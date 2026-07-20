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करियर में मिलेगी तरक्की या बढ़ेंगी चुनौतियां? क्या कहते हैं आपके सितारे, जानें आज का राशिफल

Aaj ka Rashifal 20 july 2026: आषाढ़ माह की सप्तमी तिथि पर बन रहे शुभ योग आज के दिन को विशेष बना रहे हैं. रवि योग को सफलता, सम्मान और बाधाओं को दूर करने वाला योग माना जाता है, जबकि शिव योग मानसिक शांति, पारिवारिक सुख और सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है. ऐसे में आज का दिन कई राशियों के लिए नई संभावनाओं के द्वार खोल सकता है. नौकरी, व्यापार, शिक्षा, पारिवारिक जीवन और स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन कैसा रहेगा, आइए जानते हैं सभी 12 राशियों का विस्तृत राशिफल.


By: Ranjana Sharma | Last Updated: July 20, 2026 6:32:37 AM IST

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आज का मेष राशिफल

आज रवि योग के प्रभाव से लंबे समय से अटके कार्य पूरे होने की संभावना है. नौकरीपेशा लोगों को वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिल सकता है. व्यापारियों को नए ग्राहकों से लाभ मिलने के संकेत हैं और आर्थिक स्थिति में सुधार देखने को मिल सकता है. शिव योग के प्रभाव से परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी. जीवनसाथी के साथ संबंधों में मधुरता बढ़ेगी और कोई शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन पर्याप्त आराम करना आवश्यक होगा.

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आज का वृषभ राशिफल

आज का दिन करियर के लिहाज से नई संभावनाएं लेकर आ सकता है. रवि योग आपके आत्मविश्वास को मजबूत करेगा और महत्वपूर्ण निर्णय लेने में सफलता दिला सकता है. शिव योग मानसिक तनाव को कम करने में मदद करेगा. परिवार के साथ अच्छा समय बिताने का अवसर मिलेगा. विद्यार्थियों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं में सकारात्मक परिणाम के संकेत हैं. निवेश से जुड़े मामलों में सावधानी और समझदारी जरूरी रहेगी.

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आज का मिथुन राशिफल

रवि योग आपके अधूरे कार्यों को गति देने का काम करेगा. नौकरी में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं और व्यापार में लाभ के अच्छे अवसर प्राप्त हो सकते हैं. शिव योग के प्रभाव से मन सकारात्मक रहेगा. वैवाहिक जीवन में प्रेम और सामंजस्य बढ़ेगा. स्वास्थ्य में सुधार महसूस होगा और धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ सकती है.

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आज का कर्क राशिफल

आज आपकी मेहनत का पूरा लाभ मिलने की संभावना है. रवि योग करियर और कारोबार में सफलता के साथ सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि का संकेत दे रहा है. धन लाभ के नए स्रोत खुल सकते हैं. शिव योग परिवार में खुशियां लेकर आएगा. माता-पिता का सहयोग मिलेगा और मानसिक शांति बनी रहेगी. स्वास्थ्य भी सामान्य रहेगा.

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आज का सिंह राशिफल

सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन विशेष रूप से शुभ रहने वाला है. रवि योग के प्रभाव से सरकारी कार्यों और प्रशासनिक मामलों में सफलता मिल सकती है. नौकरी में पदोन्नति, प्रशंसा या नई जिम्मेदारी मिलने के संकेत हैं. शिव योग रिश्तों में मधुरता बढ़ाएगा. जीवनसाथी के साथ अच्छा समय बीतेगा और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी.

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आज का कन्या राशिफल

रवि योग के कारण कार्यक्षेत्र में आपकी योजनाएं सफल हो सकती हैं. व्यापार में नए अनुबंध मिलने की संभावना है और आर्थिक लाभ के योग बन रहे हैं. शिव योग मानसिक शांति प्रदान करेगा. परिवार में किसी शुभ कार्य की चर्चा हो सकती है. खानपान पर विशेष ध्यान देना लाभकारी रहेगा.

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आज का तुला राशिफल

आर्थिक मामलों में आज का दिन शुभ माना जा सकता है. रुका हुआ धन वापस मिलने की संभावना है. नौकरी में नई जिम्मेदारी या पद परिवर्तन के संकेत मिल सकते हैं. शिव योग पारिवारिक जीवन को सुखद बनाएगा. जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा और पुराने मतभेद दूर हो सकते हैं. स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा.

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आज का वृश्चिक राशिफल

रवि योग आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा. करियर में सफलता मिलने के साथ व्यापार में नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं. धन संबंधी मामलों में लाभ के संकेत हैं. शिव योग मानसिक शांति और संतुलन प्रदान करेगा. परिवार के साथ समय अच्छा बीतेगा और धार्मिक गतिविधियों में भाग लेने का अवसर मिल सकता है.

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आज का धनु राशिफल

धनु राशि के जातकों के लिए आज का दिन प्रगति और उपलब्धियों वाला साबित हो सकता है. रवि योग कार्यों में आ रही बाधाओं को कम करेगा और मेहनत का सकारात्मक परिणाम दिला सकता है. नौकरी और व्यापार दोनों क्षेत्रों में प्रगति के संकेत हैं. शिव योग मन को प्रसन्न रखेगा. परिवार में खुशहाली बनी रहेगी और स्वास्थ्य पहले से बेहतर रह सकता है. यात्रा के भी योग बन रहे हैं.

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आज का मकर राशिफल

रवि योग करियर में नई उपलब्धियां दिला सकता है. वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा और आर्थिक लाभ होने की संभावना है. निवेश से जुड़े मामलों के लिए दिन अनुकूल माना जा सकता है. शिव योग घर के वातावरण को सुखद बनाएगा और दांपत्य जीवन में मजबूती आएगी. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा.

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आज का कुंभ राशिफल

आज आपके लिए उन्नति के नए रास्ते खुल सकते हैं. रवि योग नौकरी और व्यापार में सफलता दिलाने में सहायक रहेगा. आर्थिक मामलों में लाभ के संकेत मिल रहे हैं. शिव योग मानसिक संतुलन बनाए रखेगा. परिवार में प्रेम और सामंजस्य बढ़ेगा तथा संतान पक्ष से खुशखबरी मिल सकती है.

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आज का मीन राशिफल

रवि योग के प्रभाव से आपके महत्वपूर्ण कार्य समय पर पूरे हो सकते हैं. व्यापार में लाभ और नौकरी में प्रशंसा मिलने की संभावना है. धन संबंधी परेशानियों से राहत मिल सकती है. शिव योग पारिवारिक सुख और मानसिक शांति प्रदान करेगा. जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा और धार्मिक गतिविधियों में रुचि बढ़ सकती है.

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डिस्क्लेमर

इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें.Inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.

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