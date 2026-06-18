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Kal Ka Rashifal 19 June 2026: किस राशि को मिलेगी नई जिम्मेदारी और किसे बरतनी होगी सावधानी; कारोबार, प्रेम और परिवार के लिहाज से कैसा रहेगा आपका दिन, पढ़ें सभी राशियों का हाल

Kal Ka Rashifal 19 June 2026: ग्रह-नक्षत्रों की बदलती चाल का असर व्यक्ति के कामकाज, रिश्तों, आर्थिक स्थिति और दैनिक जीवन पर देखने को मिलता है. 19 जून 2026, शुक्रवार का दिन कुछ राशियों के लिए नई शुरुआत का संकेत दे रहा है, तो कुछ लोगों को अपने व्यवहार और फैसलों में सावधानी बरतने की जरूरत पड़ सकती है. आइए जानते हैं मेष से मीन तक सभी 12 राशियों का दैनिक राशिफल.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

By: Shivashakti Narayan Singh | Published: June 18, 2026 12:16:57 PM IST

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आज का मेष राशिफल - Photo Gallery
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आज का मेष राशिफल (Aaj Ka Mesh Rashifal)

आज कार्यस्थल पर आपकी सूझबूझ और निर्णय लेने की क्षमता काम आएगी. किसी पुराने काम में प्रगति देखने को मिल सकती है. परिवार के लोगों के साथ तालमेल बेहतर रहेगा. स्वास्थ्य संबंधी मामलों में भी राहत महसूस होगी.

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आज का वृषभ राशिफल (Aaj Ka Vrishabh Rashifal)

किसी मित्र या परिचित के साथ हुई बातचीत आगे चलकर आपके लिए उपयोगी साबित हो सकती है. यदि किसी नई योजना पर विचार कर रहे हैं तो उसे आगे बढ़ाने का मौका मिल सकता है. दूसरों की सलाह को नजरअंदाज न करें.

आज का मिथुन राशिफल - Photo Gallery
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आज का मिथुन राशिफल (Aaj Ka Mithun Rashifal)

आज आप अपने अधूरे कार्यों को पूरा करने पर ध्यान देंगे. किसी नए प्रोजेक्ट या जिम्मेदारी की शुरुआत हो सकती है. जल्दबाजी में कोई फैसला लेने से बचें और हर पहलू को समझने के बाद ही कदम उठाएं.

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आज का कर्क राशिफल - Photo Gallery
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आज का कर्क राशिफल (Aaj Ka Kark Rashifal)

लोगों के साथ बातचीत करते समय संयम बनाए रखें. किसी बात को लेकर बहस की स्थिति बन सकती है, इसलिए शांत रहना बेहतर होगा. मित्रों का सहयोग मनोबल बढ़ाएगा और किसी महत्वपूर्ण विषय पर स्पष्टता मिलेगी.

आज का सिंह राशिफल - Photo Gallery
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आज का सिंह राशिफल (Aaj Ka Singh Rashifal)

आज आपका व्यवहार और कार्यशैली लोगों को प्रभावित कर सकती है. सामाजिक गतिविधियों में भाग लेने का अवसर मिलेगा. परिवार या दोस्तों के साथ समय बिताने से मन प्रसन्न रहेगा.

आज का कन्या राशिफल - Photo Gallery
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आज का कन्या राशिफल (Aaj Ka Kanya Rashifal)

कामकाज के बीच थोड़ी भागदौड़ बनी रह सकती है. हालांकि आपकी मेहनत और अनुशासन आपको लक्ष्य के करीब ले जाएंगे. किसी महत्वपूर्ण कार्य को लेकर फोकस बनाए रखना जरूरी होगा.

आज का तुला राशिफल - Photo Gallery
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आज का तुला राशिफल (Aaj Ka Tula Rashifal)

आपकी संवाद शैली आज आपके पक्ष में काम करेगी. किसी मीटिंग, चर्चा या बातचीत में आपकी राय को महत्व मिल सकता है. नए लोगों से संपर्क बढ़ाने के लिए दिन अच्छा माना जा सकता है.

आज का वृश्चिक राशिफल - Photo Gallery
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आज का वृश्चिक राशिफल (Aaj Ka Vrishchik Rashifal)

करियर से जुड़ा कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने की स्थिति बन सकती है. मन में चल रही उलझनों को दूर करने के लिए भरोसेमंद लोगों से सलाह लें. धैर्य के साथ आगे बढ़ेंगे तो अच्छे परिणाम मिल सकते हैं.

आज का धनु राशिफल - Photo Gallery
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आज का धनु राशिफल (Aaj Ka Dhanu Rashifal)

आज किसी साझेदारी या संयुक्त कार्य से जुड़ा सकारात्मक संकेत मिल सकता है. रचनात्मक सोच और व्यवहारिक दृष्टिकोण आपके काम आएंगे. परिवार और मित्रों के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा.

आज का मकर राशिफल - Photo Gallery
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आज का मकर राशिफल (Aaj Ka Makar Rashifal)

आपकी मेहनत और व्यवहार लोगों का ध्यान आकर्षित कर सकते हैं. किसी पुराने लक्ष्य को लेकर दोबारा काम शुरू करने का विचार बन सकता है. दिनभर व्यस्तता रहेगी लेकिन परिणाम संतोषजनक रहेंगे.

आज का कुंभ राशिफल - Photo Gallery
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आज का कुंभ राशिफल (Aaj Ka Kumbh Rashifal)

नए लोगों से मुलाकात और बातचीत के अवसर मिल सकते हैं. आपकी बातों का असर दूसरों पर पड़ेगा. किसी सामाजिक या पेशेवर संपर्क के माध्यम से नई जानकारी प्राप्त हो सकती है.

आज का मीन राशिफल - Photo Gallery
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आज का मीन राशिफल (Aaj Ka Meen Rashifal)

बोलचाल और व्यवहार में सावधानी रखने की जरूरत है. किसी बात को गलत तरीके से पेश करने से विवाद की स्थिति बन सकती है. कार्यस्थल पर जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, लेकिन आप उन्हें संभालने में सफल रहेंगे.

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डिस्क्लेमर - Photo Gallery
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डिस्क्लेमर

इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें.Inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.

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