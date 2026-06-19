Kal Ka Rashifal 20 June 2026: शनिदेव और हनुमान जी की कृपा से कई राशियों को मिलेगा लाभ, जानें कैसा रहेगा आपका दिन

Kal Ka Rashifal 20 June 2026: वैदिक ज्योतिष में ग्रह-नक्षत्रों की स्थिति का विशेष महत्व माना जाता है. ग्रहों की चाल और उनके प्रभाव के आधार पर दैनिक राशिफल का आकलन किया जाता है. 20 जून, शनिवार का दिन धार्मिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण माना जाता है. इस दिन शनिदेव और हनुमान जी की पूजा का विशेष विधान है. मान्यता है कि शनिवार को श्रद्धा भाव से पूजा-अर्चना करने पर जीवन की बाधाएं दूर होती हैं और धन-धान्य तथा सुख-समृद्धि में वृद्धि होती है. ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार 20 जून का दिन कुछ राशियों के लिए शुभ अवसर लेकर आ सकता है, जबकि कुछ राशि वालों को धैर्य और समझदारी से काम लेने की आवश्यकता होगी. आइए जानते हैं सभी 12 राशियों का राशिफल.