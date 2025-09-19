Aaj Ka Rashifal 20 September 2025: रिश्तों में प्यार बढ़ेगा और व्यापार में धन लाभ होगा, जानें यहां पंडित शशिशेखर त्रिपाठी द्वारा आज का राशिफल
Aaj Ka Rashifal 20 September 2025: आज के दिन की ग्रहीय स्थिति की बात करें तो अश्विन चतुर्दशी तिथि, मघा सुबह 08:06 तक, उपरांत पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र और साध्य योग है. चंद्रमा सिंह राशि में ही रहेंगे. आर्थिक दृष्टि से दिन रहेगा शुभ, लेकिन आपको विवेक से काम लेने की जरूरत होगी, जानते है आज का दिन कैसा रहेगा आपके लिए और आज आपको किन तरह की बरतनी होगी सावधानियां. जानने के लिए पढ़ें पंडित शशिशेखर त्रिपाठी (Pandit Shashishekhar Tripathi) द्वारा बताए गया दैनिक राशिफल-
मेष राशि (Aries)
मेष- आज आपके पास अचानक से अधिक काम आने की आशंका है, जिस कारण घर पहुंचने में देरी भी हो सकती है. कारोबार सामान्य गति से आगे बढ़ेगा, इसलिए बहुत ज्यादा लाभ की आशा न रखें. पढ़ाई और मनोरंजन के बीच का तालमेल बनाकर चलने का प्रयास करें, जिससे मन खुश रहें और आप करियर पर ध्यान दे सकें. ग्रहों की स्थिति को देखते हुए परिवार में उदासीनता का माहौल छाया रह सकता है, जिसे आप हंसी मजाक के जरिए सामान्य करने का प्रयास करेंगे. सेहत में आपको स्टमक इंफेक्शन होने की आशंका है, इसलिए खाने पीने की चीजों में साफ सफाई का ध्यान रखें और कुछ दिनों तक बाहर की चीजों से पूरी तरह से परहेज करें.
वृष राशि (Taurus)
वृष- जब तक कार्य पूरे न हो जाए तब तक वृष राशि वाले अपनी योजनाओं और काम की गोपनीयता को बनाए रखने का प्रयास करें. आय के नए साधन ढूंढने का प्रयास में व्यापारी वर्ग काफी हद तक सफल होंगे. अपने फायदे के चक्कर में दूसरे लोगों का अहित करने से बचना है, आपकी गलत धारणा आपका ही बड़ा नुकसान करा सकती है. हर स्थिति में गुस्सा दिखाने और चिल्लाने से काम नहीं बनेगा, पारिवारिक मामलों को हल करने के लिए आपको घर के अन्य सदस्यों को भी समझने का प्रयास करना होगा. महिलाओं को लगातार काम करने से बचना है, क्योंकि कमर दर्द आपको बड़ा कष्ट दे सकता है.
मिथुन राशि (Gemini)
मिथुन- इस राशि के लोग अधिक लाभ कमाने की इच्छा में पार्ट टाइम जॉब करने का विचार बना सकते हैं. कारोबार में कुछ सकारात्मक सुधार देखने को मिलेंगे, जो आर्थिक ग्राफ को ऊपर उठाने में मदद करेंगे. युवा वर्ग को विवादों से दूर रहने की सलाह दी जाती है, न तो आपको विवाद करना है और न ही किसी के मामले में हस्तक्षेप करना है. बड़े भाई के साथ विचार विमर्श करना आपके लिए फायदेमंद साबित होगा, इसलिए उनसे बातचीत जरूर करें. जिन लोगों की सर्जरी हुई है, उन्हें भारी सामान उठाने से बचना है क्योंकि टांकों में जोर पड़ने से दर्द के साथ अन्य कई तरह की समस्या का सामना करना पड़ सकता है.
