Aaj Ka Rashifal 18 September 2025: कर्क, तुला और मीन राशिवालों को कारोबार में होगा लाभ, जाने पंडित शशिशेखर त्रिपाठी द्वारा आज का राशिफल
Aaj Ka Rashifal 18 September 2025 : 18 सितंबर गुरुवार के दिन द्वादशी श्राद्ध, सुबह 6:32 तक पुष्य नक्षत्र, उपरांत आश्लेषा नक्षत्र और शिव योग है. चंद्रमा अपने ही घर यानी कि कर्क राशि में रहेंगे. स्वग्रही चंद्रमा, नक्षत्र और योग की इस स्थिति में कल कर्क, तुला और मीन राशि के लोगों को कारोबार में अच्छा लाभ और नए लोगों से संपर्क बनाने का मौका मिलेगा जोकि उनके लिए लाभदायक साबित होगी, सेहत के मामले में थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत होगी. अन्य राशि के लोगों को कुछ विशेष मामले में सतर्क रहने की जरूरत है. दैनिक राशिफल के माध्यम से जाने कि आपको किन कार्यों में सावधानी बरतनी है और किस तरह से योजना बनानी है. तो चलिए पंडित शशिशेखर त्रिपाठी (Pandit Shashishekhar Tripathi) द्वारा बताया गया कैसा बीतेगा सभी 12 राशियों का दिन, पढ़ें दैनिक राशिफल.
मेष राशि (Aries)
मेष - मेष राशि वालों को कार्यस्थल पर कुछ लोगों की मदद करनी पड़ सकती है। व्यापारी वर्ग कोशिश करें कि धन से संबंधित कार्य किसी अन्य व्यक्ति से न कराएं. युवा वर्ग को पुराने मित्र एवं रिश्तेदारों से मिलने का अवसर प्राप्त हो सकता है. पारिवारिक प्रसन्नता कायम रखने के लिए परिजनों को समय देना पड़ेगा, काम और परिवार के बीच संतुलन बनाना आपके लिए एक बड़ी चुनौती बन सकता है. सेहत में फर्श पर लेटने से बचना है क्योंकि जाड़ा देकर बुखार आने की आशंका लग रही है.
वृष राशि (Taurus)
वृष- इस राशि के नौकरीपेशा लोगों पर काम का भार , दौड़ा भागी आदि अधिक बनी रह सकती है, जिसमे आपको आनंद लेना है. व्यापारी वर्ग नेटवर्किंग बढ़ाने पर फोकस करेंगे. सुख व शांति में कमी आने से मन खिन्न हो सकता है, जिस कारण कार्यों से जी चुराने की भी कोशिश करेंगे. माता-पिता को संतान के कारण शर्मिंदा होना पड़ सकता है क्योंकि संतान की शिकायत लेकर लोग आपके पास आ सकते हैं. सेहत को ध्यान में रखते हुए बाहर के खाने से दूर रहें अतः घर के बने सात्विक भोजन को ही प्राथमिकता दें.
मिथुन राशि (Gemini)
मिथुन- इस राशि के लोग किसी भी प्रकार की ऑफिशियल पॉलिटिक्स में न तो पड़े और न ही करें . व्यापारी वर्ग का कार्यों में मन नहीं लग रहा है, तो धैर्य का परिचय देते रहें और कार्य में जुटे रहें. युवा वर्ग को यदि नींद या आलस्य अधिक आ रहा हो, तो डॉक्टर से अवश्य संपर्क करें क्योंकि यह किसी बीमार के कारण भी हो सकता है. परिवार के बड़े आप से किसी बात को लेकर नाराज हो सकते हैं, ऐसे में उनकी बातों को प्राथमिकता दे, जिससे वह नाराज न होने पाए. झुककर कंप्यूटर या लैपटॉप पर कार्य करने से पीठ दर्द से परेशान हो सकते हैं.
कर्क राशि (Cancer)
कर्क- इस राशि वालों को नेटवर्क पर ध्यान देना है, यानी कि लोगों के साथ ज्यादा से ज्यादा घुलना मिलना और बातचीत करनी है. व्यापारी वर्ग कॉन्फिडेंस के साथ कार्य करें लेकिन एक बात यह भी ध्यान रखनी होगी कि आपका कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस में न बदलें. युवा वर्ग माइंड फ्रेश करने के लिए दोस्तों का सहारा लेंगे जिससे वह नई और सकारात्मक ऊर्जा के साथ दिन को बेहतर बना सके. बच्चों के साथ व्यतीत करें, कहीं घूमने का प्लान हो तो जा सकते हैं. सेहत की बात करें तो पेट दर्द व कॉन्स्टिपेशन की शिकायत होने की आशंका है.
सिंह राशि (Leo)
सिंह- किसी बात को लेकर अधिकारी नाराज हो सकते हैं, ऐसी स्थिति में सिंह राशि के लोगों को मौन रहना है. व्यापारी वर्ग को वाणी में विषाक्तता नहीं रखनी है, क्योंकि बोली आपको पुरस्कार और तिरस्कार दोनों ही दिला सकती है. युवा वर्ग को दुर्घटना से बचकर रहना है और वाहन प्रयोग में भी सावधानी बरतनी है. जीवनसाथी की खुशियों का ध्यान रखें, जो बातें उन्हें नहीं पसंद है उनको करने से बचें. कोई भारी सामान न उठाएं कमर में दिक्कत आने की आशंका है.
