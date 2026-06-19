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Kal Ka Rashifal 20 June 2026: शनिदेव और हनुमान जी की कृपा से कई राशियों को मिलेगा लाभ, जानें कैसा रहेगा आपका दिन

Kal Ka Rashifal 20 June 2026: वैदिक ज्योतिष में ग्रह-नक्षत्रों की स्थिति का विशेष महत्व माना जाता है. ग्रहों की चाल और उनके प्रभाव के आधार पर दैनिक राशिफल का आकलन किया जाता है. 20 जून, शनिवार का दिन धार्मिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण माना जाता है. इस दिन शनिदेव और हनुमान जी की पूजा का विशेष विधान है. मान्यता है कि शनिवार को श्रद्धा भाव से पूजा-अर्चना करने पर जीवन की बाधाएं दूर होती हैं और धन-धान्य तथा सुख-समृद्धि में वृद्धि होती है. ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार 20 जून का दिन कुछ राशियों के लिए शुभ अवसर लेकर आ सकता है, जबकि कुछ राशि वालों को धैर्य और समझदारी से काम लेने की आवश्यकता होगी. आइए जानते हैं सभी 12 राशियों का राशिफल. 


By: Ranjana Sharma | Published: June 19, 2026 5:07:57 PM IST

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आज का मेष राशिफल (Aaj Ka Mesh Rashifal)

20 जून का दिन आपके लिए कोई अच्छी खबर लेकर आ सकता है. पिछले कुछ समय से जिस काम को लेकर आप परेशान थे, उसमें राहत मिलने की संभावना है. नौकरीपेशा लोगों को अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा और कार्यक्षेत्र में सकारात्मक माहौल रहेगा. परिवार में सामान्य स्थिति बनी रहेगी. हालांकि खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा, अन्यथा बजट प्रभावित हो सकता है.

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आज का वृषभ राशिफल (Aaj Ka Vrishabh Rashifal)

आज कामकाज में व्यस्तता बनी रह सकती है. कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आपको सौंपी जा सकती है, जिसे आप सफलतापूर्वक पूरा करने का प्रयास करेंगे. आर्थिक मामलों में दिन संतोषजनक रहेगा. परिवार के किसी सदस्य की सलाह आपके लिए लाभदायक साबित हो सकती है. स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही करने से बचें और अपनी दिनचर्या संतुलित रखें.

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आज का मिथुन राशिफल (Aaj Ka Mithun Rashifal)

20 जून का दिन आपके लिए सकारात्मक परिणाम देने वाला साबित हो सकता है. लंबे समय से रुके हुए कार्य पूरे होने की संभावना है. व्यापार से जुड़े लोगों को लाभ मिल सकता है. मित्रों से बातचीत या मुलाकात आपका मन प्रसन्न करेगी. शाम का समय मनोरंजन और सुखद अनुभवों के साथ बीत सकता है.

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आज का कर्क राशिफल (Aaj Ka Kark Rashifal)

आज आपको हर काम में धैर्य बनाए रखने की आवश्यकता है. कुछ कार्य आपकी अपेक्षा के अनुरूप पूरे नहीं हो पाएंगे, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है. आर्थिक स्थिति सामान्य बनी रहेगी. परिवार के सदस्यों का सहयोग और समर्थन आपको मानसिक मजबूती देगा. जल्दबाजी में कोई निर्णय लेने से बचें.

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आज का सिंह राशिफल (Aaj Ka Singh Rashifal)

20 जून का दिन आपके लिए लाभकारी साबित हो सकता है. नौकरी और व्यवसाय से जुड़े लोगों को नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं. किसी पुराने परिचित से मुलाकात होने की संभावना है, जो भविष्य में लाभदायक साबित हो सकती है. मन में उत्साह और नई ऊर्जा बनी रहेगी, जिससे कार्यों को बेहतर ढंग से पूरा कर पाएंगे.

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आज का कन्या राशिफल (Aaj Ka Kanya Rashifal)

आज आपको काम और परिवार दोनों के बीच बेहतर तालमेल बनाकर चलने की आवश्यकता होगी. किसी पुराने विवाद या लंबित मामले का समाधान निकल सकता है. आर्थिक मामलों में कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले पूरी तरह सोच-विचार जरूर करें. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा और दिन अपेक्षाकृत शांतिपूर्ण बीतेगा.

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आज का तुला राशिफल (Aaj Ka Tula Rashifal)

20 जून को कार्यक्षेत्र में विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है. किसी भी परिस्थिति में जल्दबाजी में प्रतिक्रिया देने से बचें. आपकी मेहनत और लगन का सकारात्मक परिणाम मिल सकता है. घर का माहौल सुखद रहेगा. हालांकि बढ़ते खर्चों पर नजर रखना जरूरी होगा ताकि आर्थिक संतुलन बना रहे.

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आज का वृश्चिक राशिफल (Aaj Ka Vrishchik Rashifal)

आज का दिन आपके लिए अच्छा रहने की संभावना है. संवाद और बातचीत के माध्यम से कई रुके हुए कार्य पूरे हो सकते हैं. नौकरी और व्यापार में लाभ के संकेत हैं. मित्रों का सहयोग मिलेगा और उनके साथ समय बिताने का अवसर भी प्राप्त हो सकता है. मानसिक रूप से आप प्रसन्न और संतुष्ट महसूस करेंगे.

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आज का धनु राशिफल (Aaj Ka Dhanu Rashifa)

20 जून का दिन रिश्तों के लिहाज से अनुकूल रहेगा. परिवार और मित्रों का पूरा सहयोग मिलेगा. नौकरीपेशा लोगों को नई जिम्मेदारी मिल सकती है, जो भविष्य में उन्नति का मार्ग खोल सकती है. आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर रहने के संकेत हैं. सामाजिक जीवन में भी सक्रियता बनी रहेगी.

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आज का मकर राशिफल (Aaj Ka Makar Rashifal)

आज आपका आत्मविश्वास पहले की तुलना में अधिक मजबूत रहेगा. कार्यक्षेत्र में अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं. किसी प्रभावशाली या महत्वपूर्ण व्यक्ति से मुलाकात आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकती है. घर-परिवार में खुशी और उत्साह का माहौल बना रहेगा, जिससे मानसिक शांति मिलेगी.

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आज का कुंभ राशिफल (Aaj Ka Kumbh Rashifal)

20 जून का दिन नई योजनाओं और नए कार्यों की शुरुआत के लिए अच्छा माना जा सकता है. यदि आप किसी नई योजना पर काम शुरू करना चाहते हैं तो समय अनुकूल है. विद्यार्थियों को पढ़ाई में सफलता मिलने की संभावना है. परिवार के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा और रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी.

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आज का मीन राशिफल (Aaj Ka Meen Rashifal)

आज आर्थिक दृष्टि से दिन लाभदायक रहने की संभावना है. आपकी मेहनत का अच्छा परिणाम प्राप्त हो सकता है. परिवार के साथ समय सुखद रहेगा. किसी पुराने मित्र से जुड़ी अच्छी खबर मिलने के योग बन रहे हैं. मानसिक रूप से आप शांत और संतुलित महसूस करेंगे, जिससे दिन सकारात्मक रूप से बीतेगा.

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डिस्क्लेमर

इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें.Inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.

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