प्रभाव लंबे समय तक रहेगा. व्यापार में सुधार के संकेत दिखाई देंगे. परिवार के साथ समय बिताने से मानसिक शांति मिलेगी.

आज का कुंभ राशिफल - Photo Gallery
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आज का कुंभ राशिफल (Aaj Ka Kumbh Rashifal)

आज कुछ नया सीखने और अपनाने की इच्छा जाग सकती है. आप पुराने तरीकों को छोड़कर नए प्रयोग करने का प्रयास करेंगे. कार्यक्षेत्र में आपकी रचनात्मक सोच आपको अलग पहचान दिला सकती है. व्यापार में नए प्रयोग लाभदायक साबित हो सकते हैं. परिवार के साथ हल्की-फुल्की बातचीत दिन को सुखद बनाएगी.

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आज का मीन राशिफल (Aaj Ka Meen Rashifal)

आज अपने विचारों को केवल कल्पना तक सीमित न रखें, बल्कि उन्हें वास्तविक रूप देने का प्रयास करें. नौकरी में धीरे-धीरे स्थितियां आपके पक्ष में होती नजर आएंगी. व्यापार में भावनाओं के आधार पर निर्णय लेने से बचें. परिवार का सहयोग आपको संतुलित और सकारात्मक बनाए रखेगा.

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इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें.Inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.

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