Kal Ka Rashifal 21 June 2026: कल रवि योग के प्रभाव से चमक सकती है किस्मत, शोभन योग का शुभ संयोग दिलाएगा सफलता; जानें मेष से मीन तक के राशियों का पूरा हाल

Kal Ka Rashifal 21June 2026: कल रविवार, बैशाख माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है. दिन की शुरुआत में मृगशीर्षा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा, जिसके बाद आर्द्रा नक्षत्र सक्रिय होगा. साथ ही शोभन योग और बाद में अतिगण्ड योग का भी असर देखने को मिलेगा. राहुकाल दोपहर 3:35 बजे से शाम 5:10 बजे तक रहेगा. चंद्रमा वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि में प्रवेश करेगा, जिसका प्रभाव सभी राशियों पर अलग-अलग रूप से पड़ेगा.