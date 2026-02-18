kal ka Rashifal 19 February 2026: वृषभ, कन्या और कुंभ राशि के लोगों को होगा धन लाभ, किसे कारोबार में मिलेगा धोखा; यहां पढ़ें सभी 12 राशियों का हाल

Horoscope Today | Kumbh Rashifal Today | Aaj Ka Rashifal: वैदिक पंचांग के अनुसार, गुरुवार (19 फरवरी, 2026) को दिन की शुरुआत फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि से होगी. गुरुवार को दोपहर 3 बजकर 59 मिनट तक द्वितीया तिथि रहेगी, जबकि इसके बाद दिन के अंत तक तृतीया तिथि रहने वाली है. गुरुवार को सूर्योदय सुबह 06 बजकर 56 मिनट पर जबकि सूर्यास्त शाम 06 बजकर 14 मिनट पर होगा. इसके अलावा चन्द्रोदय सुबह 07 बजकर 54 मिनट पर जबकि चन्द्रास्त रात 08 बजकर 11 मिनट पर होगा. ज्योतिषाचार्यों के मुताबिक, गुरुवार को फुलेरा दूज भी मनाया जाएगा. मान्यता है कि फुलेरा दूज पर पूजा-पाठ करने से लाभ जरूर होता है. राधा-कृष्ण के भक्तों के लिए फुलेरा दूज पर्व का खास महत्व है. मान्यता है कि फुलेरा दूज से ही मथुरा और वृंदावन में होली उत्सव की शुरुआत हो जाती है. फुलेरा दूज पर दिन राधा-कृष्ण की साथ में पूजा की जाती है. इसके साथ ही राधा और कृष्ण को उनकी प्रिय चीजों का भोग लगाया जाता है. (Aries), वृषभ (Taurus), मिथुन (Gemini), कर्क (Cancer), सिंह (Leo), कन्या (Virgo), तुला (Libra), वृश्चिक (Scorpio), धनु (Sagittarius), मकर (Capricorn), कुंभ (Aquarius), और मीन (Pisces) राशि से जुड़े जातकों का दिन गुरुवार (19 फरवरी, 2026) को कैसा रहेगा? यह जानने के लिए पढ़िये पूरी स्टोरी.