कन्या राशि (Virgo)
कन्या- कन्या राशि के लोग प्रोफेशनल ज्ञान अर्जित करने पर फोकस करें, खासतौर से जो लोग अभी फील्ड में नए हैं. खाने पीने का काम करने वाले व्यापारी वर्ग को हाइजीन रहना है, क्योंकि ग्राहकों की ओर से खराब फीडबैक मिलने की आवश्यकता है. युवा वर्ग अपनी गलतियों को छुपाने का प्रयास तो करेंगे लेकिन आपके लाख प्रयासों के बाद भी आपकी गलती सबके सामने आ सकती है. पारिवारिक कार्यों की वजह से काम से छुट्टी लेनी पड़ सकती है. खाने पीने में सफाई का ध्यान रखें, पेट गड़बड़ हो सकता है.
तुला राशि (Libra) Today Libra Horoscope
तुला- इस राशि वालों को काम से जुड़ी किसी इलेक्ट्रॉनिक सामान की खरीदारी करनी पड़ सकती है, जिसमें बड़ी रकम खर्च हो सकती है. व्यापारी वर्ग कम्युनिकेशन स्किल्स का प्रयोग करके बड़ी डील अपने नाम करने में सफल होंगे. युवा वर्ग को जिम्मेदारी को तनाव नहीं समझना है, अन्यथा आप अपने कार्यों को बेहतर ढंग से करने में फेल हो सकते हैं. घर पर पार्टी प्लानिंग या कहीं साथ बाहर घूमने जाने की योजना बनती दिखाई दे रही है. वाहन चलाते समय थोड़ी सावधानी बरतनी है, क्योंकि आपकी लापरवाही की वजह से सामने वाले को गंभीर चोट लगने की आशंका है.
वृश्चिक राशि (Scorpio)
वृश्चिक- वृश्चिक राशि के लोग वाणी को कम और अपनी प्लानिंग को ज्यादा एक्टिव रखने पर फोकस करें, मार्गदर्शन के लिए सीनियर की सहायता भी ले सकते हैं. व्यापारी वर्ग बोलने से पहले विचार जरूर कर लें, किसी से भी कटु वचन बिल्कुल न बोलें. कूल रहने का दिन है, यदि कोई तनाव हो तो शांत मन से बैठें, हनुमान जी सब ठीक कर देंगे. किसी बाहरी व्यक्ति के बहकावे में आने से घर का माहौल खराब कर सकते हैं, इसलिए अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें. अपने खाने में नमक का सेवन कम करें, बीपी को कंट्रोल करने के लिए प्राकृतिक चिकित्सा व प्राकृतिक पद्धति का अधिक लाभ ले सकते हैं.
धनु राशि (Sagittarius)
धनु- इस राशि के लोग योग्यता अनुसार नौकरी के लिए रोजगार मेले और सेमिनार में भाग लेने का प्रयास करें. व्यापारी वर्ग का लेन-देन को लेकर मूड कुछ ऑफ हो सकता है. युवा वर्ग को उच्च स्तरीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने का मौका मिले तो इस अवसर को हाथ से जाने न दें क्योंकि यह आपके करियर के हिसाब से एक अच्छा अवसर साबित हो सकता है. जीवनसाथी की करियर प्लानिंग में मदद करें, क्योंकि इस समय उन्हें भावनात्मक सपोर्ट की जरूरत है. सेहत में आपको कान से जुड़ी किसी समस्या का सामना करना पड़ सकता है.
मकर राशि (Capricorn)
मकर - इस राशि के लोग बॉस की गुड बुक में बने रहने का प्रयास करें, क्योंकि आपकी उन्नति के लिए आपके बॉस के साथ संबंधों का भी अच्छा होना जरूरी है. व्यापारी वर्ग को सारे लेन देन स्वयं करने है और जितना हो सके ऑनलाइन पेमेंट लेने पर ही जोर दे. युवा वर्ग अंतर्मन को शुद्ध और साफ रखने के लिए आध्यात्मिक कार्यों को करने के साथ ध्यान लगाएं. बाहर काम पर जाने से पहले घर के सभी बड़े लोगों के चरण स्पर्श करके और उनका आशीर्वाद लेकर जाए. अधिक तला हुआ खाना खाने से बचें, क्योंकि अपच की शिकायत होने की आशंका है.
कुंभ राशि (Aquarius)
कुंभ- इस राशि के जो लोग तकनीकी कार्य करते हैं उन्हें कुछ जटिल समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है. व्यापारी वर्ग मानसिक रूप से प्रेशर महसूस कर सकते हैं, जिसको लेकर परेशान नहीं होना है. लव पार्टनर समय न देने जैसी शिकायत लेकर बैठ सकती है, जिस कारण रुठने मनाने जैसी स्थिति बन सकती है. परिवार के सदस्यों को प्रोत्साहित करें और उन्हें समर्थन करें ताकि वे अपने करियर और रुचियों में सफलता प्राप्त कर सकें. संतान को बाहरी परिसर में भी रुचि दिखाने के लिए अनुमति दें. वजन और कोलेस्ट्रॉल दोनों बढ़ रहा है, तो जिम ज्वाइन करें क्योंकि आप जितना अधिक कैलोरी बर्न करेंगे उतना ही सेहत के लिए अच्छा रहेगा.
मीन राशि (Pisces)
मीन- मीन राशि के लोगों को गुप्त शत्रुओं से सावधान रहना है, उनकी छोटी-छोटी आदतों पर नजर रखें. ग्रहों की चाल कारोबार में कोई बड़ा बदलाव लाने वाली चल रही है, यदि कोई साइड बिजनेस शुरू करने का विचार है, तो कर सकते हैं. युवा वर्ग किसी भी बात को बहुत तूल न दे, वरना बात बिगड़ सकती है. माता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, उन्हें दवा सही समय पर उपलब्ध कराए क्योंकि उनकी सेहत खराब होने की आशंका है. सेहत को ध्यान में रखते हुए रक्तचाप के रोगियों को सावधान रहना है.