कर्क राशि (Cancer)
कर्क- कर्क राशि वाले चालाक लोगों से सावधान रहें, क्योंकि कुछ लोग आपके सीधे और सरल स्वभाव का फायदा उठाते हुए नजर आ सकते हैं. कारोबार से जुड़े सभी दस्तावेज पूरे रखें, क्योंकि सरकारी कार्यों के लिए इनकी जरूरत पड़ सकती है. मन की बात जीवनसाथी संग साझा करें, क्योंकि उनकी ओर से पूरा सपोर्ट मिलने की संभावना है. युवा वर्ग को किसी सेमिनार या करियर काउंसलिंग से जुड़े कार्यक्रम का हिस्सा बनने का मौका मिल सकता है. सीने में जकड़न के साथ, गले में दर्द और खांसी जैसी समस्या होने की आशंका है.
सिंह राशि (Leo)
सिंह- इस राशि के लोग एकाग्रता के साथ काम करें क्योंकि ऊपरी मन से काम करने पर कार्य के परिणाम असंतोषजनक ही मिलेंगे. बहुत ज्यादा समय लेने की बजाय अनुभव व्यक्ति की मदद लेते हुए त्वरित व्यापारिक निर्णय लें, अन्यथा हाथ आया अवसर भी वापस जा सकता है. युवा वर्ग अपनी कार्यक्षमता और खुद पर विश्वास रखें और आगे बढ़े, क्योंकि लक्ष्य हासिल करने के लिए आपको चुनौतियों का सामना तो करना ही पड़ेगा. परिवार में आनंद का माहौल रहेगा. संतान के साथ मित्रवत व्यवहार करें जिससे वह खुलकर अपने विचारों को आपके साथ शेयर कर सके. जंक फूड से परहेज करें क्योंकि पेट से जुड़ी किसी समस्या का सामना करना पड़ सकता है.
कन्या राशि (Virgo)
कन्या- कन्या राशि के शिक्षा क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए दिन व्यस्तता पूर्ण वाला हो सकता है. समय प्रतिकूल होने के कारण व्यापारी वर्ग को धैर्य और संयम के साथ सभी स्थिति का सामना करना है. पूर्व की गलतियों का अवलोकन करते हुए युवा वर्ग उसे सुधारने और दोबारा न करने का प्रयास करें. परिवार के साथ समय व्यतीत करने से मानसिक थकान और तनाव दूर होगा और आप चैन की नींद सो सकेंगे. सर्दी, खांसी से जुड़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है.
तुला राशि (Libra)
तुला- इस राशि के लोगों के करियर में चल रही उथल-पुथल में ठहराव आता दिख रहा है. व्यापारी वर्ग को आर्डर पूरा करने में विलंब हो सकता है, जिसके चलते उनकी ग्राहकों से भी कुछ कहा सुनी होने की आशंका है. कपल्स की बात करें तो लव पार्टनर आपको लेकर ओवर पजेसिव और डॉमिनेटिंग दिखेंगे, जिस कारण आप रिश्ते से बाहर निकलने का प्रयास भी कर सकते हैं. पूर्वजों को याद करके भावुक होंगे, उनके प्रति अपने प्रेमभाव को व्यक्त करने के लिए दान पुण्य जैसे कार्य करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं. इलाज के मामले में कोई लापरवाही मत करें और थोड़ा धैर्य रखें क्योंकि किसी भी बीमारी को सही होने में थोड़ा समय लगता है.
वृश्चिक राशि (Scorpio)
वृश्चिक- वृश्चिक राशि के लोगों को हितैषी और चापलूस लोगों के बीच के फर्क को समझना होगा, क्योंकि कई बार लोग जरूरत से ज्यादा मीठा व्यवहार करके आपके सगे बनने की कोशिश तो करेंगे जबकि हकीकत में वह आपके लिए गड्ढा खोदने की तैयारी कर रहे होंगे. व्यापारिक स्थिति ठीक-ठाक रहेगी, आप बढ़िया मुनाफा कमाने में सफल होंगे. युवा वर्ग अपनी छोटी-मोटी परेशानियों का हल स्वयं ढूंढने का प्रयास करें, इसे लेकर भाई बहनों या माता-पिता तक न जाएं. दांपत्य जीवन में ठहराव महसूस करेंगे, ऐसा लगेगा की प्यार और रोमांस आपके रिश्ते से छूमंतर हो गया है. चिंता के कारण सिर दर्द की समस्या का सामना करना पड़ सकता है.
