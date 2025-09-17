Aaj Ka Rashifal 18 September 2025: कर्क, तुला और मीन राशिवालों को कारोबार में होगा लाभ, जाने पंडित शशिशेखर त्रिपाठी द्वारा आज का राशिफल

Aaj Ka Rashifal 18 September 2025 : 18 सितंबर गुरुवार के दिन द्वादशी श्राद्ध, सुबह 6:32 तक पुष्य नक्षत्र, उपरांत आश्लेषा नक्षत्र और शिव योग है. चंद्रमा अपने ही घर यानी कि कर्क राशि में रहेंगे. स्वग्रही चंद्रमा, नक्षत्र और योग की इस स्थिति में कल कर्क, तुला और मीन राशि के लोगों को कारोबार में अच्छा लाभ और नए लोगों से संपर्क बनाने का मौका मिलेगा जोकि उनके लिए लाभदायक साबित होगी, सेहत के मामले में थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत होगी. अन्य राशि के लोगों को कुछ विशेष मामले में सतर्क रहने की जरूरत है. दैनिक राशिफल के माध्यम से जाने कि आपको किन कार्यों में सावधानी बरतनी है और किस तरह से योजना बनानी है. तो चलिए पंडित शशिशेखर त्रिपाठी (Pandit Shashishekhar Tripathi) द्वारा बताया गया कैसा बीतेगा सभी 12 राशियों का दिन, पढ़ें दैनिक राशिफल.