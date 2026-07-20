करियर में मिलेगी तरक्की या बढ़ेंगी चुनौतियां? क्या कहते हैं आपके सितारे, जानें आज का राशिफल

Aaj ka Rashifal 20 july 2026: आषाढ़ माह की सप्तमी तिथि पर बन रहे शुभ योग आज के दिन को विशेष बना रहे हैं. रवि योग को सफलता, सम्मान और बाधाओं को दूर करने वाला योग माना जाता है, जबकि शिव योग मानसिक शांति, पारिवारिक सुख और सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है. ऐसे में आज का दिन कई राशियों के लिए नई संभावनाओं के द्वार खोल सकता है. नौकरी, व्यापार, शिक्षा, पारिवारिक जीवन और स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन कैसा रहेगा, आइए जानते हैं सभी 12 राशियों का विस्तृत राशिफल.