Aaj ka Rashifal 19 September 2025: मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों को हो सकता है आर्थिक नुकसान, पढ़ें पंडित शशिशेखर द्वारा आज का राशिफल
Aaj Ka Rashifal 19 September 2025: आज के दिन आश्विन कृष्ण त्रयोदशी तिथि, आश्लेषा नक्षत्र और सिद्ध योग है. चंद्रमा सूर्य की राशि सिंह में रहेंगे। ग्रहों की दशा में बदलाव को देखते हुए राशिफल की गणना की जाती है और फिर उसी आधार पर आपको कुछ सुझाव तो कुछ चेतावनी दी जाती है. जिससे आप स्वयं को किसी भी तरह की आर्थिक या शारीरिक चोट से बचा सकें साथ ही योजना बनाकर अवसरों का स्वागत कर सके. मिथुन राशि वालों के लिए नए परिवर्तन लाभकारी साबित होंगे, इसलिए परिवर्तनो से घबराए नहीं बल्कि उनका स्वीकार करें. इसी के साथ सिंह राशि के लोगों को नए लोगों से सावधान रहना है क्योंकि वह आपके साथ विश्वासघात कर सकते हैं. तो चलिए जानते हैं पंडित शशिशेखर त्रिपाठी (Pandit Shashishekhar Tripathi) द्वारा बताए गए अन्य राशि के लोगों के लिए कैसा रहेगा कल का दिन, पढ़ें कल का राशिफल.
मेष
ज्ञान बांटने से बढ़ता है इस तरह के भाव को मन में स्थान देते हुए इस राशि के लोगों को कर्मचारी संग अपने अनुभव को साझा करना चाहिए. व्यापारी वर्ग के लिए दिन शुभ है, आय में वृद्धि की संभावना है. यदि किसी प्रतियोगिता का हिस्सा है, तो कठिन परिश्रम के साथ आगे बढ़ते हुए युवा वर्ग अपनी जीत सुनिश्चित करने में सफल होंगे. घर के बड़े बुजुर्गों की सेवा करना जरूरी है, क्योंकि इस समय उनकी सेहत में गिरावट आने की आशंका है. मेष राशि के लोगों को वाहन प्रयोग में सावधानी बरतनी है क्योंकि दुर्घटना होने की आशंका है.
वृष
इस राशि वाले अंतर्मन की उथल-पुथल को शांत करने के लिए, मेडिटेशन का सहारा ले क्योंकि शांत चित्त के साथ काम करने पर ही संतोषजनक परिणाम मिलेंगे. इंपोर्ट-एक्सपोर्ट से जुड़ा कारोबार करने वाले लोगों को अच्छा मुनाफा होने की संभावना है. युवा वर्ग सामाजिक आयोजनों में गरिमामय उपस्थिति दर्ज कराने में सफल होंगे. पारिवारिक माहौल अच्छा रहेगा, जीवनसाथी और परिवार के साथ अच्छा समय व्यतीत करने का मौका मिलेगा. ग्रहों की स्थिति को देखते हुए लंबी दूरी की यात्रा करने से बचें क्योंकि थकान के कारण सेहत खराब होने की आशंका है.
मिथुन
इस राशि के लोग परिवर्तनों को स्वीकार करें, क्योंकि यह परिवर्तन आपके लिए भी अच्छे साबित हो सकते हैं. कारोबार के विस्तार के लिए व्यापारी वर्ग को नए अवसर मिलने की प्रबल संभावना है. युवा वर्ग अपनी प्राथमिकताओं को सुनिश्चित करने के बाद कार्यों की शुरुआत करेंगे, तो यह उनके लिए ज्यादा बेहतर होगा. निजी संबंधों को लेकर भावुक हो सकते हैं, लेकिन यह समय गिले शिकवे करने के लिए नहीं है बल्कि दूरियों को खत्म करने के लिए है. तनाव के कारण सेहत प्रभावित हो सकती है इसलिए सचेत रहें और अपना ध्यान रखें.
कर्क
कर्क राशि के लोगों के नए विचारों व योजनाओं को गति मिलेगी, आप भी कार्यों के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित नजर आएंगे. आलस्य और पेंडिंग कार्यों के चलते व्यापारी वर्ग को नुकसान का वहन करना पड़ सकता है, इसलिए समय रहते ही एक्टिव हो जाए तो ज्यादा अच्छा होगा. युवा वर्ग उत्साह के साथ अपने कार्य करेंगे, जिसका उन्हें अच्छा फल भी मिलेगा. कोई करीबी रिश्तेदार घर आ सकता है, ग्रहों की स्थिति को देखते हुए वह एक से दो दिन घर पर रुक भी सकते हैं, संबंधों में प्रेम बढ़ेगा. बहुत अधिक खट्टा और तेल मसाले वाली चीजों से परहेज करें क्योंकि संतुलित खानपान से स्वास्थ्य बेहतर होगा.
सिंह
इस राशि के लोग अपनी योजनाओं पर अमल करें, क्योंकि ग्रहों की चाल में सुधार होने से आपको भी अच्छा फायदा होने वाला है. व्यापारी वर्ग को नए और अविश्वसनीय व्यक्ति से थोड़ा सचेत रहना है. युवा वर्ग अधूरे कार्यों को करने के साथ नए कार्यों की भी शुरुआत करें, जिससे पुराने और वर्तमान के काम में संतुलन बना रहे. करीबी संबंधों में कुछ दूरियां बढ़ती दिखाई दे रही है, किसी भी बेफिजूल के बातों को तूल देने से बचना चाहिए. बाहर के भोजन का लुत्फ उठाने का मौका मिल सकता है, जिसके चलते बाद में पेट से जुड़ी समस्या होने की आशंका है.
