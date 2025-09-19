Aaj Ka Rashifal 20 September 2025: रिश्तों में प्यार बढ़ेगा और व्यापार में धन लाभ होगा, जानें यहां पंडित शशिशेखर त्रिपाठी द्वारा आज का राशिफल

मेष राशि (Aries)

मेष- आज आपके पास अचानक से अधिक काम आने की आशंका है, जिस कारण घर पहुंचने में देरी भी हो सकती है. कारोबार सामान्य गति से आगे बढ़ेगा, इसलिए बहुत ज्यादा लाभ की आशा न रखें. पढ़ाई और मनोरंजन के बीच का तालमेल बनाकर चलने का प्रयास करें, जिससे मन खुश रहें और आप करियर पर ध्यान दे सकें. ग्रहों की स्थिति को देखते हुए परिवार में उदासीनता का माहौल छाया रह सकता है, जिसे आप हंसी मजाक के जरिए सामान्य करने का प्रयास करेंगे. सेहत में आपको स्टमक इंफेक्शन होने की आशंका है, इसलिए खाने पीने की चीजों में साफ सफाई का ध्यान रखें और कुछ दिनों तक बाहर की चीजों से पूरी तरह से परहेज करें.