  Aaj Ka Rashifal 20 अगस्त बुधवार का दिन है बेहद शुभ, इन राशि वालों को होगा कारोबार में मुनाफा और बड़ा धन लाभ, जाने यहां मेष से मीन का आज का राशिफल

Aaj Ka Rashifal 20 अगस्त बुधवार का दिन है बेहद शुभ, इन राशि वालों को होगा कारोबार में मुनाफा और बड़ा धन लाभ, जाने यहां मेष से मीन का आज का राशिफल

Aaj ka Rashifal: आज 20 अगस्त 2025 बुधवार का दिन है और आज आपका दिन नौकरी व्यपार और लव लाइफ के लिहाज से कैसा रहने वाला है? अगर आप भी इस बात का पता लगाना चाहते हैं और अपना राशिफल जानना चाहते हैं, तो यहां आपको 12 राशियों (मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन) का आज का राशिफल दिया गया है, जिसकी मदद से आप आज के दिन आपके साथ होने वाली अच्छी और बुरी संभावना के बारे में पता लगा सकते हैं और जान सकते हैं आज आपका दिन कैसा रहने वाला है। 

By: chhaya sharma Last Updated: August 20, 2025 00:08:29 IST
Aaj Ka Rashifal 20 August 2025 Wednesday - Photo Gallery
1/14

आज का राशिफल 20 अगस्त 2025

Aaj ka Rashifal: आज 20 अगस्त 2025 बुधवार का दिन है और आज आपका दिन नौकरी व्यपार और लव लाइफ के लिहाज से कैसा रहने वाला है? अगर आप भी इस बात का पता लगाना चाहते हैं और अपना राशिफल जानना चाहते हैं, तो यहां आपको 12 राशियों (मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन) का आज का राशिफल दिया गया है, जिसकी मदद से आप आज के दिन आपके साथ होने वाली अच्छी और बुरी संभावना के बारे में पता लगा सकते हैं और जान सकते हैं आज आपका दिन कैसा रहने वाला है।

Today Aries Horoscope - Photo Gallery
2/14

मेष राशि (Aries)

मेष राशि वालों आज आपके रुके हुए काम पूरे होंगे। छात्रों के लिए आज का दिन अनुकूल रहने वाला है। खासतौर पर साइंस से जुड़े छात्रों के लिए दिन फायदेमंद रहेगा। माता-पिता के साथ रिश्तें बेहतर होंगे। आज बिजनेस में कोई बड़ा ऑफर मिलने से धन लाभ होने के योग बन रहे है, जिससे आपका आर्थिक पक्ष पहले की अपेक्षा और भी मजबूत होगा। आप परिवार वालों के साथ मनोरंजन के लिए किसी ट्रिप का प्लान बनायेंगे। इस राशि की महिलाओं के लिए आज का दिन राहतपूर्ण रहने वाला है।

Today Taurus Horoscope - Photo Gallery
3/14

वृष राशि (Taurus)

वृष राशि वालों आज आय के नए स्रोत सामने आयेंगे। ऑफिस में किसी बड़े अधिकारी का सहयोग प्राप्त होगा। दाम्पत्य जीवन में मधुरता आयेगी। सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के लिए दिन बेहतरीन रहेगा। आपको लाभ के कुछ अवसर प्राप्त होंगे। सुबह उठकर जॉगिंग पर जाने से दिनभर खुद को तरोताजा महसूस करेंगे। आज आपको अपनी मेहनत का फल अवश्य मिलेगा। किसी नए कॉन्टैक्ट से आपको फायदा होगा। कुछ लोगों को आपकी उदारता पसंद आयेगी।

4/14

मिथुन राशि (Gemini)

मिथुन राशि वालों आज दोस्त आपसे किसी काम के लिए मदद मांग सकते हैं। परिवार में आपके गुणों की प्रशंसा होगी । किसी नयी तकनीक के द्वारा आपके व्यापार में वृद्धि होने की संभावना है। उत्पादन कार्य तेज गति से पूरा होगा। आज अपने जिवनसाथी के साथ डिनर करने का प्रोग्राम बनायेंगे। जो लोग संगीत गायन के क्षेत्र से जुड़े हैं, उन्हें किसी बड़ी जगह परफॉर्मॆंस करने का मौका मिलेगा। आपको संतान सुख का भी लाभ मिलेगा।

Today Cancer Horoscope - Photo Gallery
5/14

कर्क राशि (Cancer)

कर्क राशि वालों आज आपको ऑफिस में अपने आसपास के लोगों से थोड़ा संभलकर रहने की जरूरत है। कुछ लोग आपका काम बिगाड़ने की कोशिश कर सकते हैं। आज किसी भी काम में बड़ों की सलाह लेना बेहतर रहेगा। आप अपनी जीवनशैली में कुछ बदलाव करेंगे जो आपके लिए फायदेमंद रहेंगे। बिजनेस में आपको विरोधियों से बचकर रहना चाहिए। खुद को फिट रखने के लिए आपको योग करना चाहिए। आपके दम्पत्य रिश्तों में मिठास आयेगी।

Today Leo Horoscope - Photo Gallery
6/14

सिंह राशि (Leo)

सिंह राशि वालों आज आप अपना ध्यान किसी नए काम की ओर लगायेंगे । करियर के मामले में चीज़ें बेहतर होने के आसार हैं। आज सेहत के प्रति आपको थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है। आपको फ़ास्ट फ़ूड खाने से बचना चाहिए। बिजनेस में नए लोगों से जुड़ने का मौका मिलेगा। किसी बड़ी डील को करने से पहले आपको सोच-समझकर ही आगे बढ़ना चाहिए। घर वालों के साथ किसी बात को लेकर थोड़ा मनमुटाव हो सकता है। इसलिए आज बिना बात की बहस में ना पढें।

