Kal ka Rashifal 19 March 2026: मिथुन, कन्या और धनु राशि वालों को मिलेगा धन, करियर में भी होगा फायदा; जानें सभी राशियों का हाल

Kal ka Rashifal 19 March 2026 | Rashifal Tomorrow | Horoscope Tomorrow | Tomorrow Rashifal: वैदिक पंचांग के अनुसार, गुरुवार (19 मार्च, 2026) को चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि पड़ेगा. यह गुरुवार को सुबह 6:52 बजे तक रहेगी, जिसके बाद शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि है. इस दिन हिंदू नववर्ष 2083 भी है. चैत्र नवरात्रि की घटस्थापना और गुड़ी पड़वा का विशेष संयोग भी गुरुवार को ही पड़ रहा है. सूर्य और चंद्रमा मीन राशि में रहेंगे. वैदिक पंचांग के अनुसार, मेष (Aries), वृषभ (Taurus), मिथुन (Gemini), कर्क (Cancer), सिंह (Leo), कन्या (Virgo), तुला (Libra), वृश्चिक (Scorpio), धनु (Sagittarius), मकर (Capricorn), कुंभ (Aquarius), और मीन (Pisces) राशि से जुड़े जातकों का दिन गुरुवार (19 मार्च, 2026) को कैसा रहेगा? यह जानने के लिए पढ़िये पूरी स्टोरी.