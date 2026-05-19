  • Home>
  • Gallery»
  • Kal Ka Rashifal 20 May 2026: बुधवार को इन राशियों पर मेहरबान होंगे सितारे, करियर और रिश्तों में मिल सकते हैं बड़े संकेत,पढ़ें कल का राशिफल

Kal Ka Rashifal 20 May 2026: बुधवार को इन राशियों पर मेहरबान होंगे सितारे, करियर और रिश्तों में मिल सकते हैं बड़े संकेत,पढ़ें कल का राशिफल

Kal Ka Rashifal 20 May 2026: 20 मई 2026 का दिन कई राशियों के लिए बदलाव, नए अवसर और आत्मविश्वास लेकर आ सकता है. कुछ लोगों को मेहनत का फल मिलेगा तो कुछ को अपने व्यवहार और भावनाओं पर नियंत्रण रखने की जरूरत पड़ सकती है. ग्रहों की स्थिति संकेत दे रही है कि आज रिश्तों, करियर और निजी जीवन में कई महत्वपूर्ण मोड़ आ सकते हैं. आइए जानते हैं मेष से मीन तक सभी राशियों का दैनिक राशिफल.


By: Shivashakti Narayan Singh | Published: May 19, 2026 12:17:08 PM IST

Follow us on
Google News
आज का मेष राशिफल - Photo Gallery
1/13

आज का मेष राशिफल (Aaj Ka Mesh Rashifal)

आज आपको किसी महत्वपूर्ण निर्णय या परिस्थिति का सामना करना पड़ सकता है, जो मानसिक रूप से थोड़ा अस्थिर कर सकता है. परिवार या घर का माहौल आपकी उम्मीदों के अनुसार नहीं रहेगा. लोग आपसे अधिक जिम्मेदारी और गंभीरता की अपेक्षा कर सकते हैं. फिलहाल चीजें जैसी दिख रही हैं, वैसी पूरी तरह नहीं हैं. जल्दबाजी में प्रतिक्रिया देने की बजाय हालात को समझने की कोशिश करें.

You Might Be Interested In
आज का वृष राशिफल - Photo Gallery
2/13

आज का वृषभ राशिफल (Aaj Ka Vrishabh Rashifal)

आज की गई मेहनत आपके लिए भविष्य में अच्छे परिणाम लेकर आ सकती है. दोस्तों और सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा. सामाजिक दायरा बढ़ेगा और नए लोगों से बातचीत के मौके मिल सकते हैं. हालांकि खुद को जरूरत से ज्यादा थकाने से बचें. शरीर और मन दोनों को आराम की जरूरत है. आपका आत्मविश्वास लोगों को प्रभावित करेगा.

आज का मिथुन राशिफल - Photo Gallery
3/13

आज का मिथुन राशिफल (Aaj Ka Mithun Rashifal)

आज यात्रा या भागदौड़ की स्थिति बन सकती है, लेकिन इससे आपको सकारात्मक अनुभव भी मिलेंगे. संवाद और बातचीत आपके पक्ष में रहेंगे. हालांकि मानसिक तनाव और बेवजह की चिंताएं आपको परेशान कर सकती हैं. हर बात को नकारात्मक नजरिए से देखने से बचें, वरना अच्छे अवसर हाथ से निकल सकते हैं. खुद पर भरोसा बनाए रखें.

You Might Be Interested In
आज का कर्क राशिफल - Photo Gallery
4/13

आज का कर्क राशिफल (Aaj Ka Kark Rashifal)

आज किस्मत आपका साथ दे सकती है. आपका आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच लोगों को प्रभावित करेगी. कामकाज में आपकी समझदारी और निर्णय क्षमता की तारीफ हो सकती है. हालांकि खानपान पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा. जरूरत से ज्यादा मीठा या तला-भुना खाने से स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है.

आज का सिंह राशिफल - Photo Gallery
5/13

आज का सिंह राशिफल (Aaj Ka Singh Rashifal)

आज आपकी अंतर्ज्ञान शक्ति काफी मजबूत रहेगी. मन की आवाज सुनना आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है. सामाजिक जीवन में आपकी छवि बेहतर होगी और लोग आपकी बातों को गंभीरता से सुनेंगे. अगर आप अपने व्यवहार में संतुलन बनाए रखें तो रिश्तों में भी सुधार देखने को मिलेगा.

आज का कन्या राशिफल - Photo Gallery
6/13

आज का कन्या राशिफल (Aaj Ka Kanya Rashifal)

आज का दिन आपके लिए भावनात्मक रूप से महत्वपूर्ण साबित हो सकता है. कुछ बड़े फैसले लेने पड़ सकते हैं. ऊर्जा भरपूर रहेगी और आप अपने कामों को तेजी से पूरा करने की कोशिश करेंगे. हालांकि जरूरत से ज्यादा काम करने से बचें, क्योंकि शरीर को भी आराम की जरूरत है. आपका आत्मविश्वास आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा.

