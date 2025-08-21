Aaj Ka Rashifal 21 अगस्त गुरुवार के दिन इन 5 राशियों पर होगी माता लक्ष्मी की कृपा, कपल्स के शादी के बन सकते हैं योग, यहां जाने मेष से मीन का आज का राशिफल

धनु राशि (Sagittarius)

धनु राशि वालों आज आपका दिन मिला-जुला रहेगा। कामकाज निपटाने के लिए आपको कुछ नए तरीके मिल सकते हैं। दोस्तों के साथ संबंधों में सुधार आ सकता है। आपका भौतिक सुख-सुविधाओं की तरफ रूझान बढ़ सकता है। आपके मन में कोई बात दबी हुई हो सकती है। सेहत से जुड़ी आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है। तली-भुनी चीजों को खाने से आपको बचना चाहिए। भविष्य को लेकर आपको कोई आशंका हो सकती है। आज आप किसी तरह की राजनीति में उलझ सकते हैं। फिर वह राजनीति घर में भी हो सकती है और कार्यस्थल पर भी। ऑफिस में काम की अधिकता थोड़ी ज्यादा होगी। आपके भौतिक सुख-सुविधाओं में बढ़ोतरी होगी।