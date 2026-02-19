Kal ka Rashifal 20 February 2026: मेष, मकर और मीन राशि के लोगों को मिलेगी गुड न्यूज, किस राशि के लोगों को बचना है दुश्मन से; यहां पढ़ें सभी 12 राशियों का हाल

मीन राशि

जॉब करने वालों के लिए गुड न्यूज मिलने वाली है. दफ्तर में आपके काम से मैनेजमेंट खुश है, जिसके चलते अगले कुछ दिनों के दौरान आपके प्रमोशन होने की संभावना बन रही है. व्यापार और कारोबार करने वालों को जल्दी ही बड़ा मुनाफा होने की आसार हैं, लेकिन इसके लिए उचित क्षेत्र में निवेश करना होगा. कोशिश करें कि निवेश से पहले किसी विशेषज्ञ से सलाह ले लें. इसके अभाव में आपको फायदा होने की बजाय नुकसान होने की संभावना ज्यादा है. छात्रों की परीक्षा का परिणाम पक्ष में आएगा.