कन्या
ग्रहों की स्थिति को देखते हुए कन्या राशि के लोगों के कार्यस्थल पर लड़ाई झगड़े की स्थिति बन सकती है. तेजी से आगे बढ़ रहे व्यापारी वर्ग को विरोधियों का भी सामना करना पड़ सकता है, इसलिए व्यापारिक योजनाओं के साथ कुछ रणनीति भी तैयार करें. आकस्मिक कारणों की वजह से युवा वर्ग को यात्रा के प्लान को कैंसिल करना पड़ सकता है. घर के बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें, उनकी रोक टोक का आप गलत मतलब भी निकाल सकते हैं. धूप में निकलने से बचना है क्योंकि धूप लगने से सिर दर्द होने की आशंका है.
तुला
इस राशि के लोग आधुनिक संसाधनों का प्रयोग करते हुए काम को सुगम और सरल बनाने का प्रयास करेंगे. व्यापारी वर्ग धीमी गति से बढ़ते हुए, दिन के अंत तक अच्छा लाभ कमाने में सफल होंगे. युवा वर्ग कार्यस्थल पर रचनात्मकता प्रकट करेंगे, जिसके चलते उनकी सराहना होने वाली है. परिवार में अप्रिय समाचार सुनने को मिल सकता है, जिस कारण घर का माहौल काफी तनावपूर्ण और खराब रहेगा. ठंडी खाने पीने की चीजों से परहेज करना है, क्योंकि जाड़ा देकर बुखार आने की आशंका है.
वृश्चिक
वृश्चिक राशि के लोगों के सामने कुछ चुनौतीपूर्ण स्थिति बनने की आशंका है, जिसके चलते आपको त्वरित निर्णय लेना पड़ सकता है. ऐसे व्यापारी जो भूमि, अनाज से जुड़ा कारोबार करते हैं, उनको लाभदायक सौदे मिलने की संभावना है. करियर की चिंता को लेकर युवा वर्ग परेशान दिखेंगे, नौकरी की तलाश में कई जगह भटकना पड़ सकता है. आर्थिक नुकसान होने के कारण घर का माहौल उदासीन दिखेगा, ऐसे में आपको सबकी हिम्मत बढाने का काम करना है. क्रोध के कारण बीपी हाई होने की आशंका है, इसलिए मन को शांत रखने का प्रयास करें.
धनु
कार्यस्थल पर प्रतिस्पर्धा तनाव बढ़ा सकती हैं, लेकिन इस राशि के लोग तनाव बढ़ाने के बजाय प्रतिस्पर्धा पर विजय पाने का प्रयास करें. व्यापारी वर्ग को जल्दबाजी में फैसला लेने से बचना है, प्रत्येक मामले में सूझबूझ से काम ले. बारीकियों पर ध्यान देने के कारण युवा वर्ग बड़े मामलों को अनदेखा कर सकते हैं. घर के प्रति आपकी जो भी जिम्मेदारियां उसे सही ढंग से निभाने का प्रयास करें. काम को लेकर तनाव हो सकता है, जिस कारण रातों की नींद उड़ने जैसी समस्या का भी सामना करना पड़ सकता है.
मकर
मकर राशि के लोगों को ध्यान लगाकर काम करना है, क्योंकि आज कार्यों में गलती की गुंजाइश अधिक है. व्यापारी वर्ग को शेयर मार्केट के माध्यम से अच्छा मुनाफा होने की संभावना है. युवा वर्ग सही दिशा व निर्णय के लिए गुरु का मार्गदर्शन ले या फिर आप जिन्हें आप अपने गुरु के रूप में देखते हैं उनसे बात करें. जीवनसाथी के साथ अच्छा समय व्यतीत करने का मौका मिलेगा, साथ समय बिताने से आप काफी रिलेक्स भी महसूस करेंगे. संतान की सेहत को लेकर अलर्ट रहे, यदि उसे साधारण सा खांसी जुकाम भी होता है, तो भी ध्यान देने की जरूरत है.
कुंभ
इस राशि के लोगों की सहकर्मी संग प्रतिस्पर्धा की जंग छिड़ने की आशंका है, किसी विशेष प्रोजेक्ट को लेकर आपसी मतभेद भी हो सकते हैं. व्यापारी वर्ग को रुका हुआ धन मिलने की संभावना है. विद्यार्थी वर्ग को गहन अध्ययन पर फोकस करना है, यानी की आधा अधूरा ज्ञान या आधा पढ़ा हुआ पाठ आपकी दुविधाओं को बढ़ा सकता है. कपल्स में यदि बातचीत बंद थी, तो उस लड़ाई को खत्म करने का काम आप कर सकते हैं. पेट से जुड़ी समस्या को लेकर परेशान होना पड़ सकता है.
मीन
मीन राशि के जो लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उन लोगों का दिन काफी व्यस्त रहने वाला है. व्यापारिक स्थिति ठीक-ठाक रहेगी, अपेक्षित तो नहीं लेकिन ठीक-ठाक मुनाफा कमाने में सफल होंगे. युवा वर्ग अतीत के अनावश्यक बोझ को उतारने का प्रयास करेंगे, अतीत को बुलाकर एक नई शुरुआत की पहल करने में सफल होंगे. पड़ोसियों के साथ कुछ मतभेद होने की आशंका है, इसलिए आज के दिन सिर्फ अपने काम से मतलब रखें. मोटापे को लेकर परेशान सकते हैं, ऐसे में जरूरी एक्सरसाइज करने के साथ आपको थायराइड भी चेक कराना चाहिए