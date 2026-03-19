Kal ka Rashifal 20 March 2026: इन राशियों के लिए खुलेंगे किस्मत के बंद दरवाजे, पूरे होंगे सभी काम; किन्हें होगा व्यापार में नुकसान

Kal ka Rashifal 20 March 2026 | Rashifal Today | Horoscope Today | Today Rashifal: वैदिक पंचांग के अनुसार, शुक्रवार (20 मार्च 2026) को चैत्र शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि पड़ेगी. शुक्रवार को पंचक है और भगवान झूलेलाल की जयंती भी मनाई जाएगा. द्वितीया तिथि 20 मार्च को देर रात 2 बजकर 31 मिनट तक है. 20 मार्च को चैत्र नवरात्र के दूसरे दिन रात 10 बजकर 15 मिनट तक ब्रह्म योग रहेगा. ज्योतिषचार्यों के मुताबिक, शुक्रवार की देर रात 2 बजकर 28 मिनट तक रेवती नक्षत्र रहेगा.मेष (Aries), वृषभ (Taurus), मिथुन (Gemini), कर्क (Cancer), सिंह (Leo), कन्या (Virgo), तुला (Libra), वृश्चिक (Scorpio), धनु (Sagittarius), मकर (Capricorn), कुंभ (Aquarius), और मीन (Pisces) राशि से जुड़े जातकों का दिन शुक्रवार (20 मार्च, 2026) को कैसा रहेगा? यह जानने के लिए पढ़िये पूरी स्टोरी.