Today Virgo Horoscope - Photo Gallery
7/14

कन्या राशि (Virgo)

कन्या राशि वालों आज आपकी कुछ ऐसे लोगों से मुलाकात होगी, जो आपके करियर के लिए मददगार रहेंगे। आप परिवार वालों की इच्छा पूरी करेंगे। वहान खरिदनें के योग बन रहे है। आज आपके कुछ नए दोस्त बनेंगे। आपको कुछ नये बिजनेस प्रपोजल भी मिल सकते हैं। जीवनसाथी के साथ आपके रिश्तों में मधुरता बरकरार रहेगी। आज आपकी सकारात्मक सोच किसी के लिये हितकर साबित होगी। आज आपको किसी शादी समारोह में जाने का अवसर मिलेगा।

Today Libra Horoscope - Photo Gallery
8/14

तुला राशि (Libra)

तुला राशि वालों आज दूसरे लोग भी आपके काम की खूब तारीफ करेंगे। जिससे आप खुद को गर्व से भरा हुआ महसूस करेंगे। जमीन- जायदाद से जुड़ा कोई मामला आज आपके पक्ष में हो सकता है। आपको अपने घर के काम में जीवनसाथी का पूरा सहयोग मिलेगा। कोई बड़ी डील या किसी से पार्टनरशिप करना चाह रहे हैं, तो अच्छे से सोच-समझकर ही आगे बढ़ें। बड़े-बुजुर्ग को अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए।

Today Scorpio Horoscope - Photo Gallery
9/14

वृश्चिक राशि (Scorpio)

वृश्चिक राशि वालों आज आपको कोई अच्छी खबर मिलेगी। ऑफिस में कोई नया काम मिलेगा, जिसे पूरा करने में आप सफल रहेंगे। शाम को परिवार वालों के साथ मौज-मस्ती में समय बितायेंगे, जिससे पारिवारिक जीवन खुशहाल बनेगा। माता-पिता के साथ किसी धार्मिक स्थल पर जाने का प्लान करेंगे। मैनेजर पोस्ट के लोगों के लिए दिन शानदार रहेगा। मैकेनिकल इंजीनियर्स को काम में पूर्ण रूप से सफलता प्राप्त होगी।

Today Sagittarius Horoscope - Photo Gallery
10/14

धनु राशि (Sagittarius)

धनु राशि वालों आज किसी काम के सिलसिले से की गई यात्रा फायदेमंद रहेगी। समाज में आपका मान-सम्मान बढ़ेगा। परिवार में किसी रिश्तेदार के आगमन से घर में खुशी का माहौल बनेगा। आज आपकी मुलाकात कुछ खास लोगों से होगी। आप अपने लक्ष्य को पूरा करने के बारे में विचार करेंगे। आपके सोचे हुए काम पूरे होंगे। ऑफिस में आपके जूनियर आपसे काम सीखना चाहेंगे। जो लोग मार्केटिंग की फील्ड से जुड़े हैं, उन्हें आज अच्छे क्लांइट मिलेंगे। कुल मिलाकर दिन उत्तम रहेगा।

Today Capricorn Horoscope - Photo Gallery
11/14

मकर राशि (Capricorn)

मकर राशि वालों आज कारोबार से जुड़े कुछ जरूरी काम पूरे होने की संभावना है। आस-पास के लोगों से कुछ नई बात सीखेंगे। जीवनसाथी की अपेक्षाएं पूरी हो सकती हैं । आपको अपनी योजनाओं के प्रति गोपनीयता बनाये रखने की जरूरत है। मित्रों से मिलने उनके घर जा सकते हैं। आपकी दोस्ती और भी अधिक मजबूत होगी। आज आप किसी सामाजिक कार्य का हिस्सा बनेंगे। समाज में आपका मान-सम्मान बढ़ेगा। साथ ही आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा।

Today Aquarius Horoscope - Photo Gallery
12/14

कुंभ राशि (Aquarius)

कुंभ राशि वालों आज जीवनसाथी के साथ अच्छा समय बितायेंगे। कार्यक्षेत्र में लोगों से पूरा-पूरा सहयोग प्राप्त होगा। आज इनकम के नए रास्ते खुलेंगे। बच्चे माता-पिता के साथ मंदिर जायेंगे। इस राशि के बायोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन बेहतर रहेगा। आज किस्मत आप पर मेहरबान रहेगी। आपको अचानक से कुछ ऐसा हासिल हो सकता है, जिसकी आपको बहुत दिनों से तलाश थी। जो लोग टूर एंड ट्रेवल्स के बिजनेस से जुड़े है, उनके बिजनेस में आज तेजी से वृद्धि होगी।

Today Pisces Horoscope - Photo Gallery
13/14

मीन राशि (Pisces)

मीन राशि वालों आज किसी जरूरी काम में आपको भाई-बहन का सपोर्ट मिलेगा। आज आप परिवार वालों के साथ कुछ बेहतरीन पलों का आनंद उठायेंगे। आप खुद को एनर्जेटिक महसूस करेंगे। करियर में तरक्की के नए रास्ते खुलेंगे। हर जगह आपकी प्रशंसा होगी। बिजनेस के लिहाज से की गई यात्राएं आपके लिये लाभकारी होगी। आज आपकी रचनात्मक प्रतिभा खुलकर सामने आयेगी। आपकी आर्थिक स्थिति भी बेहतर रहेगी । आज आपको मेहनत का पूरा नतीजा मिलेगा।

Disclaimer - Photo Gallery
14/14

Disclaimer

Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है। पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें। इन खबर इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है।

TOP CATEGORIES

