Kal Ka Rashifal 2 July 2026: कल इन राशि के जातकों के पूरे होंगे रुके हुए नौकरी, कारोबार और परिवार को लेकर कैसा रहेगा दिन? पढ़ें 2 जुलाई 2026 का राशिफल
आज का मेष राशिफल (Aaj Ka Mesh Rashifal)
आज का दिन आपके पक्ष में रह सकता है. अगर किसी काम की शुरुआत करना चाहते हैं तो देर न करें. दूसरों की बातों में आकर अपना फैसला बार-बार न बदलें. दोस्तों से मुलाकात हो सकती है और किसी नए इंसान से पहचान भी बन सकती है. नौकरी हो या कारोबार, कोई नया तरीका आपके काम आ सकता है. सेहत ठीक रहेगी, बस खानपान का ध्यान रखें.
आज का वृष राशिफल (Aaj Ka Vrishabh Rashifal)
आज आप किसी बड़े फैसले पर मुहर लगा सकते हैं. मन में चल रही उलझन धीरे-धीरे खत्म होगी. घर के लोगों का साथ मिलेगा और किसी पुराने झगड़े का हल भी निकल सकता है. अगर कोई बुरी आदत छोड़ने की सोच रहे हैं तो आज शुरुआत करना अच्छा रहेगा. पैसों के मामले में जल्दबाजी न करें.
आज का मिथुन राशिफल (Aaj Ka Mithun Rashifal)
आज मन खुश रहेगा. अपने लोगों के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा. अगर किसी से नाराजगी चल रही है तो बात करके मामला सुलझ सकता है. प्यार के रिश्ते में मिठास बढ़ेगी. नौकरी और कारोबार में भी काम धीरे-धीरे पटरी पर आता दिखाई देगा. किसी बात की ज्यादा चिंता करने से बचें.
आज का कर्क राशिफल (Aaj Ka Kark Rashifal)
आज लोग आपकी बात को ध्यान से सुनेंगे. अगर किसी नए काम की तैयारी कर रहे हैं तो आगे बढ़ सकते हैं. परिवार का साथ मिलेगा और घर का माहौल भी अच्छा रहेगा. पुराने अटके काम पूरे होने की उम्मीद है. खर्च सोच-समझकर करें और किसी पर आंख बंद करके भरोसा न करें.
आज का सिंह राशिफल (Aaj Ka Singh Rashifal)
आज बेकार की बातों को दिल पर न लें. छोटी-छोटी बातों में गुस्सा करने से नुकसान आपका ही होगा. अपने काम पर ध्यान दें, अच्छे नतीजे मिल सकते हैं. किसी खास व्यक्ति से मुलाकात होने के योग हैं. घर के लोगों के साथ समय बिताने से मन हल्का रहेगा. सेहत का भी ध्यान रखें.
आज का कन्या राशिफल (Aaj Ka Kanya Rashifal)
आज आपका पूरा ध्यान अपने काम पर रहेगा. मेहनत का फल मिलने के आसार हैं. अगर किसी बात को लेकर मन में डर है तो उसे छोड़ दें. परिवार के लोग आपका हौसला बढ़ाएंगे. नौकरी करने वालों के लिए दिन अच्छा रहेगा, जबकि कारोबार में भी फायदा मिल सकता है. शाम के समय कोई अच्छी खबर मिल सकती है.
आज का तुला राशिफल (Aaj Ka Tula Rashifal)
आज का दिन आपके लिए अच्छा रह सकता है. मन की बात कहने का मौका मिलेगा और लोग आपकी बात समझने की कोशिश करेंगे. अगर कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं तो पहले पूरी जानकारी जरूर जुटा लें. नौकरी में नए लोगों से मेल-जोल बढ़ेगा. कारोबार करने वालों को कोई अच्छा सौदा मिल सकता है. जल्दबाजी से बचेंगे तो फायदा होगा.
आज का वृश्चिक राशिफल (Aaj Ka Vrishchik Rashifal)
आज घर-परिवार का साथ आपको खुशी देगा. अपने लोगों के साथ बैठकर समय बिताने का मौका मिलेगा. अगर किसी बात को लेकर मन परेशान है तो उसे अपने तक न रखें, किसी भरोसेमंद इंसान से बात करें. कामकाज में मेहनत का अच्छा नतीजा मिल सकता है. पैसों से जुड़ा कोई काम भी आपके पक्ष में जा सकता है.
आज का धनु राशिफल (Aaj Ka Dhanu Rashifal)
आज कोई नया काम शुरू करने से पहले अच्छी तरह सोच लें. जल्दबाजी में लिया गया फैसला बाद में परेशानी दे सकता है. किसी पुराने दोस्त से मुलाकात हो सकती है. नौकरी में अफसर आपके काम से खुश रहेंगे. कारोबार में भी धीरे-धीरे हालात बेहतर होंगे. सेहत ठीक रहेगी, लेकिन आराम का भी ध्यान रखें.
आज का मकर राशिफल (Aaj Ka Makar Rashifal)
आज रोज की भागदौड़ से थोड़ा समय अपने लिए भी निकालें. किसी बात को लेकर मन में चल रही चिंता कम होगी. घर का माहौल अच्छा रहेगा और परिवार के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा. अगर कहीं घूमने का प्लान बन रहा है तो बात आगे बढ़ सकती है. पैसों के मामले में सोच-समझकर कदम उठाएं.
आज का कुंभ राशिफल (Aaj Ka Kumbh Rashifal)
आज कोई भी फैसला बिना सोचे न लें. अगर किसी बात को लेकर मन में उलझन है तो पहले पूरी बात समझ लें, फिर कदम बढ़ाएं. नौकरी में नई जिम्मेदारी मिल सकती है. कारोबार करने वालों को मेहनत का अच्छा फल मिलने के योग हैं. परिवार का साथ मिलेगा और दिन खुशी से बीतेगा.
आज का मीन राशिफल (Aaj Ka Meen Rashifal)
आज किस्मत आपका साथ दे सकती है. जिस काम को लेकर लंबे समय से इंतजार था, उसमें अच्छी खबर मिल सकती है. घर और बाहर दोनों जगह माहौल आपके पक्ष में रहेगा. अगर किसी से मदद मांगेंगे तो निराश नहीं होंगे. नौकरी और कारोबार में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा. शाम तक कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है.
डिस्क्लेमर
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