आज का तुला राशिफल - Photo Gallery
7/13

आज का तुला राशिफल (Aaj Ka Tula Rashifal)

आज आपको खुद के लिए समय निकालने की जरूरत महसूस होगी. आसपास का माहौल थोड़ा शांत और सीमित रह सकता है. लोगों से उम्मीदें कम रखें और मानसिक शांति बनाए रखने की कोशिश करें. परिवार और घर से जुड़े कामों में समय बिताना अच्छा रहेगा. बुजुर्गों के साथ समय बिताने से मन को सुकून मिलेगा.

आज का वृश्चिक राशिफल - Photo Gallery
8/13

आज का वृश्चिक राशिफल (Aaj Ka Vrishchik Rashifal)

आज आप अपने भविष्य और बदलावों को लेकर ज्यादा गंभीर नजर आएंगे. करीबी लोगों से बातचीत आपके आत्मविश्वास को मजबूत करेगी. नए कामों की योजना बनाने के लिए दिन अच्छा माना जा रहा है. लंबे समय बाद मन में उत्साह और सकारात्मकता लौट सकती है.

आज का धनु राशिफल - Photo Gallery
9/13

आज का धनु राशिफल (Aaj Ka Dhanu Rashifal)

आज आपका कोई पुराना सपना पूरा होने के करीब पहुंच सकता है. हालांकि हर चीज को अपने नियंत्रण में रखने की कोशिश करना आपको परेशान कर सकता है. थोड़ा धैर्य और शांत स्वभाव अपनाएं. अपने विचारों और योजनाओं को अनुभवी लोगों के साथ साझा करना फायदेमंद साबित होगा.

आज का मकर राशिफल - Photo Gallery
10/13

आज का मकर राशिफल (Aaj Ka Makar Rashifal)

आज आप जीवन का आनंद लेने और अपनों के साथ समय बिताने के मूड में रहेंगे. दोस्तों और परिवार के साथ अच्छा समय बीत सकता है. हालांकि दूसरों की स्वीकृति पाने के लिए खुद को बदलने की जरूरत नहीं है. अपने फैसलों पर भरोसा रखें. कुछ लोग आपकी सफलता का फायदा उठाने की कोशिश कर सकते हैं, इसलिए सतर्क रहें.

आज का कुंभ राशिफल - Photo Gallery
11/13

आज का कुंभ राशिफल (Aaj Ka Kumbh Rashifal)

आज आपका आत्मविश्वास बढ़ा हुआ रहेगा और आपको अपने सपनों को पूरा करने का भरोसा महसूस होगा. हालांकि छोटी-छोटी बातों पर गुस्सा करने से बचें. हर किसी को अपनी बात मनवाने की कोशिश करना रिश्तों में तनाव बढ़ा सकता है. आज संवेदनशील और सहयोगी रवैया अपनाना आपके लिए ज्यादा लाभकारी रहेगा.

आज का मीन राशिफल - Photo Gallery
12/13

आज का मीन राशिफल (Aaj Ka Meen Rashifal)

आज नए कामों की शुरुआत करने के लिए दिन अच्छा माना जा रहा है. मेहनत का सकारात्मक परिणाम देखने को मिल सकता है. आप अपने काम और रिश्तों दोनों में संतुलन बनाने में सफल रहेंगे. आज का दिन आपको नई ऊर्जा और प्रेरणा देगा.

You Might Be Interested In
डिस्क्लेमर - Photo Gallery
13/13

डिस्क्लेमर

इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें.Inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.

Tags:
Aaj Ka RashifalAaj Ka Rashifal 20 May 2026Horoscope Todaytoday rashifal
Kal Ka Rashifal 20 May 2026: बुधवार को इन राशियों पर मेहरबान होंगे सितारे, करियर और रिश्तों में मिल सकते हैं बड़े संकेत,पढ़ें कल का राशिफल - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Kal Ka Rashifal 20 May 2026: बुधवार को इन राशियों पर मेहरबान होंगे सितारे, करियर और रिश्तों में मिल सकते हैं बड़े संकेत,पढ़ें कल का राशिफल - Photo Gallery
Kal Ka Rashifal 20 May 2026: बुधवार को इन राशियों पर मेहरबान होंगे सितारे, करियर और रिश्तों में मिल सकते हैं बड़े संकेत,पढ़ें कल का राशिफल - Photo Gallery
Kal Ka Rashifal 20 May 2026: बुधवार को इन राशियों पर मेहरबान होंगे सितारे, करियर और रिश्तों में मिल सकते हैं बड़े संकेत,पढ़ें कल का राशिफल - Photo Gallery
Kal Ka Rashifal 20 May 2026: बुधवार को इन राशियों पर मेहरबान होंगे सितारे, करियर और रिश्तों में मिल सकते हैं बड़े संकेत,पढ़ें कल का राशिफल - Photo Gallery