धनु राशि (Sagittarius)
धनु- इस राशि के फाइनेंस का काम संभाल रहे लोगों को आज के दिन विशेष रुप से सजगता बरतनी है क्योंकि आर्थिक नुकसान होने की आशंका है. व्यापारी वर्ग को कोई भी सौदा सोच समझकर करना है, जल्दबाजी से खुद को दूर रखते हुए निर्णय ले. युवा वर्ग अपने आसपास के माहौल में सकारात्मक परिवर्तन महसूस करेंगे, जो कहीं न कहीं आपको मानसिक उलझनों से बाहर निकालने में मदद करेगा. घर के बुजुर्ग व्यक्ति को अकेले कहीं भी जाने देने से रोकना होगा, क्योंकि उन्हें गिरकर चोट लगने की आशंका है. गर्भवती महिलाओं को आज के दिन सेहत का विशेष ध्यान रखना है, बाहर की चीजों को खाने से परहेज करें.
मकर राशि (Capricorn)
मकर- मकर राशि के नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन सामान्य है. आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए व्यापारी वर्ग कुछ नए प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी या निवेश करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं. युवा वर्ग जल्दबाजी में काम करने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक बात याद रखें कि जल्दी का काम शैतान का होता है, इसलिए सतर्क रहें. आपकी वाणी और क्रोध के कारण घर के किसी व्यक्ति के दिल को ठेस पहुंच सकती है, इसलिए क्रोध और वाणी पर संयम रखें. सेहत को ध्यान में रखते हुए दिनचर्या को नियमित बनाने का प्रयास करें और एक बार कंपलीट बॉडी चेकअप जरूर कराएं.
कुंभ राशि (Aquarius)
कुंभ- इस राशि के लोगों को कार्यक्षेत्र पर सभी लोगों से सम्मान मिलेगा, तो वहीं बॉस की ओर से अच्छे कामों के लिए कोई रिवॉर्ड मिल सकता है. व्यापारी वर्ग उधारी को लेकर थोड़ा परेशान हो सकते हैं, आप तकादा करना शुरू करें पैसा मिलने में थोड़ा वक्त जरूर लगेगा, अंततः धन मिलेगा जरूर. युवा वर्ग सही बात का समर्थन करें, फिर चाहे सामने कोई अपना ही क्यों न खड़ा हो. दंपत्ति के बीच तू तू मैं मैं होने की आशंका है, इसे लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि यह मनमुटाव क्षणिक भर के लिए है. ग्रहों की स्थिति को देखते हुए स्वास्थ्य में अपेक्षित सुधार देखने को मिलेंगे.
मीन राशि (Pisces)
मीन- मीन राशि वाले अपने कार्यों को लेकर सतर्क रहें अन्यथा बॉस की नाराजगी का सामना करना पड़ सकता है, व्यापारी वर्ग को काम के उद्देश्य से यात्रा करनी पड़ सकती है. युवा वर्ग को न चाहते हुए भी अपने किसी करीबी रिश्ते को अलविदा कहना पड़ सकता है. परिवार में माता-पिता के साथ कुछ बहसबाजी होने की आशंका है, आप उनसे उम्र और पद में बहुत छोटे हैं इस बात का ध्यान रखें और रिश्तों की गरिमा बनाए रखने की कोशिश करें. हार्मोनल डिसऑर्डर के चलते महिलाओं मूड स्विंग्स को लेकर परेशान हो सकती है.
Disclaimer
Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है। पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें। इन खबर इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है।